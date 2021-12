Venäjän poliisi otti tapaninpäivänä kiinni vanhasta henkirikosmysteeristä epäillyn miehen. Keskusrikospoliisi on mukana tutkinnassa.

Keskusrikospoliisi selvittää Kouvolassa vuonna 2013 surmatun venäläisnaisen tappotutkinnan uutta käännettä yhdessä Venäjän poliisiviranomaisten kanssa.

Venäläinen Ren TV kertoi Venäjän poliisin ottaneen tapaninpäivänä kiinni naisen aviomiehen Pietarin lähistöltä Romanovkan kylästä. Poliisi epäilee vuonna 1972 syntyneen miehen tappaneen vaimonsa Kouvolassa 2013. Nainen oli tuolloin 41-vuotias. IS uutisoi miehen kiinniotosta ensimmäisenä Suomessa tiistaina.

– Meillä on ollut vuosien ajan hyvä käsitys siitä, miten tapahtumat ovat edenneet. Tutkinnassa on odotettu tiettyjä asioita, jotka ovat vielä puuttuneet tapauksen eteenpäin viemiseksi, tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista kertoo IS:lle.

Venäläismedian mukaan kiinni otettu ja taposta epäilty aviomies oli eroa koskevan riidan yhteydessä lyönyt nelikymppistä vaimoaan kuolettavasti käsipainolla.

Mies oli nostanut naisen ruumiin autoon ja heittänyt sen Kymijokeen Inkeroisissa. Poliisi teki joella etsintöjä naisen katoamisen jälkeen, mutta ruumista ei ole koskaan löytynyt.

Huhta-aho ei valota julkisuuteen, ryhtyykö poliisi aviomiehen tunnustuksen jälkeen uusiin ruumisetsintöihin Kymijoella.

– Se on meidän operatiivista toimintaamme keskeneräisessä tutkinnassa. Kerromme näistä asioista, jos se on tarpeen ja tiedolla on yleisempää merkitystä. Merkittävistä käänteistä tiedotamme varmasti, Huhta-aho sanoo.

Aviomies oli venäläismedian mukaan tunnustanut tekonsa perhetuttavalle, joka piti salaisuuden omanaan. Poliisi otti tapaninpäivänä myös hänet kiinni.

Ren TV:n tietojen mukaan ainakaan tässä vaiheessa hänen ei epäillä syyllistyneen rikokseen, IS kertoi tiistaisessa uutisessaan.

Huhta-aholla ei ole tässä vaiheessa lausuttavaa perhetuttavan tai aviomiehen roolista. Hän ei myöskään kommentoi venäläismediassa esitettyjä tietoja surmaan johtaneiden tapahtumien kulusta.

– En nyt lähde erittelemään, millaisia toimia tämän uuden käänteen jälkeen on tehty, mutta olemme toimineet. Tässä on paljon mielenkiintoisia elementtejä, mutta jätän spekulaatiot ja tiedottamisen myöhempään vaiheeseen, Huhta-aho sanoo.

Tapauksesta tuskin tullaan käymään oikeutta Suomessa. Pääsääntöisesti valtiot eivät luovuta omia kansalaisiaan oikeudenkäynteihin toisiin valtioihin. Näin toimii myös Venäjä.

Suomi voi pyytää rikoksesta epäillyn tai siitä tuomitun luovuttamista Suomeen, mutta oikeusministeriön mukaan Suomen ja kyseisen valtion väillä edellytetään olevan kansainvälisoikeudellinen velvoite asiasta.

Luovuttaminen edellyttää myös tiettyjen vähimmäisedellytysten täyttymistä. Tällaisia ovat oikeusministeriön mukaan esimerkiksi epäillyn rikoksen vakavuusaste ja tuomitun rangaistuksen pituus.

