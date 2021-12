IS laski, millaisiksi hyvinvointialueiden valtuustot muodostuisivat, jos ihmiset äänestäisivät tammikuun aluevaaleissa samoin kuin kuntavaaleissa.

Kokoomus olisi suurin puolue, keskusta kahmisi eniten valtuustojen ykkössijoja, ja Rkp saisi suurimman puolueen aseman kahdella hyvinvointialueella. Tältä näyttää IS:n laskelma, jossa selvitettiin tulevien aluevaalien voimasuhteita. Ajatusleikin perusoletuksena oli, että suomalaiset äänestäisivät aluevaaleissa täsmälleen samalla tavalla kuin viime kesäkuun kuntavaaleissa.

Pohjoisen ja itäisen Suomen hyvinvointialueilla kisa näyttää selkeältä. Keskusta on niin monessa kunnassa vallankahvassa, että todennäköisesti tilanne jatkuisi myös aluevaltuustoissa.

Keskusta olisi suurin puolue kaikilla hyvinvointialueilla vanhan Pähkinäsaaren rauhan rajan pohjoispuolella ja kokoomus ja demarit eteläpuolella. Rkp olisi suurin puolue Itä-Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Rkp olisi Pohjanmaalla ylivoimainen. IS:n laskelman mukaan se veisi hyvinvointialueella lähes 49 prosenttia äänistä.

Tiukin taisto hyvinvointialueen kärkipuolueen paikasta olisi laskelman mukaan Päijät-Hämeessä. Siellä sdp ja kokoomus olisivat tasoissa samalla äänestysosuudella, mutta äänissä kokoomus veisi kuitenkin suurimman puolueen paikan niukasti.

Myös Keski-Suomen tilanne on kiinnostava. Vaikka Jyväskylä ja Jämsä ovat hyvin kokoomus- ja sdp-vetoiset, koko hyvinvointialueella keskusta olisi prosenttien mukaan suurin puolue.

Perussuomalaiset tai vihreät eivät olisi laskelman mukaan ykköspuolue millään hyvinvointialueella. Perussuomalaisten vahvin alue olisi Kymenlaakso, jossa puolue saisi yli 21 prosentin kannatuksen. Vihreiden vahvin alue olisi Länsi-Uusimaa, jossa se keräisi reilun 15 prosentin äänisaaliin.

IS:n laskelma on suuntaa-antava. Oletuksena esimerkiksi on, että kaikki puolueet olisivat mukana aluevaaleissa ilman vaaliliittoja. Ehdokaslistat ovat myös luonnollisesti erilaiset kunta- ja aluevaaleissa. Puolueiden ääniosuudet on laskelmassa poimittu kuntavaalien äänimääristä, ei mahdollisista valtuustopaikoista.

Aluevaaleissa valitaan aluevaltuustot 21 hyvinvointialueelle. Valtuustojen tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Hyvinvointialueet vastaavat periaatteessa nykyisten maakuntien alueita. Poikkeus on Uudenmaan maakunta, jolla on Helsingin lisäksi jatkossa neljä hyvinvointialuetta.

Aluevaalit eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa. Myöskään Helsingissä ei järjestetä aluevaaleja, koska kaupunki ei siis ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen. Helsingissä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin Helsingin kaupunki.

Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12. tammikuuta ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Hyvinvointialueiden valtuutettujen toimikausi alkaa maaliskuun alussa.