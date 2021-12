Viron ex-presidentiltä poikkeuksellisen raju ulostulo: haukkuu Erkki Tuomiojaa ”surkeaksi vinkujaksi”

Ilves sanoo, ettei aio enää vaieta suomalaisten groteskin käytöksen edessä.

Viron entinen presidentti Tomas Henrik Ilves nälvii Suomen entistä ulkoministeriä Erkki Tuomiojaa Twitterissä.

Ilves muistelee Tuomiojan syyttäneen häntä, istuvaa Viron presidenttiä, Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n agentiksi.

Ilves vinoilee 10 000 euron maksamisella.

”I will pay the clown 10k € to show, as he accused, NB! as Finnish foreign minister that the sitting president of Estonia was a CIA agent.”

”Pretty funny to read this pitiful whining now”, Ilves kirjoittaa.

Eli suomeksi ”huvittavaa lukea tätä säälittävää vinkumista nyt”.

NB on latinalainen lyhenne nota bene, pankaa merkille.

Ilves viittaa Tuomiojan tuoreeseen Facebook-kirjoitukseen ja blogiin jossa tämä muisteli poikkeuksellisen huonoja DDR-suhteitaan.

Ja muistutti vanhasta vedonlyöntitarjouksestaan.

Kysymys on niin sanotusta Tiitisen listasta, joka sanotaan sisältävän DDR:n suomalaisten vaikuttaja-agenttien nimiä.

Näin Tuomioja blogissaan:

”Kun somen alamaailmassa kuitenkin pyörii sekä nimellä että nimettöminä postauksia joissa minut leimataan Stasi-agentiksi jonka nimi varmasti löytyy ns. Tiitisen listalta, turhauduin lopulta näihin totaalisen historiattomiin ja pelkkään pahansuopaisuuteen perustuviin solvauksiin. Tarjouduin maksamaan jokaiselle Tiitisen listalla oloani toistavalle väittäjälle 10 000 euroa, jos nimeni listan julkistamisen jälkeen sieltä löytyy, edellyttäen kuitenkin että he myös sitoutuvat maksamaan 10 000 euroa määräämäni kohteeseen jos nimeäni ei sieltä löydy. Kukaan ei toistaiseksi ole tähän tarjoukseen tarttunut, mikä ei kuitenkaan estä samoja ihmisiä jatkamasta maanpetos- ym. syytösten toistamista.

Europarlamentaarikko Ilves ja ulkoministeri Tuomioja Brysselissä vuonna 2016.

Ilveksen ja Tuomiojan välit ovat nihkeät vanhastaan.

Herkkänahkaisena tunnettu Ilves ei ole pitänyt siitä, että on tullut muistutetuksi ulkovirolaisesta taustastaan.

Ilves ei koskaan asunut Neuvosto-Virossa.

Hän syntyi vuonna 1953 Tukholmassa virolaiseen pakolaisperheeseen, kasvoi Yhdysvalloissa ja työskenteli vuodet 1984-1993 Saksassa Radio Free Europen palveluksessa ennen kuin muutti itsenäistyneeseen (1991) Viroon.

Kylmän sodan aikana perustettu Radio Free Europe oli alkujaan osa CIA:n psykologisen sodankäynnin kampanjaa rautaesiripun taakse.

Ilves johti vuodesta 1988 lähtien sen Baltian maihin suuntautuvaa lähetystoimintaa.

Viron presidenttinä Ilves toimi vuosina 2006–2016.

Herkkänä loukkaantujana Ilves sai Helsingin Sanomat pyytämään anteeksi Kuukausiliitteen julkaisemaa leikkimielistä artikkelia, jossa pohdittiin erilaisia lempinimiä virolaisille.

Twiittinsä kommentissa Ilves kertoo ”purreensa kieleensä kaiken sen groteskin käytöksen edessä, mitä sai suomalaisilta viranomaisilta osakseen 25 vuoden hallintouransa aikana: kuinka virolaiset olivat psykologisesti vammautuneita, kuinka minä olin CIA, kuinka ”Viro ei ollut oikea maa”...

”No longer, ystävät, no longer”.

Eli ei enää.

Tuomiojan ja Ilveksen kesken leimahti myös vuonna 2015, kuten IS silloin uutisoi.