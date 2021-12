Koronarajoitukset kiristyvät tiistaina – tämä kaikki muuttuu

Uudellamaalla liikunta-, asiakas- ja yleisötilat menevät laajasti kiinni, leviämisalueiden ravintoloissa anniskelu päättyy jo kello 17.

Tiistai tuo tullessaan selvästi kiristyvät koronarajoitukset Uudellemaalle sekä tiukemmat ravintolarajoitukset kaikkiin Suomen leviämisalueiden ravintoloihin.

1. Ravintolat

Jos haluaa mennä kello 16 päättyvän työpäivän päätteeksi lasilliselle, alkaa olla jo kiire, sillä kaikissa leviämisalueiden ravintoloissa anniskelu päättyy tiistaista alkaen kello 17.

Nykyinen asetus on voimassa 20. tammikuuta saakka.

Leviämisalueen ravintolarajoitukset koskevat Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Savon maakuntia sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriä.

Tiistaista alkaen koronapassin käyttö ei enää vapauta ravintoloita rajoituksista. Alkoholin anniskelu päättyy kaikissa ravitsemisliikkeissä kello 17, ja ovet menevät kiinni kello 18 niissä ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala.

Ruokaravintolat, hampurilaisravintolat, pitseriat ja kahvilat saavat olla auki kello 20:een asti edellyttämällä asiakkailta koronapassia.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Lisäksi kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Ravintolarajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevia laivoja tai lentokoneita eivätkä huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Ravintoloiden autokaistat ja muu noutoruokapalvelu saavat olla avoinna normaalisti. Rajoitukset eivät koske niitä.

2. Uusimaa

Uudellamaalla astuvat tiistaista alkaen voimakkaat rajoitukset.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä Uudellamaalla kielletään henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 17. tammikuuta saakka.

Päätös sulkee muun muassa teatterit, elokuvateatterit, urheilukatsomot ja sisätiloissa pidettävät konsertit.

Lisäksi monia julkisten ja yksityisten toimijoiden urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevia tiloja suljetaan 10. tammikuuta saakka.

Kiinni menevät joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat, yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat, tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Tiloja voi kuitenkin käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen – kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen – ja alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan.

Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräyksistä ei voi vapautua koronapassilla.

Asiakas- ja yleisötiloissa on pidettävä huoli, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä eri seurueiden välisiä lähikontakteja ei synny.

3. Muu Suomi

Samansisältöinen yleisötilaisuuksien kielto ja tilojen sulkeminen ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla 31. joulukuuta saakka sekä Pirkanmaalla ja Punkalaitumen kunnassa 7. tammikuuta saakka.

Kanta-Hämeessä yli 10 hengen, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa yli 20 hengen ja Etelä-Karjalassa sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella yli 50 hengen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty 23. tammikuuta saakka (Lapissa 22.1. saakka ja Itä-Suomessa 9.1. saakka), mutta rajoituksen vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Lisäksi auki pidettävien tilojen terveysturvallisuusmääräyksiä on noudatettava.

Päätökset velvoittavat asiakas- ja yleisötilojen toiminnan järjestettäväksi siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistujien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Määräys koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja kuten esimerkiksi kauppoja, urheilutiloja, kirjastoja, museoita ja teattereita.