THL: Suomessa on todettu 2 584 uutta korona­tartuntaa ja 22 uutta kuoleman­tapausta – katso kuntakohtainen tilanne

Sairaalahoidossa on 343 koronapotilasta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 2 584 uutta koronatartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 30­124 tartuntaa, mikä on 9­978 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut maanantaista 37 ihmisellä, kertoo THL. Suomessa on nyt sairaalahoidossa 343 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta, joista tehohoidossa on 56 potilasta.

Tehohoidossa olevien määrä on laskenut maanantaista kahdella.

Suomessa on raportoitu 22 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta.