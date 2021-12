Myös koululaiset saivat tuntumaa YYA-aikaan. Pirkkalassa kokeiltiin neuvostomyönteistä historianopetusta, ja laajalti katseltiin Luottamus-elokuvaa.

YYA-Suomen vuodet ja suomettumisen aika on noussut taas esiin, kun Yle on tällä viikolla esittänyt Jari Tervon juontamaa Kylmän sodan Suomi -sarjaa. Moni aikalainen muistaa edelleen ns. Pirkkalan monisteen, jota on pidetty räikeänä esimerkkinä suomettumisesta.

Opetusmenetelmäkokeilussa tuotettu Pirkkalan koulussa 1974–1975 käytetty historian opetusmoniste nosti aikanaan ison kohun.

Marxilaista historiankäsitystä opettava 95-sivuinen moniste oli avoimen neuvostomyönteinen, ja sen materiaali oli peräisin Neuvostoliitosta. Toinen maailmansota esitettiin monisteessa vain fasismin ja sosialismin välisenä sotana eikä esimerkiksi Yhdysvaltoja mainittu lainkaan.

Tapaus johti toukokuussa 1975 eduskuntakyselyyn, ja kaikki puolueet SKP:tä lukuun ottamatta paheksuivat tapausta.

Professori Timo Soikkanen ei kuitenkaan pidä tapausta suomettumisena.

– Neuvostoliitto ei mitenkään painostanut kouluja, vaan tämä oli enemmän taistolaisten ja marxilaisten sisäpoliittista hyörintää. Varmasti Neuvostoliitto tykkäsi siitä, mutta ei ollut asiassa mukana.

Soikkanen ei näe, että suomalaisessa koululaitoksessa olisi ollut juurikaan näkyvissä suomettumista.

– Oli kyllä vasemmistolainen vaihe ja uskottiin kouluneuvostoihin. Siinä kävi kuitenkin niin, että vallankumouksellinen ajattelu sai sijaa ja kokoomus alkoi pärjätä kouluneuvostovaaleissa. Koko homma lopetettiin, hän sanoo.

Vielä useampi 1970-luvun koululainen muistaa Luottamus-elokuvan katsomisen. Suomessa tehtiin vuosina 1959–1980 kaikkiaan kolme yhteistyöelokuvaa, joiden rahoitukseen ja tuotantoon osallistuttiin Suomesta ja Neuvostoliitosta tasavertaisina kumppaneina.

Elokuvista tunnetuin on 1976 valmistunut Luottamus, jota esitettiin myös suomalaisille koululuokille – osana YYA-sopimusta.

Edvin Laineen ja Viktor Tregubovitshin yhdessä ohjaama elokuva sijoittui vuoteen 1917, jolloin Suomen itsenäisyysjulistuksen antanut hallitus haki tunnustusta Pietarista Vladimir Leninin johtamalta Neuvosto-Venäjän bolsevikkihallitukselta. Yhteistyön ja avunannon hengessä lähestyttiin myös itse elokuvaa: monissa kouluissa sitä käytettiin havainnollistamaan myös kesällä 1975 käydyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen (ETYK) tapahtumia.

Kirill Lavrov näytteli Luottamus-elokuvassa Leniniä.

Alkunsa Luottamus-elokuva oli saanut jo vuoden 1964 liepeillä, jolloin Suomessa vieraili elokuvantekijöitä Neuvostoliitosta. Vieraat ja Fennada-yhtiön edustajat alkoivat ideoida elokuvaa Leninin seikkailuista Suomessa. Lopputulos oli ideaa jähmeämpi, jonkinlainen Lenin-elämäkerta.

Yhteistyöelokuvia tutkineen Kimmo Räisäsen mukaan Luottamus tehtiin Suomen puolella opetusministeriön rahoilla, presidentti Urho Kekkosen kehotuksesta ja valtionjohdon hyväksynnällä.

– Se on niitä harvoja elokuvia, jotka tarjoavat ajatuksellisesti arvokasta sisältöä ja tietoa ja herättävät katsojassa uuttakin kiinnostusta laiminlyötyihin historian tarkistuksiin, Helsingin Sanomien Paula Talaskivi arvioi Luottamusta elokuussa 1976.