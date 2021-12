Tältä näyttää positiivinen tulos koronan kotitestissä

Koronaviruksen toteamiseen kehitetyt kotitestit antavat positiivisen tuloksen varsin erinäköisillä viivoilla.

Koronavirusta mittaavat kotitestit ovat olleet joulun aikaan suosittuja ja monille jo varsin tuttuja testauspaikkojen ruuhkautumisen takia. Muun muassa THL ja Hus ovat suositelleet kotitestin tekemistä.

Positiiviset kotitestitulokset eivät kuitenkaan näytä kaikki samalta. Ilta-Sanomat sai kahdelta lukijalta kuvat positiivisista testituloksista.

LUKIJAN KUVA. Koronan kotitestin positiivinen testitulos.

Himmeän viivan testi on rokotetulta aikuiselta, joka teki kotitestin heti flunssa­oireiden alettua. Selkeämmin näkyvä viiva on lapsen testistä. Kotitestien tulokset on varmennettu virallisissa testeissä koronavirukseksi.

Koronatestin ohjeissa kerrotaan, että positiivinen testitulos näkyy kahtena viivana. (C & T) Pelkkä C-viiva tarkoittaa negatiivista tulosta ja pelkkä T-viiva, että testin tulos on jostain syystä epäonnistunut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Asko Järvinen on arvioinut, että kaupasta saatavat kotitestit ovat varsin luotettavia, etenkin oireisen ihmisen taudin toteamisessa, kunhan testin tekee oikein.

– Jos ajatellaan oireettoman ihmisen toteamisessa, kyllä se siinäkin kertoo ainakin sen, onko isoja virusmääriä, Järvinen sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa viime viikolla.

Kotitesti täytyy kuitenkin Järvisen mukaan uskaltaa ottaa tarpeeksi syvältä, niin, että siihen tulee solukkoa. Varsinkin koronatartunnan alkuvaiheessa kotitesti voi antaa negatiivisen tuloksen, koska henkilölle ei ole muodostunut vielä riittävästi vasta-aineita.

THL myös muistuttaa, että kotitestissä tulee olla vaatimusten­mukaisuudesta kertova CE-merkintä.