Poliisi kaipaa havaintoja Inkoossa kadonneesta Björn Coranderista – ajanut harmaata Toyotaa

Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa liikkuva mies katosi uudenvuodenaattona.

Poliisi kaipaa havaintoja tänään perjantaina 31.12.2021 Inkoossa kadonneesta Björn Coranderista.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että kadonneen epäillään liikkuvan Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa.

Kadonnut on lähtenyt yöllä Inkoon Råbackanteltä autolla. Hän ajaa harmaalla Toyota RAV4 -autolla. Auton rekisterinumero on VCZ-363.

Miehellä on päällään lippalakki, jossa on oranssia, vihreänharmaa Fjällrävenin parkatakki, mustat pitkävartiset nahkasaappaat sekä maastokuviolliset housut. Hän on 187 senttiä pitkä ja hoikkavartaloinen.

Kaikki havainnot kadonneesta ja hänen ajoneuvostaan pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.