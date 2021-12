Positiivisen testituloksen saaneet turistit karkailevat Lapista koti­maihinsa – ”Tämä on niin turhauttavaa”

Osa rikkomuksista on johtanut rikosilmoitukseen.

Terveysviranomaisten karanteeni- ja eristysmääräykset eivät joulun alla suitsineet Lapissa ulkomaalaisten turistien koti-ikävää. Runsaan viikon aikana kuusi matkustajaa livahti Inarista kotimatkalle huolimatta positiivisesta koronatestituloksesta. Ylen uutisoimasta ilmiöstä kertoo IS:lle Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti.

– Tämä on niin turhauttavaa ja vie ylimääräistä aikaa. Ymmärrän turisteja, mutta on tämä silti vastuutonta ja törkeää, Liisanantti sanoo.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Inarissa 100 000 henkeä kohden lähes 1 000. Noin puolet päivittäisistä tartunnoista todetaan turisteilla. Näistä tartunnoista enemmistö on Liisanantin arvion mukaan syntynyt lähtömaiden puolella. Tavallisesti turistit viipyvät Inarissa 2–3 päivää.

– Eivät he ole tartuntoja täällä kerenneet saada. Myös suomalaisturistien tartunnat ovat pitkälti esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Osa on lähtöisin ravintoloista tai lasten tartuntaketjuista. Emme valitettavasti pysty enää jäljittämään tartuntoja. Niitä tulee niin paljon.

Liisanantti huomauttaa, etteivät kaikki lentoyhtiöt edellytä Suomesta palaavilta matkustajilta negatiivista koronatestitulosta. Turistit lentävät Ivalosta Helsinki–Vantaalle ja palaavat sieltä myöhemmällä lennolla kotimaahansa.

Lääkärin mukaan enemmistö karanteeni- ja eritysrikkomuksista on ilmoitettu poliisille. Toisaalta jos matkustajan on tiedetty jo päässeen kotimaansa puolelle, on tapaukset jätetty resurssisyistä käsittelemättä.

– Tiedän, että poliisi on joissakin tapauksissa käynyt puhuttelemassa näitä ihmisiä. Kyseessähän on rikos.

Liisanantin mukaan kotimaan sisältä saapuneiden matkustajien kanssa asiointi on sujunut helpommin, eikä viranomaismääräysten noudattamisessa ole ilmennyt ongelmia.

– Suomalaiset ovat olleet tunnollisesti ja kiltisti.

Joulupyhinä koko Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin 164 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja todettiin sairaanhoitopiirin jokaisessa kunnassa lukuun ottamatta Utsjokea ja Savukoskea.

Lapin aluehallintovirasto antoi ennen joulua määräyksen kaikkien alueen sisätiloissa järjestettävien, yli 20 hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Järjestäjä voi vapautua henkilömäärärajoista koronapassilla.