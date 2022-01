Liki neljännes 12 vuotta täyttäneistä on jo saanut kolmannen koronarokotteen

Määrä kasvoi vuorokauden aikana yli 50 000:lla.

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa saanut nyt 1,19 miljoonaa ihmistä eli hieman yli 24 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo.

Määrä on kasvanut eilisestä noin 56 000:lla.

Toisen annoksen ottaneita on noin 4,1 miljoonaa, mikä on liki 84 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ensimmäisen rokotteen ottaneita puolestaan on 4,3 miljoonaa eli noin 88 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.