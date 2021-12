Helsingissä ja Tampereella tuskaillaan kolmansien rokotusten kanssa – Turku otti käyttöön toisenlaiset keinot

THL:n mukaan kolmannen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut 17,4 prosenttia koko väestöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistaina päivitettyjen tietojen mukaan kolmannen koronarokoteannoksen on saanut Suomessa 17,4 prosenttia koko väestöstä ja 19,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Miten kolmansien koronarokotteiden antaminen on edistynyt suurissa kaupungeissa Helsingissä, Turussa ja Tampereella?

Helsinki on aloittanut koronavirusrokotteen kolmannen annoksen rokottamisen 18 vuotta täyttäneille ja sairauden vuoksi riskiryhmiin kuuluville.

Helsingissä 60 vuotta täyttäneet, riskiryhmät ja hoivapalvelujen asukkaat voivat saada kolmannen koronarokotteen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisilla henkilöillä tämä on mahdollista, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.

18–59-vuotiailla perusterveillä on mahdollista saada kolmas rokoteannos, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta.

Video mRNA-rokotteen toimintaperiaatteesta on nähtävissä artikkelin yläosassa.

Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen kertoo, että kolmannen rokoteannoksen on tähän mennessä saanut 13,4 prosenttia helsinkiläisistä.

– Rokottamisresurssien järjestäminen on ollut haastavaa. Rokotuskapasiteettia pyritään lisäämään kaikin keinoin.

Helsingissä rokotustahtiin ovat vaikuttaneet vuodenvaihteen tienoilla muun muassa rokotushenkilökunnan lomat sekä tilojen puute. Messukeskuksen rokotuspiste avautuu taas vuodenvaihteessa.

THL:n mukaan esimerkiksi 70–74-vuotiaista kolmannen annoksen on Helsingissä saanut 52,8 prosenttia ja 75–79-vuotiaista 69,3 prosenttia.

Ajanvaraus kolmanteen rokotukseen aukesi perusterveille 18–59-vuotiaille helsinkiläisille 20. joulukuuta.

– Kesällä toisia annoksia rokotettiin portaittain tietyistä ikäryhmistä alaspäin. Nyt, kun kaikki nämä ikäryhmät avattiin näin nopealla aikataululla, se tarkoittaa Helsingissä valtavaa volyymiä. Ja kun tämä tapahtui vielä joulun tienoilla, jolloin työntekijät tietenkin pitävät ihan ansaitusti lomia, niin tämä on summa.

– Tähän (rokotustahtiin) ovat vaikuttaneet myös tilat. Vuodenvaihteessa saamme Messukeskuksen viidenneksi rokotuspisteeksi.

” On mietitty myös sitä, että pitäisikö joitain toimintoja laittaa kokonaan jäihin, mutta vielä ei ole tehty näin radikaaleja päätöksiä, että terveysasematoimintaa olisi esimerkiksi suljettu rokottamisen takia.

Turpeinen arvioi, että rokotuskapasiteettia Helsingissä pystytään lisäämään vuodenvaihteen jälkeen.

– Pystymme avaamaan myös iltoja ja lauantaipäiviä rokotuksille, ja terveyskeskuksiin tulee rokotuspäiviä. Kaiken laskennan mukaan tilanteen pitäisi helpottaa tulevina viikkoina.

– Työterveyshuolloille tulee myös mahdollisuus rokottaa aikuisväestöä vuoden alusta. Se vie osan rokotettavista ja helpottaa painetta kunnan puolella, mikä on iso juttu.

Rekrytointia rokottajiksi tehdään Turpeisen mukaan parhaillaan avoimella haulla, minkä lisäksi kaupungin omaa henkilökuntaa voidaan tarvittaessa sopimalla siirtää rokotustyöhön väliaikaisesti.

– Meillä esimerkiksi hammaslääkärit rokottavat, koska he saavat rokottaa koulutuksensa puitteissa, eivätkä he tarvitse mitään pikakoulutusta. On mietitty myös sitä, että pitäisikö joitain toimintoja laittaa kokonaan jäihin, mutta vielä ei ole tehty näin radikaaleja päätöksiä, että terveysasematoimintaa olisi esimerkiksi suljettu rokottamisen takia.

Turpeinen ei pysty vielä arvioimaan, missä vaiheessa kaikki halukkaat yli 18-vuotiaat olisivat näillä näkymin saaneet Helsingissä kolmannen rokotteen.

– Mutta näillä volyymeillä, mitä meillä nyt on, se menee useamman kuukauden päähän. Tärkeintä olisi saada riskiryhmät ja yli 60-vuotiaat rokotettua, mutta toki siinä rinnalla rokotamme muitakin.

– Tällä hetkellä jos perusterve 18-59-vuotias menee varaamaan rokotusajan netistä, on todennäköistä, että se menee useamman kuukauden päähän. Mutta meillä tarkkaillaan varaustilannetta ja avataan aikoja koko ajan. Jos näyttää siltä, että ajat riskiryhmäläisillä eivät näytä täyttyvän, niin avaamme niitä saman tien muille.

Turussa rokotukset ovat edenneet hyvässä tahdissa. Tällä hetkellä kaikki yli 18-vuotiaat, joilla on kulunut vähintään neljä kuukautta toisesta rokotuksesta, voivat varata ajan kolmanteen rokotukseen. Aikoja on hyvin saatavilla tammikuun puolesta välistä eteenpäin. Peräti 23 prosenttia yli 12-vuotiaista turkulaisista on saanut kolmannen rokotteen.

– Tällä hetkellä rokotetaan eniten 60-vuotiaita, ja huomenna on heille ylimääräinen rokotuspäivä terveysasemilla. Tavoite on, että heidät saataisiin muutaman viikon kuluessa kattavasti rokotettua kolmannen kerran, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

– 75 vuotta täyttäneillä kolmannen rokotuksen kattavuus on jo yli 75 prosenttia. 70–74-vuotiaissa se on 63,8. 65 vuotta täyttäneistä noin puolet on saanut kolmannen rokotteen.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi uskoo, että suurin osa kolmannen rokotteen haluavista 18 vuotta täyttäneistä on saanut sen Turussa tammikuun loppuun mennessä.

Peltoniemen mukaan Turussa ei ole ollut varsinaista pulaa rokottajista, vaikka luonnollisesti henkilökunnan määrä on vaikuttanut rokotustahtiin.

– Meillä suurin osa rokotustoiminnasta tulee ostopalvelun kautta, ja tilanne on ihan hyvä. Olemme saaneet myös ylimääräisiä kampanjapäiviä järjestettyä.

Lasten rokotuksissa on mukana ehkäisevä terveydenhuolto ja heidän terveydenhoitajansa.

– Meillä on lisäksi ollut koko ajan eläkeläisiä rokottamassa, ja olemme tehneet myös järjestöyhteistyötä, eli SPR on ollut rokotustapahtumissa.

” Meillä rokotetaan myös ilman ajanvarausta monta sataa ihmistä joka päivä. Osa selvästi haluaa rokotteen ilman ajanvarausta.

Varsinais-Suomessa työterveyshuolto tulee mukaan rokottamaan lomakauden jälkeen, mikä nopeuttaa työikäisen väestön rokotustahtia. Peltoniemi uskoo, että suurin osa kolmannen rokotteen haluavista 18 vuotta täyttäneistä on saanut sen tammikuun loppuun mennessä.

– Riippuu paljon siitä, miten he hakeutuvat rokotuksille ja miten työterveyshuolloissa niihin hakeudutaan. Toki monilla nuorilla aikuisilla kakkosrokote on vielä aika tuore.

Turussa ajan kolmanteen rokotukseen voi varata, kun edellisestä on kulunut 4–6 kuukautta. Riskiryhmillä ja iäkkäillä väli saa olla kolme kuukautta.

– Jotkut immuunipuutteiset henkilöt ovat saaneet jo neljännen rokotteen, Peltoniemi sanoo.

Tampereella perusterveet aikuiset eivät voi vielä varata kolmatta rokotusaikaa.

– Meillä rokotetaan myös ilman ajanvarausta monta sataa ihmistä joka päivä. Osa selvästi haluaa rokotteen ilman ajanvarausta.

Ilahduttava uutinen on se, että Turussa annetaan edelleen myös ensimmäisiä rokotteita.

– Esimerkiksi Turku rokottaa -kampanjapäiviin on hakeutunut kaikenikäisiä ykkösrokotukselle. Näissä ehkä saavutetaan paremmin eri kohderyhmiä, Peltoniemi sanoo.

Tampereella ollaan kolmansissa rokotuksissa jonkin verran muuta Suomea jäljessä. Tällä hetkellä rokotetaan riskiryhmäläisiä ja iäkkäitä.

Kolmannen annoksen on saanut yli 12-vuotiaista tamperelaisista 15,4 prosenttia. 75–79-vuotiaista kolmannen rokotteen on saanut 63,2 ja 70–74-vuotiaista 42,9 prosenttia. Tampereella ollaan noin prosentin muuta Suomea jäljessä yli 65-vuotiaissa. 60–64-vuotiaissa eroa on nelisen prosenttia.

Perusterveet aikuiset eivät voi vielä varata rokotusaikaa.

– Se on mahdollista heti, kun olemme saaneet riskiryhmät riittävän kattavasti rokotettua, Tampereen kaupungin palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen kertoo.

Rokotuksia on hidastanut etenkin työvoimapula. Tilanne on kuitenkin kääntymässä parempaan.

– Teimme infokampanjan ja suunnittelimme kevennetyn rekrytointijärjestelmän. Olemme saaneet erittäin hyviä ja erittäin paljon kiinnostuneita hakijoita, osa kokopäivätöistä ja osa osa-aikatyöstä, Torppa-Saarinen kertoo.

Yhteensä hakemuksia on tullut noin 400.

– Sopimuksia on jo ehditty tehdä, mutta suurimmaksi osaksi asia on vielä vaiheessa.

Tampereella toivotaan, että rokottajat saataisiin tositoimiin viimeistään viikolla kaksi, kun lasten rokotukset alkavat laajamittaisesti.

Kaupunki on myös tehnyt yhteistyösopimuksen kuuden työterveyshuollosta vastaavan yrityksen kanssa.

– Sieltä tulee sen verran volyymia, että olen varma, että pyhien jälkeen tilanne muuttuu huomattavasti valoisammaksi.

– Suunnitelmat ovat toteuttamista vaille valmiina. Tilannetta ei kuitenkaan ole helpottanut, että olemme keskellä vuosiloma-aikaa.