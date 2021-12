Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että sairaalahoidon tarve on kasvanut Husin alueella joulun jälkeen.

Pohjoismaissa on todettu viime viikkojen aikana ennätysmäärä uusia omikron­tapauksia. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, miten terveydenhuolto eri maissa kestää kasvavia tartunta- ja potilasmääriä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä asia on otettu vakavasti.

– Husin alueella on saatu muutamassa viikossa aikaan hyvin paljon rokotus­kapasiteetin kohottamiseksi. Hus ja kunnat ovat tehneet yhteistyötä eläkkeellä olevien terveydenhuollon ammattilaisten ja rokotusoikeuden omaavien terveydenhuollon opiskelijoiden rokottajiksi rekrytoimiseen, Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo Ilta-Sanomille.

– Myös isompia rokotuspisteitä avataan uudestaan. Lisäksi monet työnantajat pystyvät vuodenvaihteen jälkeen tarjoamaan työssä käyville koronavirusrokotuksen työterveydestä samaan tapaan kuin kausi-influenssarokotuksen, hän sanoo.

Ruotsalaisen mukaan rokotusten myönteinen merkitys näkyy selvästi sairaalahoitoon joutuneiden osuuksissa.

– Viikolla 51, eli 20.–26.12. kaikista sairaalahoitoon joutuneista potilaista 65 prosenttia oli rokottamattomia. Kahdesti rokotettuja oli 30 prosenttia ja kolme kertaa rokotettuja 5 prosenttia, hän sanoo.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen takia sairaalahoitoon päätyneitä on seurattu vasta hyvin lyhyen ajan.

– Husissa tämä on tarkistettu systemaattisesti vasta ajanjaksolta 22.–26.12. Sen perusteella sairaalahoitoon joutuneissa ei ollut yhtään omikronepäilyn takia hoitoon tullutta potilasta, Ruotsalainen kertoo.

Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan varmaa, onko ennen tätä ajankohtaa hoitoon joutuneissa potilaissa omikronepäilyjä. Myöskään terveyskeskusten vuodeosastojen potilaiden omikronepäilyistä ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut Husin alueella joulun jälkeen. Tästä kertovat selkeät luvut.

– Tänään 28.12. Husin vuodeosastoilla oli yhteensä 65 koronaviruspotilasta. Se on korkein yksittäisen päivän luku viime kevään jälkeen. Husin teho-osastolla on 20 potilasta. Lisäksi Husin kuntien terveyskeskussairaaloiden vuodeosastoilla on 49 potilasta, hän kertoo.

Aiempi viime kuukausien suurin yhden päivän vuodeosastoilla olleiden potilaiden lukumäärä oli 56 potilasta 24.11.

– Viime viikolla erittäin voimakkaasti kasvaneet tapausmäärät näkyvät sairaalahoitoon joutumisen osalta seuraavan kahden viikon sisällä, Ruotsalainen sanoo.

Korjaus 21.29: Tarkennettu otsikkoa, Husin alueella ei ole ilmennyt omikronvariantin vuoksi sairaalaan joutuneita. Juttua täydennetty aiheesta Eeva Ruotsalaisen tarkennuksella.