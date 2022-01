Yksi henkilö loukkaantui välienselvittelyssä.

Vantaan Rekolassa poliisi oli viiden poliisipartion voimin taltuttamassa väkivallantekoa Kustaantien yksityisasunnossa.

Yksi ihminen loukkaantui välienselvittelyssä. Ambulanssi kävi tarkastamassa uhrin vammoja.

– Poliisi on ottanut kiinni useita tekoon epäiltyjä, Itä-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.

Poliisin mukaan yksityisasunnossa on ollut useampia henkilöitä. Toistaiseksi on epäselvää, mitä asunnossa on tapahtunut.

Sivullisille ei poliisin mukaan aiheutunut vaaraa. Väkivallanteko tapahtui yhdessä asunnossa.

– Näitä on tässä uudenvuoden aikana valitettavasti ollut kaikenlaisia väkivaltatehtäviäkin. Tämä ei ole ainokainen.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii, mitä Kustaantien asunnossa on tapahtunut, ja selvittää asianosaisten keskinäisiä yhteyksiä.