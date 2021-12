Husin Järvinen arvioi teoriaa ”superimmuniteetista” – tällainen vaikutus on oireettomalla tartunnalla koronarokotteen jälkeen

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen ei näe oireettoman koronavirustaudin sairastamista merkittävänä riskinä tehosterokotteen ottamiselle.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen pitää norjalaisen rokoteasiantuntijan tuoretta arviota rokotteen ja koronaviruksen sairastamisen tuottamasta ”superimmuniteetista” uskottavana.

– Rokote antaa suojaa piikkiproteiiniin ja sairastettu infektio laajempaa vastustuskykyä virukselle, joten on loogista, että näiden yhdistelmällä saa parempaa immuunivastetta. En ehkä kuitenkaan käyttäisi sanoja ”super” tai ”huippu”.

– Myös he, jotka on kolmesti rokotettu ja kohtaavat viruksen, mutta eivät sairastu oireisena, parantavat immuniteettiaan, Järvinen pohtii.

Järvinen yhtyy kollegoidensa kantaan, että virusta ei kannata hankkia tarkoituksella. Mutta entä jos tautia ei tiedä sairastaneensa eli sen on sairastanut oireettomana? Voiko silloin kolmannesta rokotteesta olla haittaa tai jopa vaaraa?

– Pitäisin vaaraa todella pienenä eli en usko, että on mitään merkittävää vaaraa. Jos on ollut hyvin vähäoireinen tai oireeton, rokotereagointi on yleensä pientä.

Moni saa kolmannen koronarokoteannoksensa alkuvuodesta.

Rokotereaktioita voi tulla niin taudin sairastaneille kuin muillekin.

– Riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista, miten immuunivaste reagoi. Osalle reaktiot tulevat hieman voimakkaampina.

THL on linjannut, että kolmas annos kannattaa siirtää otettavaksi suositusten mukaan eli 3–6 kuukauden päähän taudin sairastamisesta.

– Sitä suositellaan, ettei ihan heti sairastetun taudin perään oteta rokotetta – erityisesti tämä koskee alle 30-vuotiaita miehiä, joilla on riski saada lievä sydänlihastulehdus, jos rokote otetaan heti taudin päälle, Järvinen jatkaa.

Kotitestit ovat tulleet paikkaamaan virallisien testauspaikkojen ruuhkautumista.

Järvinen sanoo, ettei hän lähtisi kotitesteillä jatkuvasti selvittämään mahdollista oireetonta tartuntaa, mutta ennen rokotukseen menoa kotitestillä voi varmistaa, ettei parhaillaan sairasta tautia.

Toistamiseen koronavirukseen sairastuminen kertoo Järvisen mukaan samasta asiasta kuin rokotteidenkin jälkeen sairastuminenkin.

– Tehosterokotuksilla ei pidetä tautia poissa eikä immuniteetti pysy parhaalla tasolla, kun virustartunnasta on jo aikaa. Tulevaisuuden kysymys on, tarvitaanko tehosterokotuksia jatkossa ylläpitämään suojaa vaikeaa tautimuotoa vastaan.