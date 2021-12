Kansalaisille on myönnetty vääränmallisia henkilökortteja – tästä tunnistaa oikean

Poliisi kertoi korttituotannossa tapahtuneesta virheestä eilen.

Tuotannossa tapahtuneen virheen takia osa marras- ja joulukuussa myönnetyistä henkilökorteista on painettu käytöstä poistetulle korttipohjalle. Poliisi kertoo tiedotteessa, että ongelma on saatu rajattua, ja kansalaisille asti on päätynyt noin 200 vanhaa henkilökorttia.

Uudenmallinen Suomen kansalaiselle myönnettävä henkilökortti otettiin käyttöön elokuun alussa, kun EU:n ID-asetuksen vaatima henkilökorttilain muutos tuli voimaan.

Poliisi kertoo, että vanha ja uusi korttipohja ovat hyvin saman näköisiä. Uuden kortin tunnistaa EU-lipputunnuksesta, joka on kortin etupuolella vasemmassa yläreunassa. Kortin erottaa vanhasta myös mustaa lukkoa esittävästä EU-Trustmark -tunnuksesta, joka on kortin kääntöpuolella. Kumpaakaan tunnusta ei ole vanhassa henkilökorttipohjassa. Kuvat vanhasta ja 2.8.2021 käyttöönotetusta uudesta kortista löytyvät poliisin verkkosivuilta.

Poliisin myöntämät henkilökortit. Kuvassa ylhäällä on vanha ja alhaalla uusi henkilökortti.

Poliisi pyytää henkilöitä, joille on myönnetty henkilökortti marras- tai joulukuussa 2021, tarkistamaan korttinsa. Jos kortti on vanhanmallinen, henkilöä pyydetään ottamaan yhteyttä poliisiasemaan henkilökortin vaihtamiseksi.

Uusi henkilökortin vaihtaminen on maksutonta.

Poliisi kertoo, että on tärkeää vaihtaa virheellinen kortti viipymättä. Jos kortti on painettu pohjalle, joka ei ole ollut korttiin merkittynä myöntöajankohtana enää tuotantokäytössä, sitä saatetaan luulla tarkastustilanteessa väärennetyksi ja kortin haltijalle voi aiheutua viivytystä ja muita vaikeuksia.

Jos vanhanmallinen kortti on myönnetty 1.8.2021 tai aiemmin, sitä voi edelleen käyttää normaalisti. Virhe ei koske matkustusoikeudetonta henkilökorttia, alaikäisen matkustusoikeudetonta henkilökorttia eikä ulkomaalaisen henkilökorttia.