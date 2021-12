Esimerkiksi Yhdysvalloista on kantautunut huolestuttavia tietoja lasten sairaalahoidon tarpeesta.

Maailmalta on edellisen kuukauden ajan kantautunut tietoja, joiden mukaan omikronmuunnoksen myötä yhä suurempi osa sairaalahoitoon joutuvista on lapsia. Joulukuun alussa kerrottiin, että lapsipotilaiden määrä sairaaloissa oli kasvanut suuremmaksi kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana. Joulukuussa myös Yhdysvalloissa lasten määrä sairaaloissa on lisääntynyt, vaikka syksyn huippulukemiin maassa ei ole päädytty.

Lasten infektiolääkärit Tea Nieminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) ja Terhi Tapiainen Oulun yliopistollisesta sairaalasta (Oys) kertovat, että Suomessa vastaavaa ei ole havaittu. Nieminen sanoo, että koronan vuoksi sairaalahoidossa on ollut Husin alueella edelleen vain yksittäisiä lapsia.

– Tilanne ei ole muuttunut, Nieminen sanoo ja viittaa syksyn tilanteeseen.

Lue lisää: Omikron monin­kertaisti lapsi­potilaiden määrän New Yorkin sairaaloissa – teho-osaston lääkäri huolestui

Vertauksena hän kertoo, että joulukuussa RS-viruksen vuoksi Husissa on ollut samanaikaisesti hoidossa enimmillään 35 lasta. Tapiainen kertoo, että joulukuun aikana Oysissa on ollut jatkuvasti hoidossa 10–15 lasta RS-viruksen takia.

Oulun yliopistollisen sairaalan lasten infektiolääkäri Terhi Tapiainen.

Tapiainen kertoo, että ennen joulua Suomen yliopistosairaaloille tehdyn kyselyn mukaan lastensairaaloissa koronatilanne oli ”hyvin rauhallinen” eikä tuolloin ollut viitteitä, että tilanne olisi huononemassa.

– Muut hengitystievirukset tuovat enemmän lapsia sairaalaan kuin koronavirus.

Tapiainen huomauttaa, että mikäli joulu huonontaa tilannetta, se alkaa näkyä sairaaloissa vasta 1–2 viikon kuluttua. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronatilannekatsauksessa kerrottiin, että viimeaikaisten korkeiden tartuntamäärien vaikutuksen odotetaan näkyvän loppiaiseen mennessä.

Lue lisää: Etelä-Afrikassa sairaaloissa on nuoria koronapotilaita enemmän kuin koskaan aiemmin – Husin ylilääkäri huolestui havainnosta

Lue lisää: Huolestuttava havainto Etelä-Afrikasta: Alle 5-vuotiaita koronapotilaita on sairaaloissa enemmän kuin koskaan

Sekä Tapiainen että Nieminen kertovat, että koronaa on havaittu lapsilla, jotka ovat joutuneet sairaalahoitoon muusta syystä. Tapiainen sanoo, että lapsi on saattanut joutua sairaalaan esimerkiksi luunmurtuman vuoksi. Aktiivisen testauksen vuoksi sairaalassa tehty koronatesti on osoittautunut positiiviseksi, vaikka potilaalla ei ole ollut hengitystieinfektioon viittaavia oireita.

– Se pitää toki huomioida sairaalassa, että korona ei leviä muihin potilaisiin, perheisiin tai hoitohenkilökuntaan.

New York Timesin haastattelemien lääkäreiden mukaan lähes kaikki sairaalahoitoon joutuneet lapset olivat rokottamattomia tai he eivät olleet saaneet täyttä rokotussarjaa.

Nieminen ei pidä yllättävänä, että tauti leviää siellä, missä on rokottamattomia ihmisiä.

– Virus löytää aina sen populaation, jossa on rokottamattomia. Näin teki myös alkusyksystä deltavariantti.

Helsin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten infektiolääkäri Tea Nieminen.

Yhdysvalloissa edellisen kerran runsaasti lapsia joutui sairaalahoitoon syksyllä koulujen alettua. Nieminen kertoo, että myös Suomessa lasten koronatartunnat alkoivat nousta, kun koulut alkoivat ja rajoituksia alettiin purkaa. Siitä huolimatta lasten vakavat tautitapaukset ovat olleet harvinaisia.

– Emme silloinkaan nähneet tällaista ilmiötä Suomessa.

Yhdysvalloissa lastenlääkärit ja viranomaiset ovat huolissaan, millainen vaikutus joululla on lasten koronatartunnoissa ja sairaalaan joutumisessa.

Nieminen ei usko, että Suomessa nähdään joulun pyhien jälkeen samanlaista lasten sairaalahoidon tarpeen nousua, koska Suomessa ja Yhdysvalloissa joulua vietetään hyvin eri tavalla.

– En usko, että Suomessa lasten kontaktit lisääntyvät joululoman aikana räjähdysmäisesti.

Sekä Nieminen että Tapiainen kuitenkin korostavat, että tilannetta on vaikea ennakoida ja sitä pitää seurata.

Tapiainen sanoo, että vielä on aikaista arvioida sitäkään, millaiseksi koronatilanne muotoutuu, kun lapset palaavat kouluun tammikuussa. Hän kertoo seuraavansa tilannetta muualla maailmassa ja odottavansa lisätietoa lasten sairaalahoidon tilanteesta.

– Samaan aikaan en ole kovin huolissani asiasta.

Hän kuitenkin huomauttaa, että vielä on aikaista sanoa asiasta mitään varmaa.