Teemu Keskisarjan kolumni: Somepersoona julkaisi koskettavan kuvan uuden rakkaansa sukuelimestä

Internetin iankaikkinen keinoelämä turruttaa ja tyynnyttää meitä toivon mukaan myös vuonna 2022, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas.

Epäilin joskus Hänen tarkoitusperiään internetin luomisessa.

Hyi kauhistus, kun ihmiset haaskaavat työ- ja vapaa-aikansa pornografiaan, keljuiluun, urkkimiseen, itsekeskeiseen poseeraukseen, panetteluun ja kulutususkonnon epäjumalien palvontaan.

Kuinka väärässä olinkaan!

Vuoden 2021 lopussa käsitän jumalaisen näytelmän käsikirjoituksen yhden luvun. Digitaaliset keksinnöt eivät olleet paholaisen konsultoimia. Kaikilla höpöjutuilla oli tarkoituksensa ja merkityksensä. Ne todentuivat pandemian piinassa.

Somen ansiosta henkemme edes hitusen erkani epäsosiaalisesta todellisuudesta.

Vihapuheet ja valeuutiset ovat siunaus eivätkä kirous. Niiden kautta pihisee ulos myrkky, joka muuten pullistuisi otsasuonissa.

Älypuhelimet passivoivat tietoyhteiskunnan kansalaisia. Hyvä niin. Tästä vaikutuksesta johtuivat vuonna 2021 ”aktivistien” harmittomat istahdukset kadulle sekä ”ääriliikkeiden” äärimmäinen liikkumattomuus.

Netti täyttää rauhoitustehtävänsä kuten sirkushuvit antiikin Roomassa. Yksilöt ja ryhmät pysyivät tänä vuonna hämmästyttävän hyvin aloillaan. Siitä huolimatta, että kärsimysten malja läikkyi kukkuroillaan.

Esivallan tulee vuonna 2022 kaikin tavoin kannustaa verkossa kyhjöttämistä.

Some on henkinen hätäjarru. Se on myös rokotus sapetuksen vakavinta tautimuotoa vastaan. Sulkutiloissa on turvallisinta, että ihmiset eivät murtaudu ulos mistään kuplista.

Langaton keinoelämä on Suomen elämänlanka ja kuuluu huoltovarmuuteen. Entä jos yhteys pätkii tai peräti katkeaa? Kansa sekoaa ja räjähtää. Kohut vaihtuvat mellakoiksi ja kapinoiksi. Somettomat väkijoukot kulkeutuvat kehollisiin kosketuksiin, joissa veri roiskuu.

” Some on henkinen hätäjarru.

Toinenkin skenaario ahdistaa minua.

Hukumme huonojen uutisten virtaan emmekä jaksa pitää päätä pinnalla arjessa. Siitäkin syystä tarvitsemme pelastusrenkaan, joka ei ole kiinni lyijynraskaissa tosiseikoissa.

Sanassa sanotaan: ”Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää tuskaa.”

Niinpä niin. En minä ainakaan janoa joka päivä viisastelua koronasta, kestävyysvajeesta, Ukrainasta, pakolaisista ja ilmastonmuutoksesta. Mieluummin selailen tekstiä ja värikuvia onnenpekoista, jotka remontoivat ja somistivat 1700-luvun kansakoulusta itselleen kivan kolmosasunnon.

Vielä pari vuotta sitten älymystö pilkkasi hömppähakuisia klikkausjournalisteja, mutta nyt he ovatkin maan suola. Luojan kiitos, median mukavin aihepiiri ei hautaudu painajaisten vyöryyn.

Tiettyyn vakauteen saamme sentään luottaa.

Maailmankirjat ovat todella, todella, todella sekaisin, jollei vuoden 2022 timanttijuttuna sädehdi: ”X julkaisi koskettavan kuvan uuden rakkaansa sukuelimestä – Y:ltä hyytävä huuli ja silmitön striimi”.