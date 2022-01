Ilotulitteita ihmisiä kohti, murrosta kiinni jäänyt ”juhlii poliisivankilassa” – näin uudenvuodenaattoa vietettiin Suomessa

Pelastuslaitokset ympäri maan ovat kertoneet illan sekä yön aikana isommista ja pienemmistä tulipaloista.

Kalenterin sivut kääntyivät uudelle vuosiluvulle ja vuosi 2022 otettiin vastaan kautta Suomenmaan pandemian sanelemissa olosuhteissa. Uudenvuodenaattoon mahtui poliisin ja pelastuslaitoksen näkökulmasta monenlaisia pieniä tapahtumia.

Sodankylässä Luostolla hotelli Aurorassa syttyi nokipalo. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos sai hälytyksen hotellin nokipalosta perjantai-iltapäivällä puoli viiden jälkeen. Hotellin asiakkaat oli evakuoitu varotoimenpiteenä.

Pelastuslaitoksen tultua paikalle rakennuksen piipusta oli näkynyt liekkejä ja kipinöintiä. Savua oli päässyt jonkin verran hotellin tiloihin. Pelastuslaitos tarkasti piipun ja rakenteet ja tuuletti hotellin tilat.

Kuopiossa Pohjois-Savossa tapahtui illalla tyhjän puutavararekan ja viiden henkilöauton kolari. Onnettomuuspaikka on Ysitiellä Vartialan suoran itäpäässä Joensuuntien ja Heikkilänraitin risteyksessä, kertoi Itä-Suomen poliisi tiedotteessa.

Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä kahdeksan aikuista ja kaksi lasta. Kaksi aikuista vietiin tarkistettavaksi hoitolaitokseen. Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei ole tiedossa vakavampia loukkaantumisia.

Nokialla tiellä 12 Nokian ja Sastamalan puolivälissä sattui iltaseitsemän aikaan liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui vakavasti yksi ihminen.

Onnettomuus tapahtui, kun henkilöauto törmäsi lujaa toisen auton perään, sinkoutui katolleen ja törmäsi puuhun. Molemmissa autoissa oli vain kuljettajat. Puuhun törmänneen auton kuljettaja oli puristuksissa autossa. Pelastuslaitos irrotti vakavasti loukkaantuneen henkilön autosta ja avusti hänet ensihoidon hoidettavaksi.

Poliisilla oli perjantaina iltapäivällä Varkauden Relanderinkadulla tehtävä, johon osallistui useampia poliisipartioita.

Kyseessä oli kiinniottotehtävä, jonka kohdehenkilö oli esittänyt vakavia uhkauksia poliisia kohtaan. Uhkauksissaan kohdehenkilö oli viitannut muun muassa ampuma-aseen käyttöön.

Oma ja sivullisten turvallisuus huomioiden poliisi varautui tehtävälle useammalla partiolla. Varkautelaisen 80-luvulla syntyneen miehen kiinniotto sujui lyhyen neuvottelun jälkeen hyvin, eikä kukaan loukkaantunut kiinnioton yhteydessä. Kiinniotettua miestä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Ilotulitteiden väärinkäytön seurauksena Helsingissä sammutettiin ennen iltayhdeksää jo kuusi roskalaatikkopaloa.

Esimerkiksi kauppakeskus Redin kellaritiloissa oli sytytetty tuleen muovinen seinäroska-astia. Pelastuslaitoksen mukaan sprinkleri ja henkilökunnan alkusammutus sammuttivat palon. Pelastuslaitos tuuletti tilat.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi, että Lohjalla lasten ilotuliteleikit sytyttivät roska-astian, josta tuli levisi talon lautaseinään. Pelastuslaitos sammutti palon ennen kuin kuin se ehti levitä laajemmalle. Seinää paloi pelastuslaitoksen mukaan runsaan neliön verran.

Ilotulitteet aiheuttivat vaaratilanteita myös Länsi-Uudenmaan poliisille harmaita hiuksia. Komisario Hannu Väänäsen mukaan ihmiset olivat ampuneet sivullisia, autoja, rakennuksia ja toisiaan raketeilla Lohjalla, Raaseporissa, Kirkkonummella ja Espoossa.

Itä-Suomen poliisi kertoi Twitterissä tulipalosta Kuopion Majaniemen siirtolapuutarhan alueella. Pelastuslaitos oli paikalla sammuttamassa paloa.

Poliisin mukaan Hotelli Iso-Valkeisen kohdalla toinen etelään menevä kaista oli suljettu sammutustöiden vuoksi.

Itä-Suomessa poliisin yö vilkastui klo 21 jälkeen. Poliisin mukaan kello 21-01 välisenä aikana tehtäviä oli 145 kappaletta. Eniten työllistivät kotihälytykset ja häiriökäyttämistehtävät.

Kotihälytystehtäviä oli poliisin mukaan 29 kappaletta ja häiriökäyttäytymisiä 27 kappaletta. Lisäksi poliisi kirjasi Itä-Suomessa kuusi pahoinpitelytehtävää.

Kotihälytykset olivat polisiin mukaan häiritsevää meteliä, väkivaltaista käyttäytymistä ja perheväkivaltaa. Häiriökäyttäytymistehtävät koskivat ilotulitteiden käyttöä ja juopuneita nuoria.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin STT:lle aamuneljän aikoihin, että juhlinta sujui odotetusti ja alkuyöstä yhden jälkeen tilanne oli alkanut jo rauhoittua. Tuon jälkeen poliisilla on ollut tavallisen viikonlopun mukaisia tehtäviä.

Helsingin poliisi kertoi uuden vuoden juhlinnan piikin ajoittuneen 23.30-01.30 väliselle ajalle. Poliisin mukaan eniten häiriötä aiheutui ilotulitteista, joita ammuttiin autoja ja ihmisiä kohti.

Tästä huolimatta henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin ja poliisin mukaan Helsingissä on muuten ollut kohtuullisen rauhallista.

Juhlinnan osalta ydinpaikkoja olivat poliisin mukaan muun muassa Kansalaistori ja Senaatintori.

– Jonkin verran järjestyshäiriötä tuli sitten Asematunneliin, kun ihmiset lähtivät junalle, kertoo yleisjohtaja, komisario Petri Juvonen Helsingin poliisin johtokeskuksesta.

Aamuyöstä poliisille oli ollut tarjolla erilaista häiriökeikkaa, joskaan Helsingin keskustassa häiriöitä ei ole juurikaan ollut.

– Vähän ennen kolmea on tullut selkeästi sellainen piikki, että ilmeisesti alkoholia on saatu niin paljon, että häiriötä on tasaisesti tuolla asunnoissa ja jonkin verran kaduilla, Juvonen sanoo.

– Aluksi näytti jopa siltä minun silmääni, että kotihälytyksiä ei tulisikaan kovin suurta määrää, mutta nyt niitä on tullutkin jonkin verran.

Yöllä on ollut jonkin verran tavallista viikonloppua vilkkaampaa, mutta poliisilla on myös ollut Juvosen mukaan normaalia viikonloppua suuremmat resurssit.

Helsingin poliisi kertoi Twitterissä Teollisuuskadulla tapahtuneesta murrosta. Toinen tekijä jäi poliisin mukaan verekseltään kiinni, mutta toinen pääsi pakenemaan.

Tapauksesta kirjattiin varkauden yritys ja poliisin mukaan kiinniotettu juhlii uutta vuotta poliisivankilassa.

Varsinais-Suomen Naantalissa vältyttiin täpärästi isommalta vahingolta, kun omakotitalon yhteydessä olleessa autokatoksessa syttyi auto tuleen. Juhlijat olivat käyneet aiemmin ampumassa raketteja ja auton tavaratilaan kerätyt ilotulitteiden hylsyt olivat syttyneet tuleen.

Pelastuslaitos kuitenkin onnistui rajaamaan palon niin, että asuintila säästyi asuinkelvollisena ja suhteellisen pienin vaurioin. Syttynyt auto tuhoutui kokonaan ja autokatos kärsi mittavat vahingot.

Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa poliisilla on ollut kiireinen uusivuosi, ja vielä aamuneljänkin jälkeen yö jatkui tavallista kiireisempänä. Sisä-Suomen poliisin edustajan mukaan poikkeavaa on ollut, kuinka hälytystehtäviä on keskittynyt normaalia enemmän haja-asutusalueille.

– Ehkä jonkin verran rauhoittunut, mutta kyllä edelleen on paljon tehtäviä poliisilla koko ajan, kertoo komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Mäkilän mukaan hälytystehtäviä on selkeästi enemmän kuin normaalina viikonloppuna. Poikkeavaa on, että kaupunkien lisäksi hälytystehtäviä on keskittynyt normaalia enemmän haja-asutusalueille.

– Ihmisiä on mennyt selvästi mökeille, ja ryhminä viettävät uuttavuotta, ja siellä on aiheutunut erinäisiä hälytystehtäviä, Mäkilä sanoo.

– Tietysti, kun ravintolat eivät ole auki, on häiriökäyttäytyminen osaltaan varmaan siirtynyt sitten muualle.

Kymenlaakson pelastuslaitos kertoi puoli neljän aikoihin aamuyöstä, että Kouvolassa sammutetaan kolmen huoneiston rivitalokiinteistössä syttynyttä tulipaloa.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan ihmiset on evakuoitu huoneistoista, mutta tiedotteessa ei kerrota evakuoitujen tarkkaa määrää. STT ei saanut aamuyöstä yhteyttä pelastuslaitokseen.

Oulussa puolestaan oli sytytetty alkuyöstä jätekatos palamaan. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen mukaan jätekatos oli aivan kerrostalon vieressä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen kerrostaloon ja sammutti jätekatoksen. Katoksen vieressä olleet kaksi henkilöautoa kuitenkin vaurioituivat palossa.