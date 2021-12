Kommentti: Poliisihallitus jätti ihmiskaupan uhrit omilleen

Tuore selvitys ihmiskaupparikosten tutkinnan tilasta on todella tylyä luettavaa poliisille ja Poliisihallitukselle, toteaa Ilta-Sanomien rikostoimittaja Rami Mäkinen.

Poliisilla yleisesti ja Poliisihallituksella erityisesti on vakavan itsetutkiskelun paikka. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tiistaina julkistama selvitys poliisin ihmiskaupparikosten tutkinnasta on karmeaa luettavaa.

Ihmiskaupparikosten tutkiminen on Puumalaisen selvityksen perusteella ollut pahan kerran retuperällä. Lainvastaisuudet ovat sääntö, eivät poikkeus.

Poliisin omasta sisäisestä valvonnasta ei ole tässä asiassa edes vitsiksi. Sitä nimittäin ei käytännössä ole ollut.

Seurauksena vakavia rikosepäilyjä on jäänyt kokonaan tutkimatta tai tutkinnat on jätetty pöytälaatikkoon homehtumaan. Tutkinnat ovat venyneet vuosien mittaisiksi, kun mitään ei ole tehty. Uhreja on jäänyt vaille heille kuuluvia laillisia oikeuksia. Eri viranomaisten välistä yhteistyötä ei ole edes yritetty saada toimimaan.

Samaan aikaan kun ihmiskaupparikosten uhrit on jätetty omilleen, niin Poliisihallitus on suunnannut huomattavan määrän poliisin resursseja esitutkinta-asiakirjojen salailemiseen. Nyt Puumalaisen päätöksestä käy ilmi, että salailun työläys on yksi osasyy vakavien rikosten tutkimisen lainvastaiseen viivästymiseen.

Paljastuneet vakavat puutteet eivät olisi tulleet ikinä ilmi, jos se olisi ollut poliisista itsestään kiinni. Näin arvioi Puumalainen, joka selvitti asiaa valtakunnan ylimpänä laillisuusvalvojana.

Katsotaanpa tarkemmin. Apulaisoikeuskansleri Puumalaisen päätös löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Olen 20 vuotta seurannut työn puolesta laillisuusvalvojien päätöksentekoa. Ani harvoin on vastaan tullut niin tylyä päätöstekstiä kuin nämä 71 sivua.

Epäkohtien paljastuminen on median ansiota. Helsingin Sanomien toimittajan Paavo Teittisen huhtikuussa 2021 julkaistu artikkeli toi ilmi, kuinka poliisi jättää ihmiskaupparikoksia tutkimatta tai lopettaa tutkinnat pintapuolisen selvittelyn jälkeen.

Luettuaan HS:n jutun apulaisoikeuskansleri päätti käynnistää selvityksen, joka on yksi laajimmista oikeuskanslerinvirastossa toteutetuista. Tietoja ihmiskauppatutkinnan retuperästä kantautui laillisuusvalvojan korviin myös yksittäisistä kanteluista ja Rikosuhripäivystykseltä.

Puumalainen toteaa, että puutteiden paljastuminen on näiden tahojen, ei poliisin oman hallinnon ansiota.

– Ilman näitä lähteitä asia olisi jäänyt pimentoon ja tämä ratkaisu tekemättä, Puumalainen kirjoittaa.

Se on harvinaisen suora sivallus poliisin omalle sisäiselle valvonnalle. Tai pikemminkin valvomattomuudelle.

Puumalainen otti selvitettäväkseen 50 poliisissa vireillä olevaa tai päättynyttä ihmiskaupparikosten esitutkintaa.

Lopputulos: huomautuksia lainvastaisesta menettelystä poliisi sai 12 kappaletta. Huomion kiinnittämisiä lain ja hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn Puumalainen jakoi 16. Yksi tapaus oli niin vakava, että se ohjattiin suoraan valtakunnansyyttäjälle rikostutkintaan. Yksi tapaus on ”muutoin vireillä”.

Vain 20 esitutkintaa eli selkeä vähemmistö läpäisi laillisuustarkastuksen moitteitta.

Jotta mittakaava hahmottuisi niin todettakoon, että ennen tätä päätöstä oikeuskanslerit olivat antaneet tänä vuonna yhteensä kahdeksan huomautusta kanteluasioissa. Tässä luvussa ovat mukana kaikki muitakin viranomaisia kuin poliisia koskevat kantelut. Oikeuskanslerin omasta aloitteestaan tutkimista asioista huomautuksia ei tänä vuonna ollut ennen tiistaita annettu yhtäkään.

Kaikille eri viranomaisille tänä vuonna langetettujen huomautusten määrä siis poliisin ”ansiosta” yli tuplaantui kertaheitolla.

”Huomautus” sanana kuulostaa melko lempeältä, mutta tosiasiassa se on oikeuskanslerin järein toimenpide syytteen nostamisen jälkeen. Huomautuksesta seuraava askel, jos homma ei oikene, on sitten se virkasyyte.

Havaitut ongelmat ovat moninaisia. Tutkinnanjohtajat eivät esimerkiksi ole tunnistaneet ihmiskaupparikoksia, jolloin niiden tutkimisen aloittaminen on viivästynyt tai niitä ei ole tutkittu lainkaan. Uhrit eivät siksi ole päässeet heille kuuluvan tuen ja auttamisjärjestelmän piiriin tai he ovat jääneet vaille asiamiestä ja tukihenkilöä.

Esitutkinnat ovat seisoneet paikallaan jopa vuosikausia, kun mitään ei ole tehty ensikuulustelujen jälkeen. Esitutkintoja on päätetty heppoisin perustein, vaikka syytä tutkia olisi ollut.

Ihmiskaupan uhrit ovat tyypillisesti maan hiljaisia, kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, joiden ääni ei kuulu. Työperäisen ja paritustyyppisen ihmiskaupparikollisuuden uhrit ovat yleensä ulkomaalaisia. Usein heidän uskalluksensa luottaa viranomaiseen ja kääntyä näiden puoleen on jo lähtökohtaisesti heikko.

Tässä surkeudessa on syytä kiinnittää erityistä tarkkaavaisuutta kahteen seikkaan: poliisin oman sisäisen valvonnan toimimattomuuteen ja poliisihallintoon ylijohdon siunauksella juurrutettuun salailukulttuuriin.

Juuri nämä tekijät ovat mahdollistaneet ihmiskauppatutkinnan alennustilan syntymisen. Valvonnan puutteen ja salailun vaikutus myös ulottuu paljon laajemmalle kuin vain ihmiskaupparikoksiin. Emme pöyhimättä tiedä, mitä kaikkea muuta tunkion pohjalla piilee.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on Poliisihallituksen vastuulla. Syvään huoleen on aihetta. Poliisilla on tapana vedota oman sisäisen valvontansa erinomaisuuteen, kun se perustelee, miksei poliisin asioita pidä päästää julkisuuteen. Oli kyse sitten haalarikameroiden tallenteista, salaisista pakkokeinoista tai voimakeinojen käytöstä, niin aina kuulemma sisäinen valvonta pelaa.

Justiinsa joo ja Jari Aarnio. Poliisihallituksen laillisuusvalvonta ei löytänyt lainvastaisuutta myöskään esimerkiksi Helsingin poliisissa 2013–2015 romaneihin kohdistetusta KUR1-projektista, vaikka jo projektin nimi kertoo, mistä oli kyse. Yhdenvertaisuusvaltuutettu sen sijaan totesi joulun alla antamassaan päätöksessä, että projekti perustui laissa kiellettyyn etnistä ryhmää syrjivään ohjeistukseen.

Poliisi valittaa resurssiensa niukkuutta, mutta salailuun resurssia riittää. Poliisihallituksen juristit ovat laatineet virkatyönään 144-sivuisen pikkutarkan salailuoppaan. Ohjekirjan virallinen nimi on Julkisuuslakikäsikirja.

Äärimmilleen viety salailu vie nykyään tolkuttomasti rikostutkijoiden aikaa, kun esitutkinta-aineistoja käydään läpi suurennuslasi toisessa ja 144-sivuinen ohjekirja toisessa kädessä. Helsingin poliisi ilmoittaa lausunnossaan Puumalaiselle, että yli nelivuotiseksi venynyt ihmiskauppatutkinta on viivästynyt lainvastaisesti osin siksi, että salausten tekeminen on niin aikaa vievää.

Ehkä vielä huolestuttavampaa on kuitenkin se, että Poliisihallituksen linjaukset mahdollistavat virheiden ja väärinkäytösten peittelyn. Puumalaisen ja HS:n selvityksissä on paljastunut, että jotkut ihmiskaupparikosten tutkinnanjohtajat ovat Poliisihallituksen ohjeistusta hyväksikäyttäen salanneet omat esitutkintansa kannesta kanteen. Näin poliisin toiminnan julkinen valvonta muuttuu liki mahdottomaksi. Tällä kertaa epäkohtien jäljille päästiin onneksi toista kautta.

Olematon valvonta ja pitkälle viety salailu on myrkyllinen yhdistelmä.

Poliisihallituksen salailuohjeita noudatetaan tälläkin hetkellä kaikkialla poliisissa, vaikka suuri osa tutkinnanjohtajista pitää ohjetta haitallisena ja kiristelee hampaitaan. Ohjeita ei ole muutettu, vaikka korkein hallinto-oikeus on jo todennut vääräksi siinä esitetyn tulkinnan julkisuuslain yksityiselämäkohdan soveltamisesta.

Esitutkinnan kannalta merkityksellisiä tietoja ei voi salata julkisuuslain salassapitopykälän 32 kohdan nojalla kuten Poliisihallitus väittää. Nyt ollaan silti tilanteessa, jossa väitetyn yksityisyyden suojelun nimissä salataan poliisin omia virheitä ja lainvastaisuuksia.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen oli keskiviikkoon mennessä kommentoinut ihmiskaupparikosten tutkinnan epäkohtia vuoden mittaan julkisuudessa parin twiitin verran. Puumalaisen päätöksen jälkeen hän twiittasi keskiviikkona kolmella virkkeellä, että ”korjaaviin toimiin” on ryhdytty.

Twiittiä tarkemmalle selonteolle olisi kysyntää, sillä nyt poliisin omakin väki tarvitsee johtajuutta. Pari viikkoa sitten julkistetussa viranomaisten Luottamus & Maine -tutkimuksessa poliisin sijoitus oli jo pudonnut roimasti.

Lasku jatkuu, jos kahteen asiaan ei paneuduta täydellä tarmolla: valvonnan kohentamiseen ja julkisuuden edistämiseen.

Aika näyttää, riittääkö sisäinen valvonta vai pitääkö lisätä ulkopuolista valvontaa, ja riittääkö aitoa halua salailun torjumiseen vai meneekö omien suojelu julkisuusperiaatteen edelle.