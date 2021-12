Mihin Putinin uhittelu johtaa? Asiantuntijalta karu arvio: ”Se on hänelle suorastaan pakko­mielle”

Entisen suurlähettilään mukaan Vladimir Putinin viimekätinen tavoite ei ole pelkästään heikentää länttä.

Vuosi vaihtuu jännittyneissä tunnelmissa. Jännityksestä vastaa Venäjän ja sen uhitteleva presidentti Vladimir Putin. Putin vaatii, ettei sotilasliitto Nato saa laajentua itään. Ukrainan rajalle Venäjä on tuonut lisää sotakalustoa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) sanoo, ettei Venäjän toimintaa pidä kuitata jonain hetken häivähdyksenä.

– Venäjän pelikirja rakennetaan moninaisen harkinnan tuloksena. He tietävät, että he rikkovat pelisääntöjä ja heikentävät luottamusta, mutta kyllä heillä ovat hyvin strategiset näkemykset.

Kanerva arvelee, että taustalla on venäläisten pelko siitä, että Venäjälle käy kuten Ukrainalle.

Lisäksi venäläisten tavoitteena on saada kansa uskomaan, että Venäjää uhataan EU:n tai Naton nimissä.

Putin antaa ymmärtää, että lännellä olisi vihamielisiä pyrkimyksiä Venäjää kohtaan.

– He pukevat toimensa niihin vaateisiin, että tässä on pysäytettävä EU:n ja Naton laajeneminen heidän rajoilleen. Se on heille turvallisuusriski.

Suomen entinen Moskovan-suurlähettiläs Hannu Himanen ei pidä kovin todennäköisenä, että Venäjä ryhtyisi jonkinlaiseen sotilaalliseen operaatioon.

Himanen muistuttaa, että Ukrainassa käydään jo sotaa ja ihmisiä kuolee.

– Ukrainan sota ei syttyisi, vaan se laajenisi. Sen pitäminen Venäjän kannalta hallittavissa olisi todennäköisesti hyvin vaikeaa. Kyllä se Kremlissä täysin tajutaan.

Sotatoimet sisältäisivät riskejä ja ikäviä mahdollisuuksia, joita venäläiset haluavat välttää.

– On sanottu, että Venäjän kannalta paras strategia on toimia sillä linjalla kuin se on toiminut tähän asti. Uhittelulla ja propagandasodalla se saavuttaa aika pitkälti tavoitteitaan.

Himanen uskoo, että Venäjä tavoittelee monenlaisia myönnytyksiä länneltä.

Länsi eli Nato-maat, Yhdysvallat ja EU, ovat tällä hetkellä suhteellisen heikossa tilassa. Länsi on hajanainen, hieman epäröivä ja kaikkea muuta kuin päättäväinen.

– Lännen epäröinti suorastaan yllyttää Venäjää jatkamaan voimakasta, monen rintaman vaikutusoperaatiota.

Kun Venäjä keskitti asevoimia Ukrainan rajalle, sen ensisijainen tarkoitus on vaikuttaa sellaisenaan uhan kautta eikä niinkään ryhtyä sotatoimiin.

– Se, mitä Putin henkilökohtaisesti kaipaa, on tunnustusta suurvalta-asemasta. Neuvottelut, keskustelut tai konsultaatiot Yhdysvaltain kanssa olisivat askel tähän suuntaan.

Venäjän ja lännen välinen konsultaatio käydään Genevessä 10. tammikuuta.

– Lännen ja Yhdysvaltain näkökulmasta voisi tietysti sanoa, että se on aika halpa hinta siitä, että tilanne saataisiin rauhoittumaan.

Himasen mukaan takeita Venäjän rauhoittumisesta ei kuitenkaan ole: Putinin pitää varmasti saada jotain. Kysymys on viime kädessä siitä, mitä hän oikeasti tavoittelee.

– Riittääkö hänelle pelkät konsultaatiot Yhdysvaltain kanssa? Tuskinpa, kuten ulkoministeri Lavrov juuri maanantaina sanoi.

Kaiken taustalla on Ukrainan asema. Venäjä katsoo Ukrainan olevan samalla tavalla erityisasemassa suhteessa Venäjään kuin on Valko-Venäjä. Molemmat ovat venäläisessä mytologiassa vanhaa venäläistä maaperää.

Suomen pitää Hannu Himasen mielestä pitää nyt pää kylmänä.

Himanen on seurannut suomalaisten poliitikkojen reaktioita. Tyypillisiä kommentteja tuntuu olevan, että ”nyt ei pidä muuttaa politiikkaa” tai että ”nyt ei pidä missään tapauksessa puhua Nato-jäsenyydestä”.

– Jos näin menetellään, toimitaan täsmälleen sillä tavalla kuin Venäjä toivoo. Venäjä toivoo saavansa läntisen Euroopan maat epäröimään ja ajattelemaan, että nyt ei saa keikuttaa venettä.

Himanen lisää, että nyt voi olla väärä aika lähettää jäsenanomus Natoon, mutta vielä huonompi aika on viestittää sitä, että mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä olisi pantu hyllylle.

– Silloinhan Nato-option mahdollisuus menettää kokonaan merkityksensä. Nato-jäsenyyden mahdollisuuden ylläpitäminen on ennalta ehkäisevää politiikkaa.

Himanen miettii, mistä johtuu Putinin uhittelun ajoitus. Hän arvelee sen johtuvan lännestä.

Saksassa on juuri vaihtunut hallitus. Putin haluaa testata Saksan uutta johtoa, joka on kirjoittamaton lehti suhteessa Venäjään.

Toinen kohde on Ranska, jossa on keväällä presidentin vaalit. Vyörytys on tehokasta informaatiovaikutusta molempien maiden suuntaan.

Venäjä pyrkii Himasen mielestä kaikella vyörytyksellä vaikuttamaan myös Yhdysvaltain poliittisin päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen. Presidentti Joe Bidenin asema ei ole vahva ja ensi vuonna käydään kongressin tärkeät välivaalit.

– Putinin viimekätinen tavoite ei ole pelkästään heikentää länttä, vaan hajottaa Nato. Se on hänelle suorastaan pakkomielle. Hän ilmeisesti uskoo, että nyt on otollinen hetki ajaa tällaisia kunnianhimoisia tavoitteita.

