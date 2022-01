Joukko elinkautisvankeja pääsee vuonna 2022 ehdonalaiseen vapauteen. IS koosti, millaiset teot veivät heidät aikoinaan telkien taa.

Vuoden 2021 alussa Suomen vankiloissa istui yhteensä 182 elinkautisvankia. Tänä vuonna heistä kahdeksan pääsee ehdonalaiseen vapauteen. Helsingin hovioikeuden vapautuspäätöksistä ilmenee, että he kaikki ovat murhasta tuomittuja miehiä. Heidän joukossaan on muun muassa vanginvartijan surmaaja ja paloittelumurhaaja.

1. Kuusamon mafiatyylinen hukuttaja

Kuusamon Joukamojärveen hukkui kesäkuussa 2008 paikallinen 32-vuotias mies, mutta hänen kuolemansa oli kaikkea muuta kuin luonnollinen. Hänen surmaansa johtaneet tapahtumat alkoivat ravintolaillan jälkeen Kuusamon keskustasta.

Parikymppinen mieskaksikko oli ensin pahoinpidellyt miehen henkihieveriin pesäpallomailalla, potkimalla ja hakkaamalla. Aamuyön pikkutunneilla he kuljettivat uhrinsa järvelle noin 50 kilometrin päähän kaupungin keskustasta.

Miehet riisuivat uhrin alasti, sitoivat hänen jalkoihinsa tiiliskiviä ja upottivat hänet elävältä. Ruumis löytyi myöhemmin mökkirantaan ajelehtineena.

22- ja 26-vuotiaat miehet tuomittiin kumpikin elinkautiseen murhasta. Nuorempi tuomittu pääsee ehdonalaiseen vapauteen 28. tammikuuta 2022. Hän on nyt 35-vuotias.

Helsingin hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puoltavat monta vuotta jatkunut hyvä vankila-aikainen käyttäytyminen ja päihteettömästi vietetyt lomat. Mies on ollut vuodesta 2017 töissä vankilan ulkopuolella, ja käytännössä hän on ollut vankilassa vain yöpymässä.

Vapautuessaan hän on suorittanut elinkautistaan noin 13 vuotta 7 kuukautta. Vanhempi hukuttajamurhaaja pääsi ehdonalaiseen vapauteen jo toukokuussa 2021.

Lue myös: Kuusamon mafiatyylisestä hukuttamisesta elinkautiset

Kuusamolaismiehen ruumis löytyi, kun se tiiliskivipainoista huolimatta ajautui kesämökin rantaan Joukamojärvellä.

2. Oulun kolmoissurmaaja: Surmasi koiranpennunkin

Alkoholinhuuruinen illanvietto kerrostaloasunnossa Oulun Heinäpäässä kärjistyi kolmen ihmisen hengenriistoksi kesäkuussa 2004.

Oululaismies saapui rikoskumppaninsa kanssa istumaan iltaa uhrin asunnolle. Paikalla oli asukkaan lisäksi kaksi muuta vierasta.

Ensimmäisenä uhriksi joutui 42-vuotias miesasukas, jonka niskan tekijät olivat leikanneet auki. Seuraavaksi miehet veivät asunnossa vieraana olleen 35-vuotiaan miehen ja 31-vuotiaan naisen hengen. Tekijät eivät säästäneet edes asunnossa ollutta koiranpentua.

Verityöt tehtiin teräaseella.

Kolmoissurmasta tuomittu, nyt vapaaksi pääsevä mies kätkeytyi huppunsa sisään oikeudenkäynnissä.

Mielentilatutkimuksen mukaan tekohetkellä 26- ja 27-vuotiaat miehet olivat syyntakeisia.

Nuorempi miehistä pääsee vapaaksi tammikuun viimeisenä päivänä 2022, jolloin hän on ollut vapautensa menettäneenä 17 vuotta ja 7 kuukautta. Hän on nyt 43-vuotias.

Hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puoltaa rangaistusajan suunnitelman onnistuminen ja pitkään hyvin sujunut aika avolaitoksessa. Mies on myös ollut töissä ja suorittanut korkeakouluopintoja.

Vaikka teko oli julma ja raaka, sille ei ”hakijan ryhdistäytymisen vuoksi voitu antaa yksinomaan ratkaisevaa painoarvoa vapauttamisharkinnassa”.

Näin toteaa hovioikeus vapauttamispäätöksessään.

Lue myös: Hovioikeus: Kahdesta murhasta ja taposta tuomittu elinkautisvanki vapautetaan vuonna 2022

Poliisi eristi kolmoissurman tapahtumapaikan Oulussa.

3. Liperin tuolimurhaaja ei antanut armoa

Vapautuva mies oli yhdessä toisen tekijän kanssa surmannut tuttunsa liperiläisessä omakotitalossa marraskuussa 2008. Viisikymppinen miesuhri ei vahvan humalansa vuoksi kyennyt puolustautumaan, kun 21- ja 33-vuotiaat miehet pahoinpitelivät hänet hengiltä.

Miehet olivat lyöneet uhria nyrkeillä ja tuolilla, viiltäneet veitsillä ja potkineet. Surmaajat eivät lopettaneet pahoinpitelyä edes silloin, kun uhri ja paikalla ollut sivullinen sitä anelivat.

Pitkään jatkunut teko päättyi vasta, kun uhri jäi makaamaan liikkumattomana lattialle. Hovioikeus katsoi, että surmaamistapa oli uhrille tuskallinen.

Vapaaksi pääsee tekijöistä nuorempi. Tätä nykyä 33-vuotias mies on vankeusaikanaan syyllistynyt uusiin rikoksiin. Hän oli muun muassa perhetapaamisen jälkeen kuljettanut kehonsisäisesti ekstaasipillereitä vankilaan.

Miehen rangaistusajan suunnitelma on kuitenkin toteutunut, hän on opiskellut ammattitutkinnon, osallistunut työtoimintaan ja luonut hyvät perhesuhteet. Hovioikeus katsoo, että hänet voidaan vapauttaa, kun vankeusrangaistusta on kulunut 13 vuotta ja 6 kuukautta.

Vapaus koittaa 23. toukokuuta 2022.

4. Huittisten vesurimurhaaja vei uhrin metsään

Oli toukokuu 2011, kun tekoaikaan parikymppinen mies kuljetti kaverinsa metsään ja surmasi hänet Huittisten Rekikoskella. Mies oli varustautunut surmatyöhön ottamalla työpaikaltaan mukaan kirveen ja vesurin.

Hän hakkasi uhrinsa hengiltä vesurilla ja kuristi vyöllä. Ruumis löytyi vasta viikkoja myöhemmin kesäkuussa.

Lain silmissä mies oli nuori rikoksentekijä, kolmea päivää vaille 21-vuotias. Sen vuoksi hän pystyi hakemaan elinkautisesta ehdonalaiseen vapauteen jo 10 vuoden istumisen jälkeen.

Hän pääsee ehdonalaiseen koevapauteen 6. kesäkuuta 2022. Vapautumispäivänään hän on istunut elinkautista noin 11 vuotta.

Mies on 31-vuotias ja ensi vuonna vapautuvista elinkautisvangeista nuorin.

Vankeusaikanaan hän on käyttänyt moitteettomasti, aloittanut ammattitutkinnon suorittamisen ja työskennellyt vankilan ulkopuolella. Hovioikeus katsoi nämä vapautumista puoltaviksi seikoiksi.

Lue myös: Huittislaiselle nuorukaiselle elinkautinen kaverinsa murhasta

5. Lahden vasaramurhaaja surmasi kotonaan

”Uhria oli verijälkien perusteella pahoinpidelty ympäri asuntoa usean tunnin ajan. Tuomittu ilmoittautui itse poliisille vuorokauden kuluttua surmasta.”

Näin uutisoitiin Lahdessa syyskuussa 2009 tehdystä henkirikoksesta.

26-vuotias mies oli surmannut kolme vuotta vanhemman kaverinsa kotonaan Lahden Mukkulassa. Murhaaja oli lyönyt uhria vasaralla ja veitsellä yhteensä parikymmentä kertaa päähän ja ylävartaloon.

Hovioikeus katsoi, että vapautumista puoltavat hyvä käytös ja aktiivinen kouluttautuminen. 38-vuotiaalla miehellä on vankilan ulkopuolella asunto, ja hänen sosiaaliset suhteensa läheisiin ovat kunnossa.

Vapauttamispäivä on alkavana vuonna 17. kesäkuuta. Siihen mennessä hän on istunut elinkautista rangaistusta 12 vuotta ja 9 kuukautta.

Lue lisää: Ystävänsä vasaralla surmanneelle elinkautinen

6. Pelson vanginvartijamurhaaja istuu 18,5 vuotta

Vaalassa Pelson vankilassa tapahtui kauheita helmikuussa 2004. Kaksi vankia surmasi vanginvartijan vankilan alueella sijaitsevassa rivitalossa.

Vanginvartija oli tulossa ulkoa sisälle taloon, kun toinen vangeista löi häntä voimakkaasti takaapäin kirveen teräpuolella takaraivoon.

Vartija kaatui maahan. Kirveellä iskenyt vanki löi uhria uudelleen, nyt kaksi kertaa otsaan kirveen hamarapuolella. Miehen rikoskumppani jatkoi pahoinpitelyä ja löi vartijaa päähän moskavasaralla.

Vanginvartija kuoli iskujen aiheuttamiin kallonmurtumiin ja aivoruhjeisiin.

Pelson vankikarkurit surmasivat 47-vuotiaan vanginvartijan.

Pian edellisen tapahtuman jälkeen miehet yrittivät tappaa vankikurssin siviiliopettajan samalla tavalla, samoilla välineillä.

Opettaja sai hengenvaarallisia vammoja ja vammautui. Vangit veivät opettajalta autonavaimet ja pakenivat hänen autollaan. Pako tyssäsi, kun auto lyhyen ajomatkan jälkeen hyytyi.

Miehet palasivat rikospaikalle etsimään uhreiltaan kännyköitä. Samalla he jatkoivat vanginvartijan ja opettajan pahoinpitelyä.

Lopulta pakoauto oli saatu käynnistymään uudelleen, jolloin miehet pääsivät karkaamaan rangaistuslaitoksesta. Poliisi sai murhaajat kiinni saman päivän aikana.

Vartijaa kirveellä lyönyt, tätä nykyä 41-vuotias mies pääsee nyt ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäivä on 19. elokuuta 2022. Istumista on siihen mennessä kertynyt 18 vuotta 6 kuukautta. Kukaan nyt vapautuvista vangeista ei ole istunut yhtä pitkää tuomiota kuin hän.

Hovioikeuden mukaan vapauttamista vastaan puhui hakijasta tehty väkivaltariskiarvio. Sen sijaan hänen viime vuosina parantunut käyttäytymisensä, rangaistusajan suunnitelman toteutuminen ja pitkä vankilassaoloaika puolsivat vapauttamista. Lisäksi hän solminut vankilan ulkopuolelle ihmissuhteita, jotka ”motivoivat rikoksettomaan elämään”.

Mies on hakenut ehdonalaiseen jo kerran aiemminkin. Tuolloin hovioikeus hylkäsi hänen hakemuksensa.

Lue lisää: Pelson vanginvartijan murhasta tuomittu pääsee vapauteen 2022 – suorittanut elinkautista rangaistustaan yli 18 vuotta

Pelson vankilapako päättyi verisesti.

7. Haminan kirvesmurhaaja surmasi ex-naisensa

Oli huhtikuu 2008, kun kotkalaismies murtautui entisen naisystävänsä asuntoon Haminassa. Väkivalta oli silmitöntä.

Mies löi kolmekymppistä naista useita kertoja kirveellä päähän ja kasvoihin. Lisäksi hän puukotti ja viilteli uhriaan eri puolille kehoa. Ruumiista löytyi 44 erilaista pisto- ja viiltohaavaa.

Surmaaja myös riisui ex-kumppaninsa alasti ja kuristi. Tuomio: murha.

Vankeusaikanaan mies on syyllistynyt pahoinpitelyyn vuonna 2017. Hovioikeuden mukaan vanki on kuitenkin motivoitunut päihteettömyyteen ja valmis vastaanottamaan vastaan tukea siviilielämässä. Hän on halukas kehittämään itseään ja menestymään siviilityössä, hovioikeus katsoo päätöksessään.

55-vuotias mies pääsee vapaaksi, kun rangaistusta on kulunut 14 vuotta ja 6 kuukautta. Vapauttamisajankohta on marraskuun ensimmäinen päivänä tänä vuonna.

Hän on vuonna 2022 vapautuvista elinkautisvangeista vanhin.

Haminalaisen kerrostalon pihalle tuotiin kynttilöitä surmatun naisen muistolle.

8. Kokkolan paloittelumurhaaja ilmoittautui poliisille

”Mitään motiivia teolle ei ole selvinnyt.”

Näin uutisoi IS vuonna 2007, kun Kokkolan Koivuhaassa tehdystä murhasta langetettiin elinkautiset kahdelle miehelle.

Murha tapahtui marraskuussa 2006 uhrin kerrostaloasunnossa. Surmaajat tunsivat 24-vuotiaan uhrinsa ennalta. He olivat lyöneet uhria useita kertoja nyrkillä ja metallisella mopinvarrella päähän. Lisäksi he olivat puukottaneet uhria ja iskeneet häntä päähän vasaralla.

Murhamiehet pyrkivät hävittämään ruumiin paloittelemalla.

Surma paljastui muutamaa päivää myöhemmin, kun Nurmijärven poliisilaitokselle saapui odottamattomia vieraita. Kaksikko tunnusti virkavallalle, että he olivat tappaneet miehen Kokkolassa.

Kokkolan murhassa surmavälineenä käytettiin muun muassa metallista mopinvartta.

Toinen murhamiehistä on nyt 43-vuotias. Hän pääsee vapaaksi 15 vankeusvuoden jälkeen, eli 17. marraskuuta 2022.

Vankeusaikanaan mies on opiskellut muun muassa puusepäksi. Huhtikuuhun mennessä hänen on tarkoitus saada valmiiksi myös metsäalan perustutkinto. Hän on ilmoittanut, että mahdollisena jatkosuunnitelmana on kouluttautuminen metsätalousinsinööriksi.

Lisäksi päihteettömyyteen sitoutunut mies on astunut avioon, ja hänen on tarkoitus muuttaa puolisonsa kanssa yhteen vapautumisen jälkeen. Mies kertoo kokeneensa katumusta raa’asta ja julmasta teostaan. Hänen mielestään tuomio oli oikea.

Tänä vuonna vapautuvista elinkautisvangeista on aiemmin kirjoittanut Iltalehti.

Lue lisää: Koivuhaan surmaajille elinkautistuomio