”Ei olisi kaksi vuotta sitten uskonut” – Tässä on koronan perus­vaiheen viimeinen linnake, josta löytyvät nyt ”Suomen parhaat bileet”

Kainuu ei ole vielä siirtynyt leviämisvaiheeseen, joten viikonloppu menee maakunnan ravintoloissa normaalitahtiin.

Kajaani/Vuokatti

Kun muu Suomi juhlii vuoden vaihtumista tiukkojen ravintolarajoitusten päällä ollessa, niin pieni ja pippurinen Kainuu on koronan perusvaiheen viimeinen linnake.

– Ei olisi kaksi vuotta sitten uskonut, jos joku olisi sanonut, että vuodenvaihteessa 2021–2022 Suomen parhaat bileet on meillä Grönissä, kajaanilaisyrittäjä Juha Murtoperä huokaa.

Mies ei tyylikästä hattuaan ilmaan heittele, vaikka ainakin viikonlopun yli Kainuun ravintoloissa mennään ilman rajoituksia. Ensi yönä baari on viiteen asti avoinna, joten vielä ehtii kauempaakin menoon mukaan. Tosin Lungibaari Grönin ei varmastikaan kaikkia Suomen juhlijoita voida sisään ottaa, sillä turvallisuusseikat on huomioitu.

– Lakia ja määräyksiä noudatetaan niin tarkasti kuin laissa on sanottu ja tarkemminkin. Kaikesta on huolehdittu, meillä on käsidesiä tiskeillä mennessä, tullessa ja palatessa. Kaikki pyritään tekemään niin hyvin ja turvallisesti, kuin se vain on mahdollista, Murtoperä lupaa.

Joka tapauksessa ensi yönä saadaan Kajaanissa juhlia vanhaan malliin. Se on sitten täysin toinen juttu, mitä tapahtuu ensi viikolla, kun Kainuun koronanyrkki seuraavan kerran kokoontuu. Myös Kainuussa koronatapausten määrä on huolestuttavasti kasvanut.

– Lakia ja määräyksiä noudatetaan niin tarkasti kuin laissa on sanottu ja tarkemminkin, sanoo Juha Murtoperä.

– Ei tässä passaa hirveästi henkseleitä paukuttaa. Tilanne on nyt vain tämä, että me saamme pitää paikat auki, kun ne muualla on suljettu. Minä noudatan lakia ja yritän työllistää parhaani mukaan meidän työntekijöitämme, Juha Murtoperä toteaa.

Ja jos Kainuuseen on tulossa koronarajoituksiin tiukennuksia, niin edessä on tipaton tammikuu.

– Tämän tilanteen kanssa on vain elettävä. Huonoina aikoina pitää katsoa eteenpäin ja varautua tulevaisuuteen. Minullakin on suunnitelmissa aloittaa tässä ravintolassa pieni remontti tammikuun 10. päivä, yrittäjä toteaa.

Neuvosilla pöytävaraus

Vuokatinrinteiden hissijonot paljastavat, että vuodenvaihde on suosittua loma-aikaa, vaikka venäläiset joukosta puuttuvat. Savonlinnalaiset Elsi ja Marko Neuvonen ovat menossa iltapäivällä laskettelemaan, ennen kuin vuodenvaihdetta juhlistetaan. Ja sitä juhlistetaan yhteisellä illallisella.

– On meillä pöytävaraus tehtynä tuonne Ravintola Ainoaan, Neuvoset paljastavat.

Sillä, että Kainuussa on vielä ravintolat ja baarit avoinna muusta maasta poiketen, ei ollut merkitystä, kun pariskunta valitsi kohdetta minilomalleen.

Marko ja Elsi Neuvonen suuntasivat iltapäivällä rinteeseen.

– Ei sillä ollut mitään merkitystä. Tämä valinta tuli niin loppumetreillä, että lähinnä katsoimme sitä, mistä löytyy vielä tilaa, Elsi Neuvonen toteaa.

– Tilaa oli ja järkevä ajomatka, jatkaa Marko Neuvonen.

Vaikka illallisella juhlamieli kuplisi pintaan, niin koronan takia he lupaavat olla tarkkoina.

– Totta kai tämä korona vaikuttaa käyttäytymiseen lomalla. Suojautuminen, välimatkat, maskin käytöt, käsidesi ja käsien pesu huomioidaan erityisen tarkkaan. Tullessa katsottiin, että 11 300 ja rapiat on tälle päivälle ilmoitettu, niin kyllä se vaikuttaa, Neuvoset toteavat.

Istumapaikkojen mukaan

Vuokatissa sijaitseva Laavu Bar on takuuvarmasti yksi niistä paikoista, joka täyttyy tänä iltana juhlijoista. Sinnekään ei toki mahdottomasti väkeä pystytä sisään ottamaan.

– Meillä mahtuu sisälle 120 henkeä ja sen verran meillä on istumapaikkoja asiakkaille, yrittäjä Pasi Määttä kertoo.

Ainakaan toistaiseksi ei Vuokatissa ole ollut havaittavissa mitään normaalista poikkeavaa kansanvaellusta, vaikka Kainuu onkin ainoa maakunta, jossa on voinut viime päivinä jatkaa juhlintaa yli puolen yön.

– Ei mitään hirveää ylimääräistä ryntäystä ole ollut. Aika lailla tasaista on ollut aiempien vuosien tapaan, Määttä arvioi.

Laavussa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä; istumapaikat kaikille asiakkaille, käsidesiä tarjolla, etäisyydet muihin asiakkaisiin kunnossa ja iltaa istutaan omassa seurueessa. Eikä sairaana tai oireisena ole luonnollisestikaan baariin asiaa.

– Se on näissä uusissa määräyksissä ja rajoituksissa aina ongelma, että ne tulevat niin viime tingassa. Niihin pitää pystyä reagoimaan nopeasti ja työntekijöille se on hankala tilanne. Kaikkihan tästä kärsivät, Määttä myöntää.

Tanssijärjestäjän puhelin soi

Ja jos Kajaanissa arvellaan tänään vietettävän Suomen parhaita bileitä, niin se on taatun varmaa, jotta uudenvuodenpäivän parhaat tanssit ovat Sotkamon Naapurinvaaran Huvikeskuksessa. Siellä ovat nimittäin lauantain ainoat oikeat tanssit.

Tanssijärjestäjänä toimivan Sotkamon Nuorisoseuran puheenjohtaja Maija Granqvistin puhelin pirahtelee kymmenen minuutin välein. Suomalaisen tanssikansan jalka vipattaa koronapaineiden alle. Miesääni Ranualta varmistelee, jotta pidetäänkö tanssit ihan varmasti.

– Kyllä tanssit pidetään, meillä ei ole mitään perustetta niitä peruuttaa, Granqvist vakuuttaa soittajalle.

– Koskaan aiemmin ei minkään tanssien osalta ole tullut näin paljon puhelinsoittoja etukäteen. Kysytään tanssien järjestämistä, majoituksia ja autopaikkoja. Puheluja on tullut esimerkiksi Kankaanpäästä, Kurikasta, Lappeenrannasta, Oulusta ja Lapista on soitettu paljon, Maija Granqvist jatkaa.

Maija Granqvist, Pertti Granqvist ja yhdistyksen sihteeri Aija Heikkinen valmistautuvat jo uudenvuodenpäivän tansseihin.

Upealla paikalla sijaitseva Naapurinvaara on moneen kertaan palkittu tanssipaikka. Korona-aika on verottanut lavan taloutta raskaalla kädellä. Talous on osaltaan pakottanut järjestämät pitämään tanssit, sillä peruutuspäätökset olisi pitänyt artistien osalta tehdä jo kuukautta aiemmin.

– Ei silloin kukaan osannut ennustaa, millaiseksi tämä menee. Mutta mahdollisimman turvallisesti järjestämme tanssit, Maija Granqvist lupaa.

– Ja ainakaan tähän mennessä ei meidän tansseissa ole todettu yhtään korona-altistusta, huvikeskuksen tiedottaja Pertti Granqvist muistuttaa.

Lauantainakin onni voi suosia rohkeaa. Sitä on tapahtunut vaaran laella aiemmin. Takavuosien yleisöennätyksiin ei päästä, vaikka puhelin onkin soinut aktiivisesti.

– Nyt korona-aikana meillä on myyty lippuja 300–600 illassa. Talvi ei ole meille parasta aikaa, mutta kun alueella on paljon lomailijoita ja noita puhelinsoittoja on tullut niin paljon, niin ehkä 500 henkeä tänne voisi tulla, Pertti Granqvist veikkaa.