Topi Uosukainen oli upseeri ja herrasmies – vaalikentällä sai jakaa nimikirjoituksia siinä missä presidenttiehdokkaana ollut Riitta-vaimokin

Imatralaisesta everstiluutnantista tuli koko kansan Topi Uosukainen edustaessaan puolisonsa Riitta Uosukaisen rinnalla.

Valtakunnan ”prinssipuolisona” tunnetuksi tullut Toivo Uosukainen menehtyi 81-vuotiaana hoivakodissa Imatralla 28. joulukuuta.

Ihmiset tuntevat everstiluutnantti evp Toivo Uosukaisen parhaiten Topi Uosukaisena.

Hänestä tuli koko kansan Topi edustaessaan puolisonsa, entisen kansanedustajan ja eduskunnan puhemiehen Riitta Uosukaisen (kok) rinnalla.

Kun Riitta Uosukainen nousi vuonna 1994 ensimmäisenä naisena eduskunnan puhemieheksi, Rajakoulun apulaisjohtajan työstä eläkkeelle jäänyt upseeripuoliso kulki ryhdikkäänä puolisonsa rinnalla.

Riitta Uosukainen saapui miehensä Toivo Uosukaisen kanssa pääministeri Paavo Lipposen ja historianopettaja Päivi Hertzbergin häihin tammikuussa 1998.

Topi Uosukainen syntyi 2. joulukuuta 1940 Ruokolahden Vuoksenniskalla, joka nykyisin on osa Imatran kaupunkia.

Hän palveli rajavartiolaitoksessa koko sotilasuransa. Lähes koko palvelusaika kului Suomen kaakkoisrajalla.

Eläkkeelle jäätyään Topi Uosukainen ryhtyi itsekin vaikuttamaan kunnallispolitiikassa. Hän toimi muun muassa Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Riitta ja Topi Uosukainen Linnan juhlissa vuonna 2010.

Suuren yleisön mieliin on jäänyt Riitta Uosukaisen esikoisteos, vuonna 1996 julkaistu Liehuva liekinvarsi.

Kirjassa Riitta Uosukainen kertoo avoimesti pariskunnan intohimoisesta rakkauselämästä ja lemmenleikeistä vesisängyssä.

– Vesisänky on suurenmoinen; se ei natise – ja sitä naimisen loisketta, Riitta Uosukainen kirjoitti.

Kiireistä aikaa pariskunta vietti, kun kansansuosikki Riitta Uosukainen asettui presidenttiehdokkaaksi ja tähtäsi vuoden 2000 vaalien voittajaksi.

Topi Uosukainen kiersi vaimonsa tukena vaalikentillä. IS kertoi Vihdissä pidetystä vaalitilaisuudesta, miten Topi Uosukainen jakoi nimikirjoituksia siinä missä ehdokaskin ja vastasi välillä yleisön kysymyksiin ehdokkaan puolesta.

Riitta ja Topi Uosukainen vuonna 1991.

– Minä olen näillä reissuilla henkisenä tukena, Topi Uosukainen kertoi IS:n toimittajalle.

Topi Uosukaisesta tiedettiin myös, että hän harrastaa golfia ja käy bensanhakumatkoilla Viipurissa.

Kun Topi Uosukainen vietti 60-vuotissyntymäpäiviään, hän sai lahjaksi muun muassa bensakanisterin.

Pariskunnan huumorintajuun saattoi luottaa, lahja nauratti niin Topia kuin Riittaa, IS kertoi juhlista.

Karjalaistyylisiä juhlia vietettiin Immolan upseerikerhon jugend-tiloissa. Siellä melkoisen kohahduksen sai aikaan Riita Uosukaisen järjestämä yllätys.

Uosukaiset jumppaivat Syke 100 -tapahtumassa vuonna 1996.

Juhlaväen hiljensi kertaiskulla paikalle arvokkaasti astellut marsalkka Mannerheim, alias näyttelijä-ohjaaja Timo Närhinsalo.

– Tästäkin yllätyksestä Topi, upseeri ja herrasmies, putosi tyylikkäästi jaloilleen. Näin siitä huolimatta, että marsalkka saman tien ylensi päivänsankarin kenraalikuntaan, IS raportoi Immolasta.

Keväällä 2016 Topi Uosukaisella diagnosoitiin Alzheimerin tauti.

Riitta Uosukainen kertoo kirjassaan Yhdessä – Intohimosuhteesta hoivasuhteeseen siitä, miten sairaus muutti hänen puolisonsa ja miten hänestä tuli miehensä omaishoitaja.

– Topin sairaus tuli kuin varas yöllä. Kaikki on aina yllättävää – siinä on taudin kamaluus. Ikinä ei voi aavistaa yhtään mitään. Pitkän aikaa saattaa mennä hyvin, ja sitten etsitään taas keskellä yötä lippahattua, Riitta Uosukainen kertoi Me Naisissa.

Kirjassa Riitta Uosukainen kertoo, miten hän havaitsi miehestään, että jotakin on pahasti pielessä.

Aiemmin Topi Uosukainen oli näppärä teknisten laitteiden parissa. Yhtäkkiä hänelle alkoi ilmaantua vaikeuksia ja hän pyysi vaimoaan auttamaan tietokoneen kanssa.

Vähitellen muitakin tärkeitä asioita alkoi unohtua.

