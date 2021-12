Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela pitää arvioita pandemian mahdollisesta loppumisesta spekulaationa.

Maailmalta on saatu viime päivinä varovaisen positiivisia arvioita pandemiatilanteen kehittymisestä. Etelä-Afrikassa tartuntojen määrä on laskenut tautihuipun jälkeen, ja omikronvariantti näyttää aiheuttavan edeltäjiään vähemmän vakavia tauteja.

Ilmaan on heitetty jopa arvioita siitä, että pandemia vetelisi omikronin myötä viimeisiään. Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Sakselan mukaan väitteet ovat kuitenkin tällä hetkellä pitkälti spekulaatiota.

– Voi ajatella, että tällainen laajasti leviävä mahdollisesti vähemmän vaarallinen virus voisi olla jollain tavoin hyödyksi, mutta kyllä se menee arvailun puolelle.

Saksela uskoo, että uusia virusmuunnoksia tullaan vielä näkemään pandemian aikana.

Tanskalaisen Rigshospitalet-sairaalan ylilääkärin, professori Jens Lundgrenin mukaan olisi mahdollista, että virus ei enää pystyisi kehittämään muunnoksia, jotka voisivat kilpailla omikronin kanssa. Saksela tyrmää väitteen.

– Se on ihan höpöhöpöä. Kyllä uusia muunnoksia tullaan vielä näkemään ja kreikkalaisia kirjaimia piisaa.

– Johan tätä jotkut asiantuntijat ehdottivat ennen omikronia. Silloin sanottiin, että olemme nähneet maksimaalisen variaation, mitä piikkiproteiiniin voi syntyä, eikä tarvitse olla huolestunut, uusia ei synny. Nyt meillä on omikron, joka on aivan eri näköinen. Kyllä se on aika löysää puhetta, mukava on kaikenlaista spekuloida, mutta luulo ei ole tiedon väärti, hän lisää.

Virusopin dosentin, Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Tytti Vuorisen mukaan tiedot omikronista ja myös sen vaarallisuudesta ovat tässä vaiheessa vielä hieman vajavaisia.

– Omikronin aiheuttamat infektiot ovat olleet lähinnä nuorilla ja hyvin vähäoireisia. Meiltä oikeastaan puuttuu vielä tarkka tieto, minkälaisia infektioita se vanhemmissa ikäryhmissä ja rokottamattomissa aiheuttaa.

Todennäköisesti koronavirus tulee kiertämään väestön keskuudessa kuten kausi-influenssa. Tällöin virus muuntuu aika ajoin, ja uudesta muuntuneesta kannasta tulee aina vähitellen vallitseva kanta.

Omikronvariantti vaikuttaa joka tapauksessa tämänhetkisen tiedon perusteella aiheuttavan edeltäjäänsä deltaa vähemmän vakavia tautitapauksia. Vuorinen uskoo koronaviruksen kehittyvän edelleen säyseämpään suuntaan.

– Pidän hyvin todennäköisenä, että koronavirus Covid-19 muuntuu tavallisten hengitystiekoronavirusten kaltaiseksi niin, että se aiheuttaa pääsääntöisesti lieviä hengitystieinfektioita niillä, jotka eivät kuulu riskiryhmiin.

Omikronin aiheuttamat tartunnat ovat olleet tähän mennessä oireiltaan pitkälti lieviä.

Sakselan mukaan kehityssuunta on viruksille varsin tyypillinen.

– Ehkä hyvin isossa kuvassa voi sanoa, että viruksilla on taipumus näin käyttäytyä. Usein hyvin tehokas tarttuminen on vähän käänteinen ominaisuus siihen, että virus aiheuttaa vakavaa tautia.

– Tietysti kun väestössä alkaa olla immuniteettia on viruksen ikään kuin vaikeampi päästä leviämään, ja se muodostuu evoluution kautta sillä tavalla tehokkaammin leviäväksi. Usein ne ominaisuudet, jotka liittyvät tehokkaaseen leviämiseen ovat taas sen tyyppisiä, etteivät ne välttämättä aiheuta vakavaa tautia. Tämä on yleinen lainalaisuus, mutta ei sitä voi tietenkään lähteä yksi yhteen sanomaan, että tässä on juuri näin käymässä.

Mikäli leviäminen on virukselle jossain tietyssä ympäristössä helppoa, ei tällaisia ominaisuuksia välttämättä pääse syntymään, ja tauti pysyy vaarallisena. Esimerkiksi villilinnuista tuleva influenssavirus voi Sakselan mukaan olla hyvin tappava kanatarhassa, jossa tuhannet eläimet ovat hyvin lähekkäin. Kehittyminen tartuttavampaan suuntaan ei ole tällaisessa tapauksessa tarpeellista sen helppouden vuoksi.

– Riippuu olosuhteista. Jotta virus tarttuu, siinä kehittyvät sellaiset ominaisuudet, ja sitten se on taas usein vähän vähemmän vaarallinen. Mutta tämä on yleinen korrelaatio, ei absoluuttinen totuus.

Saksela muistuttaa, että tartuttavuus ja tappavuus eivät ole myöskään välttämättä toisensa poissulkevia ominaisuuksia, ja molempien puolesta vahvan viruksen syntyminen on mahdollista.

Viruksen kehityssuuntaa voi myös jossain määrin ohjailla suosimaan tartuttavuutta lisääviä ominaisuuksia esimerkiksi rokotteilla.

– Kyllä näin voisi ajatella. Sen hankalampaa viruksen on tarttua, mitä enemmän on vastustuskykyä. Silloin siitä viruksesta ikään kuin jalostuu tehokkaammin tartuttava, ja usein se ominaisuus on taas jossain määrin käänteinen patogeenisuuteen nähden.

Ihmisiä jonottamassa koronan pikatestiin Aalborgissa Tanskassa.

Etelä-Afrikassa omikronaallon tartuntahuippu saavutettiin joulukuun puolenvälin tienoilla, minkä jälkeen tartunnat ovat olleet nopeassa laskussa. Vuorinen arvioi Suomen tautihuipun ajoittuvan lähikuukausille.

– Kyllä tämä tarttuu niin herkästi, että se pyyhkäisee lähikuukausina Suomen läpi ja saavuttaa tartuntahuipun.

Sakselan mukaan Etelä-Afrikan tilanne on hyvin erilainen Suomeen verrattuna, koska siellä suuri osa väestöstä on jo sairastanut koronan. Maailmalta kantautuvaan toivoon pandemian loppumisesta hän suhtautuu kriittisesti, eikä hän lähtisi laskemaan sitä omikronin varaan.

– Ollaan tyytyväisiä, ettei tämä omikron näytä olevan ainakaan pahempaa tautia aiheuttava, mutta muuten en nyt vielä lähtisi laskemaan tämän kehityksen päälle hirveästi suuntaan tai toiseen.

Maailmalla on peruttu viime päivinä tuhansia lentoja heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

Vuorisen mukaan tilanne elää, eikä vielä voida sanoa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Pandemia tulee jossain vaiheessa loppumaan, ja koronavirus muuttuu endeemiseksi. Omikronin ilmaantuminen voi sitä enteillä, mutta jää nähtäväksi, miten käy.