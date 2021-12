Asiantuntijat vastasivat STM:n ja THL:n koronainfossa myös kysymyksiin muun muassa joulun jälkeisistä koronatartuntaketjuista ja kotitestien luotettavuudesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kehottaa joulun jälkeisiin alennusmyynteihin suuntaavia varovaisuuteen koronavirustartuntojen kiivaan leviämisen takia.

Salmisen mukaan alennusmyynnit ovat erityinen vaaran paikka tartuntojen lisääntymiselle ja hän kehottaakin miettimään mahdollisia ostoksia etukäteen ja suojautumaan ihmisvilinässä kasvomaskilla.

– Terve järki kannattaa pitää mukana, Salminen totesi keskiviikkona STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronainfossa.

Joulunpyhien jälkeen hoitolaitoksissa on havaittu muutamia lisääntyneeseen vierailuun liitettyjä koronatartuntaketjuja, mutta joulunvieton vaikutus koronatilanteeseen on vielä monelta osin epäselvä, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi.

– Meillä on vielä aika epämääräinen tieto siitä, paljonko testejä on tehty ja paljonko positiivisuuksia oikeasti joulunpyhien aikana on tullut, Voipio-Pulkki sanoi.

Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa, että pyhäpäivien aikana luvuissa on tulkintahaasteita ja niihin tulee suhtautua varauksella. Joulunpyhien aikana erikoissairaanhoidon kuormitus on kuitenkin ollut odotettua tasaisempaa.

Koronatestaus on Suomessa monin paikoin ruuhkautunut, ja moni on turvautunut loppuvuodesta kaupoista saataviin kotitesteihin. Keskustelua on herättänyt muun muassa testien luotettavuus.

Salmisen mukaan kotitestien valmistajia on monenlaisia ja tuotteissa on laatueroja.

– Jotkut testit ovat hyviä ja sitten on myös huonompia. Ne, jotka Suomessa ovat olleet myynnissä, ovat osoittautuneet varsin hyviksi. Niihin voi kyllä luottaa.

Voipio-Pulkki huomautti tilaisuudessa, että kotitestin tekeminen voi vaatia harjaantumista.

– Jos on selvästi oireinen, ja ensimmäinen testi jää negatiiviseksi, niin suosittelisin testin uusimista pienen hetken kuluttua. Siinäkin on oma oppimiskäyränsä.

Positiivisen testituloksen saaneita Salminen kehotti kertomaan itse tartunnasta omille kontakteilleen. Näin tieto kulkee altistuneille nopeammin.

Oireisena ihmisten ilmoille ei pidä mennä, vaikka olisi saanut kotitestistä negatiivisen tuloksen, Salminen muistutti.

– Ei muitakaan tauteja kannata tartuttaa. Siinä tapauksessa, jos ei tauti ala ohi mennä, suosittelisin joko uuden [koti]testin tekemistä tai terveydenhuoltoon koronatestiin hakeutumista.

Tärkeää Salmisen mukaan on, että ihmiset eivät hakeutuisi oireisina päivystyksiin, vaan koronatestiasemille, vaikka jonoa olisikin. Jos olo huononee, terveydenhuoltoon tulisi kuitenkin olla yhteydessä välittömästi.

Voipio-Pulkin mukaan koronatestauksen kapasiteettia pyritään kasvattamaan parhaillaan koko maassa. Myös kotitestauksen ohjeistusta päivitetään mahdollisimman pian.

– Kysymykseen pienten lasten kotitestien tekemisestä saadaan toivottavasti vähän tarkempaa ohjausta, Voipio-Pulkki sanoi tilaisuudessa.