Helsingin kaupunki julkaisi tuoreet tiedot koronavirus­tartunnoista postinumero­alueittain. Alueiden välillä on suuria eroja.

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu ovat tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Se näkyy tartuntojen määrissä, kun Helsingin kaupunki julkaisi uudet koronavirustartuntojen tiedot postinumeroittain.

Tiedoissa näkyvät uusien tartuntojen lukumäärät viimeisen 14 vuorokauden aikana ja uudet tartunnat sataatuhatta asukasta kohden. Tilanne on päivitetty 29. joulukuuta.

Lukumääräisesti eniten tartuntoja, eli yhteensä 554, on Etelä-Vuosaaren postinumeroalueella. Kontula-Vesalan luku on 321. Herttoniemessä tartuntoja on 262.

Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja on eniten Etelä-Vuosaaren postinumeroalueella ja toiseksi eniten Herttoniemessä.

Rokottamattomien sairastuneiden määrän kasvun pelätään vaarantavan terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa.