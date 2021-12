Tampereella kehitetty aine tuhoaa viruksia ”kuin kranaatti” – näin keksintö toimii

Viisi vuotta kestänyt tutkimustyö Tampereen yliopistossa on tuottanut uuden väriaineen, joka desinfioi itsensä tavallisen sisävalon vaikutuksesta. Sillä voidaan käsitellä muun muassa kasvomaskeja.

Itsestään desinfioituville ja mikrobeja tuhoaville tekstiileille olisi kysyntää näin koronapandemian aikakaudella. Tekstiilien käsittelyyn on jo kehitetty tällaisia aineita, mutta ne pysyvät aktiivisina vain joitakin tunteja.

Tampereen yliopistossa on kehitetty uusi LASU:ksi kutsuttu aine, joka pysyy aktiivisena pitkään. LASU tuhoaa tekstiilien pinnoilta bakteereja, sieniä ja viruksia – muun muassa koronaviruksia. Tekstiilit voidaan käsitellä aineella helposti uudelleen.

Kirjainlyhenne LASU tulee englanninkielisistä sanoista light-activated antimicrobial substance. Se tarkoittaa valossa aktivoituvaa, haitallisia pieneliöitä tuhoavaa ainetta. LASU:n mekanismi perustuu valon vaikutuksesta syntyviin reaktiivisiin happimolekyyleihin, jotka tuhoavat mikrobeja hapettamalla ne.

LASU:a voitaisiin tutkijoiden mukaan käyttää muun muassa kasvomaskeissa ja suojaliinoissa, muissa henkilösuojaimissa ja ensihoitovälineissä. Sen avulla voitaisiin suojata nopeasti suuria määriä ihmisiä esimerkiksi joukkokaranteeneissa, vanhusten hoivapaikoissa, päiväkodeissa ja koulussa.

Miten LASU sitten toimii?

Tutkimusryhmän johtaja Alexander Efimov kertoo IS:lle, että LASU sisältää ftalosyaniineja. Nämä aineet muodostavat jo aiemmin hyvin tunnettujen sinisten väriaineiden perheen, jota käytetään teollisuudessa muun muassa televisioiden ja lcd-näyttöjen valmistuksessa.

– Se on aika yleinen ja tavallinen väri. Meidän LASU kuuluu samaan perheeseen, mutta sillä on eri rakenne. Sen takia se on niin tehokasta ja kestävää, Efimov sanoo.

Kansainvälisillä markkinoilla on jo olemassa valoherkisteitä, joita käytetään mikrobien tuhoamiseen. Ne ovat kuitenkin epävakaita ja vaikutuksensa nopeasti menettäviä.

– Ne pysyvät aktiivisina tekstiileissä vain muutamia tunteja ja tuhoavat sitten itse itsensä. LASU on tarpeeksi vakaata pysyäkseen aktiivisena viikon–kaksi. Se kestää myös pesua, Efimov kertoo.

”Nykyiset antibiootteja, erilaisia biosideja ja kupari- tai hopeapinnoitteita sisältävät itsedesinfioituvat materiaalit eivät kestä aktiivisina kauaa ja lisäksi ne edistävät lääkkeille vastustuskykyisten kantojen kasvua”, kertoo tutkijaryhmä Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Sairaalabakteerina tunnettu MRSA on vaarallinen taudinaiheuttaja. Yhdysvalloissa otetussa pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvassa näkyy, kuinka valkosolu nielaisee purppuranvärisiä MRSA-bakteereita.

Vaikutustapa on periaatteessa yksinkertainen.

– Happea on kaikkialla, ja me kaikki elävät olennot hengitämme sitä, myös mikrobit. Mitä LASU tekee? Se tuottaa hapesta niin kutsuttua singlettihappea: reaktiivista happilajia. Se on tehokas molekyyli, sama kuin happi, mutta sillä on lisäenergiaa. Sen hapetuskapasiteetti on 10, 100 tai 1 000 kertaa kovempi kuin tavallisen hapen.

Singlettihappi kulkee ilmassa kaasuna samalla tavalla kuin tavallinen happi. Se vaikuttaa samanaikaisesti kaikkiin sen kanssa kosketuksiin joutuviin mikrobeihin, tuhoaa ne eikä aiheuta niissä resistenssiä.

– Jos se törmää mikrobiin, se hapettaa kaiken mitä se koskettaa, myös mikrobien tärkeät osat, Efimov kuvaa innostuneesti.

– Jos tavallinen lääke on kuin luoti, singlettihappi on kuin kranaatti. Se kulkee samalla tavalla kuin tavallinen happi, mutta sen hapetuspotentiaali on kovempi. Se tuhoaa kaiken mitä se koskettaa.

” Jos tavallinen lääke on kuin luoti, singlettihappi on kuin kranaatti.

Tutkijaryhmän mukaan bakteerit, sienet ja virukset tuhoutuvat yli 10 000-kertaisesti normaalitilanteeseen verrattuna, LASU:lla värjättyä pintaa valaistaan 30 minuuttia tavanomaisella sisävalolla.

LASU-käsitellyt materiaalit torjuvat tehokkaasti antibiooteille vastustuskykyisiä E. coli- ja A. baylyi -bakteereja, metisilliinille vastustuskykyistä staphylococcus aureusta ja vankomysiinille vastustuskykyistä E. faecium -bakteeria sekä Candida-hiivainfektioita ja tavallista flunssaa aiheuttavaa HCoV-229-koronavirusta vastaan.

Sars-cov-2:ta vastaan LASU:a ei ole testattu, mutta Efimovin mukaan se tehoaa myös tähän pandemiavirukseen.

Ihmiselle LASU:n kehittämä singlettihappi on täysin vaaratonta. Valon vaikutuksesta syntyvät molekyylit elävät vain noin 0,5–1 sekunnin ajan.

– LASU:sta syntyy vain pieni määrä singlettihappea. Siitä ei ole haittaa ihmiselle, koska me olemme isoja. Se on myrkytöntä, koska konsentraatio on niin pieni.

LASU:n patentit on myyty kotimaiselle startup-yritykselle Plasmonics Oy:lle, joka jatkaa keksinnön kaupallistamista. Efimov toivoo, että LASU saisi nopeasti myyntiluvan.

– Kaupallistaminen voi kestää vuoden, tai puoli vuotta. Riippuu paljon siitä, miten se saadaan rekisteröityä Euroopassa. Se maksaa paljon ja vaatii aikaa, Efimov pohtii.

– Unelmani on, että prosessi olisi nopea, koska elämme koronan keskellä.