Avopuolisot pääsivät Suomessa vuodenvaihteessa leskeneläkkeen piiriin. Avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos hän on asunut edesmenneen avopuolisonsa kanssa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen, alaikäinen lapsi.

Lain uudistus koskee tilanteita, joissa avopuoliso jää leskeksi vuonna 2022 tai sen jälkeen.

Leskeneläke muuttui nyt myös siten, että se on määräaikainen nuorilla leskillä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai myöhemmin. Vuonna 1975 tai myöhemmin syntyneille leskille maksetaan leskeneläkettä kymmenen vuoden ajan tai kunnes yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta. Ennen uudistusta leski saattoi saada Kelasta leskeneläkettä, kunnes täytti 65 vuotta.

Nuoret lesket ry on vastustanut leskeneläkkeen keston rajaamista kymmeneen vuoteen.

Lapseneläke puolestaan muuttui nyt siten, että sitä maksetaan kunnes saaja täyttää 20 vuotta. Tähän asti lapseneläkkeen maksaminen päättyi 18 ikävuoteen.