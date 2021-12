Näin ulkomaiset tutkijat arvioivat Suomen Nato-jäsenyyttä – ”Nyt pitäisi olla huolissaan”

Vielä 1990-luvulla Suomen Nato-jäsenyys olisi voinut onnistua helposti. Tutkijoiden mukaan nykytilanteessa jäsenyyden hakeminen voisi olla vaarallista, vaikka jäsenyys toisi turvallisuuspoliittisia hyötyjä Suomelle.

Länsimaiden ja Venäjän jännittynyt on ollut viime aikoina paljon otsikoissa. Venäjä on kerännyt joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle ja esittänyt sotilasliitto Natolle vaatimuksia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova teki jouluaaton tiedotustilaisuudessa selväksi, että Venäjän vaatimus Naton laajenemisen pysäyttämisestä koskee myös Suomea ja Ruotsia. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon johtaisi ”vakaviin sotilaallisiin ja poliittisiin seurauksiin”.

Elisabeth Braw.

Nyt kaksi turvallisuuspolitiikkaan erikoistunutta tutkijaa, puolalainen Piotr Szymański ja ruotsalainen Elisabeth Braw arvioivat IS:lle, miltä tilanne näyttää Suomen kannalta. Kannattaako Suomen harkita Nato-jäsenyyttä ja onko Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttunut?

Szymański on erikoistunut Itämeren maiden turvallisuuspolitiikkaan ja työskentelee OSW-tutkimuslaitoksessa Varsovassa. Braw työskentelee konservatiivisessa American Enterprice Institute -ajatushautomossa Washingtonissa.

Vastauksia on tiivistetty. Szymańskia ja Braw’ta haastatteli aiemmin Yle.

Onko Suomen Nato-jäsenyys realistinen ajatus tällä hetkellä?

Piotr Szymański sanoo, että jos kysymystä pohditaan Suomen asevoimien näkökulmasta, Suomen Nato-jäsenyys on hyvin realistinen. Esteenä on kuitenkin kansalaisten mielipide Nato-jäsenyydestä.

– Suomi on Naton kumppani ja se osallistuu muun muassa yhteisiin sotaharjoituksiin. Nato-jäsenyys näyttää kuitenkin epärealistiselta Suomen sisäisistä syistä, koska Suomessa niin harva kansalainen kannattaa jäsenyyttä.

Szymański kuitenkin huomauttaa, että Suomen kansalaisten mielipide jäsenyydestä saattaa muuttua lähitulevaisuudessa.

– Jos Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti johtaa sotilaallisiin toimiin, Suomessa kansalaisten mielipiteet saattavat alkaa muuttua Nato-myönteisemmiksi.

Braw puolestaan sanoo, että Suomi täyttää kaikki vaatimukset, joita ihanteelliselta Nato-maalta vaaditaan. Hän ei kuitenkaan ole varma, kannattaako Nato-jäsenyys tällä hetkellä.

– Ajattelen, että onko järkevää niin sanotusti heiluttaa venettä, kun nykyinen tilanne toimii hyvin. Toisaalta sekä Suomen että Ruotsin tilanne on tällä hetkellä myös voimakas, sillä Venäjäkään ei tiedä mitä tapahtuisi, jos se uhkaisi esimerkiksi Suomea. Nato saataisi auttaa tai jättää auttamatta ja Venäjä tuskin haluaa pelata tässä asiassa uhkapeliä, sillä Natolla on suuri voima, Braw sanoo.

– Toisaalta jos Ruotsi tai Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä, se saattaisi antaa Venäjälle syyn käyttäytyä vielä aggressiivisemmin. Sitten on vielä huomattava se seikka, että Suomessa Nato-jäsenyyden kannatus on ollut melko alhaista muutenkin.

Portugalilainen fregatti NRP Corte Real ja kanadalainen fregatti HMCS Toronto vierailulla Turussa viime vuonna.

Onko Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttunut? Pitäisikö tästä olla huolissaan?

Suomen turvallisuuspoliittinen asema on muuttunut ja muuttuu koko ajan, Piotr Szymański sanoo viitaten muun muassa Neuvostoliiton romahtamiseen ja Suomen EU-jäsenyyteen.

Venäjä vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Se rajoittaa ja aiheuttaa haasteita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle.

– Suomella on pitkä raja ja historia Venäjän kanssa. Nyt tulisi ottaa huomioon se, että Venäjä modernisoi asevoimiaan. Ukrainan ja Georgian kaltaiset tapaukset ovat osoittaneet, että Venäjä on myös valmis käyttämään asevoimiaan.

– Kyllä meidän pitäisi olla huolissamme. Suomalaiset poliitikot ja presidentti ovat puhuneet siitä, että Suomi ei hyväksy Venäjän pyrkimyksiä. Vaikka Suomi ei kuulu Natoon, se on vahvasti integroitunut länteen. Aina on huoli siitä, että Venäjä saattaisi testata sitä, miten Nato ja länsimaat vastaavat sen toimiin. Lisäksi Suomi voi olla erilaisten Venäjän informaatiokampanjoiden ja kyberhyökkäysten kohteena. Tämä kaikki voisi pahentua, jos Suomi päättäisi liittyä Natoon.

Braw’n mukaan se mikä on muuttunut ei ole Suomi itsessään, vaan maailma sen ympärillä. Hän kuvaa poikkeukselliseksi sitä tapaa, jolla Suomi on säilyttänyt itsenäisyytensä sekä suhteet länteen ja itäiseen naapurivaltioon.

– Usein sanotaan virheellisesti, että ei tulisi olla huolissaan jonkin maan miehittämisestä. Nykyään voidaan saada paljon harmia aikaan muilla keinoilla. Tästä on osoituksena pelkästään se, miten Venäjä on kerännyt joukkoja Ukrainan rajalle. Sillä tavoin Venäjä viestii muulle maailmalle, että Ukraina on vaarassa, Braw sanoo.

Hän sanoo, että eniten pitäisi olla huolissaan siitä, että paljon haittaa voidaan saada aikaan ilman jonkin maan miehittämistä.

Suomi on Braw’n mukaan kuitenkin uniikissa tilanteessa siinä mielessä, että se on säilyttänyt suhteellisen hyvät välit Venäjään. Venäjä ei haluaisi vahingoittaa Suomea, sillä Suomen avulla Venäjä saa keskusteluyhteyden länsimaihin.

Naton välittämää kuvaa venäläisjoukoista, joita on koottu lähelle Ukrainaa.

Mitä hyötyä ja haittaa Nato-jäsenyydestä olisi Suomelle?

Suurin jäsenyydestä saatava hyöty olisi Szymańskin mukaan kollektiivinen puolustusjärjestelmä. Olisi myös selvää, että Naton jäsenmaat puolustaisivat Suomea konfliktin sattuessa.

– Kun ajattelemme sotaa, mieleemme nousee usein kuva tankeista ja sotajoukoista marssimassa kohti maatamme. Nykyään uhka on kuitenkin myös kyberavaruudessa. Nato-jäsenyys olisi laaja-alainen turva. Suomi hyötyisi selvästi Naton tarjoamasta turvallisuudesta.

Jäsenyyden myötä Suomi voisi muun muassa kehittää pidemmälle Nato-yhteistyötä ja yhteisiä sotaharjoituksia, mutta samalla myös osallistua päätöksentekoon Natossa. Näin Suomi voisi muovata Natoa myös sisältäpäin.

– Suurin jäsenyyden haitta olisi se, miten Suomi kehittäisi jatkossa suhteitaan Venäjän kanssa. Suomen täytyisi pohtia uudelleen paikkaansa kansainvälisissä ja erityisesti itäisissä suhteissa.

Braw mainitsee merkittävimpänä hyötynä sen, että jos joku hyökkää Nato-maahan, sitä autetaan varmasti.

– Toisaalta jos Suomi tai Ruotsi liittyisivät Natoon, Venäjä voisi käyttää tätä syynä uhata länttä vielä enemmän kuin nyt. Siinä mielessä Suomi ja Ruotsi joutuisivat suurennuslasin alle. Jos Nato-jäsenyys olisi tapahtunut 1990-luvulla, se olisi luultavasti ollut helpompi. Nykyisessä tilanteessa jäsenyyden hakeminen voisi olla vaarallista.

Kuinka nopeasti Suomi voisi saada Naton turvatakuut?

Normaalisti kyseessä on aikaa vievä prosessi, mutta sekä Ruotsin ja Suomen tilanteessa Nato saataisi kiirehtiä päätöstä. Turvatakuut olisi Szymańskin arvion mukaan saavutettavissa nopeastikin.

– Nato näkisi Suomen ja Ruotsin jäsenyydessä paljon hyötyä, sillä niiden jäsenyys lisäisi turvallisuutta Baltian maissa ja Pohjoismaissa. En näe, että Nato vastustaisi jäsenyyttä. Toisaalta saatamme kuitenkin tulevaisuudessa olla tilanteessa, jossa Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti kiristyy. Se muodostaa uuden turvallisuusdynamiikan Euroopassa. Sellaisessa tilanteessa voisi olla mahdollista tehdä tietynlainen ”hätähakemus”, jossa Nato kiirehtisi sekä Suomen että Ruotsin jäsenyyden hyväksymistä.

Myös Braw sanoo, että Suomen ja Ruotsin demokraattiset järjestelmät sekä asevoimat täyttävät Nato-jäsenyyden muodolliset vaatimukset. Ne olisivat Natolle täydellisiä jäsenmaita ja Nato voisi kiirehtiä jäsenyyttä.

Hän kuitenkin huomauttaa, että Suomi ja Nato tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä, vaikka Suomi ei ole Naton jäsenmaa. Naton avulle ei nykytilanteessa ole takeita, mutta se saattaisi silti hyvin todennäköisesti auttaa Suomea konfliktin uhatessa.

Mitä Ukrainan ja Venäjän jännittynyt tilanne tarkoittaa Suomelle?

Konflikti on jatkunut jo vuodesta 2014 ja se voi eskaloitua, Szymański sanoo.

– Suomelle tilanne ei ole uusi. Venäjän tilanteen tulisi nyt vaikuttaa Suomen sisäiseen keskusteluun. Suomessa kannattaa keskustella avoimesti maan turvallisuuspolitiikasta. Nyt on oikea hetki pohtia sitä, kannattaisiko harkita laajempaa yhteistyötä Ruotsin kanssa tai hakea Nato-jäsenyyttä. Jos Venäjä miehittää Ukrainan, kaikkien maiden tulisi miettiä sitä, miten Venäjän toimiin voidaan vastata ja miten Ukrainaa voidaan tukea.

Braw on tällä hetkellä eniten huolissaan Ukrainan tilanteen taloudellisista vaikutuksista. Nykyään eri maat ovat hyvin linkittyneitä toisiinsa. Vaikka Ukrainan talous ei suoraan vaikuttaisi Suomen talouteen, sillä voisi olla välillisiä vaikutuksia.

– Jos Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne pahenee, talousvaikutukset voivat heijastua myös Suomeen esimerkiksi viennin ja tuonnin näkökulmasta. Vaikutukset eivät kuitenkaan olisi niin valtaisat kuin Ukrainassa.

– Suomen presidentti Sauli Niinistö on länsimaista eniten säännöllisessä vuorovaikutuksessa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Tästä on hyötyä paitsi Suomen turvallisuudelle, myös länsimaiden turvallisuudelle. Niinistö kykenee länsimaiden johtajista parhaiten ymmärtämään Putinin ajattelutapaa. Se ei tarkoita sympatiaa, vaan hyödyllistä toimintatapojen ymmärtämistä, Braw sanoo.