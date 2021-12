Vuosi tuo 2023 tuo helpotusta ja vuodet 2024 ja 2025 ovatkin yhtä arkista juhlaa.

Vuosi 2022 on ylimääräisten vapaiden kannalta huonoin mahdollinen vuosi. Ensi vuonna nimittäin vapaapäivän tuovista juhla- ja pyhäpäivistä neljä sattuu viikonloppuun.

Ensi vuonna viikonloppuna ovat uudenvuodenpäivä, vappu, jouluaatto ja joulupäivä. Tapaninpäivä sattuu ensi vuonna maanantaille eli vuoden päästä suomalaiset pääsevät viettämään samanlaisen pitkän viikonlopun kuin tänä vuonna.

– Se on huonoin vuosi, sanoo Helsingin yliopiston almanakkatoimiston erikoissuunnittelija Asko Palviainen.

Hän kertoo, että ylimääräisten vapaiden määrä vaihtelee vuosittain seitsemän ja kymmenen välillä. Niitä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.

Juhannus- ja jouluaatto eivät ole varsinaisia pyhiä tai juhlia, mutta ne ovat monessa työehtosopimuksessa vapaita.

– Ensi vuonna näistä neljä osuu viikonloppuun.

Palviainen kertoo, että näistä yhdestätoista vähintään yksi sattuu viikonloppuun joka vuosi. Käytännössä ylimääräisiä vapaita voi olla vuodessa siis kymmenen.

Vuonna 2023 tilanne helpottaa, sillä silloin arkivapaita on yhdeksän. Vuosina 2024 ja 2025 vapaapäiviä on suurin mahdollinen määrä eli kymmenen.

– Voisi sanoa, että tältä osin ensi vuonna helpottaa. Vuonna 2023 enää uudenvuodenpäivä ja jouluaatto ovat viikonloppuna.

Tosin vuosi 2024 on karkausvuosi eli vuodessa on yksi ylimääräinen päivä.

– Se ”syö” niitä vapaapäiviä.

Seuraava yhtä huono vuosi on edessä vuonna 2033, Palviainen kertoo.

– Niitä sattuu, mutta harvakseltaan.

Vaikka ensi vuonna tilanne on synkkä, on silloin hyviä mahdollisuuksia rästivapaita pitämällä venyttää viikonlopun pituutta. Ensi vuonna uudenvuodenpäivä on lauantai eli työläiselle se ei erityistä iloa tuo. Loppiainen sattuu torstaille eli sentään alkuvuoden arkeen paluuta on mahdollista helpottaa.

– Perjantain vapaaksi saamalla tulee pitkä viikonloppu, Palviainen ohjeistaa.

Pitkäperjantai on luonnollisesti aina perjantaina ja toinen pääsiäispäivä maanantaina. Vappupäivän marssit marssitaan ensi vuonna sunnuntaina eli vappu ei eroa normaalista viikonlopusta.

Helatorstai on joka vuosi torstaina, joten myös sitä seuraava perjantai on – kuten aina – mainio päivä venyttää viikonlopun kesto neljään ja suunnata mökille tai koronan suodessa ulkomaille.

Aina perjantaina oleva juhannusaatto ei ole varsinaisesti pyhä, mutta monella se on silti vapaa.

Itsenäisyyspäivää juhlitaan ensi vuonna tiistaina eli järjestämällä maanantain vapaaksi voi myös silloin viettää neljän päivän viikonlopun.

Joulua vietetään tämän vuoden tavoin viikonloppuna eli sieltä tulee vain yksi arkivapaa, kun tapaninpäivä on maanantaina.

– Joulu taas on niin sanottu lyhyt joulu, koska kolmesta joulun päivästä kaksi sattuu viikonloppuun, Palviainen toteaa.