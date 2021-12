Mies katosi matkalla Mikkelin keskustaan – poliisi pyytää havaintoja

Kadonnut on kalju ja vasemmassa silmäkulmassa on tumma laikku.

Mies katosi matkalla lähdettyään ennen joulua kotoaan kohti Mikkelin keskustaa.

Poliisi pyytää havaintoja Mikkelin Laajalammella asuvasta 67-vuotiaasta Markku Häkkisestä. Hän lähti kotoaan viime viikon keskiviikkona 22. joulukuuta.

Hänestä ei ole saatu varmoja havaintoja tämän jälkeen.

Häkkinen on poistunut aikaisemminkin kotoaan useaksi päiväksi, mutta nyt katoamisesta on kulunut melkein viikko, mikä on poikkeuksellista.

Häkkinen on ruumiinrakenteeltaan hoikka, painaa noin 75 kg ja on noin 175 senttiä pitkä. Hän on kalju ja vasemmassa silmäkulmassa on tumma laikku.

Häkkisellä oli katoamishetkellä päällään tummat housut ja tumma hupullinen ulkoilutakki, jonka kauluksessa on kirkkaan siniset raidat.

Päässään Häkkisellä oli lilan värinen pipo, jalassa nauhalliset tummanruskeat kengät.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot ja vihjeet Häkkisestä Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295 415 232, vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.mikkeli.ita-suomi@poliisi.fi.

Tuoreet havainnot voi ilmoittaa hätäkeskukseen.