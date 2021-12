Poliisi epäilee joensuulaista 48-vuotiasta miestä tapon yrityksestä Prisman ovella – vanhoja kaunoja uhrin kanssa

Miestä puukotettiin Prisman pääovilla kahvilan edustalla lokakuussa. Tapon yrityksestä epäilty mies on ollut koko esitutkinnan ajan vangittuna.

Itä-Suomen poliisilaitos on saanut valmiiksi Joensuun Prismassa 22.10.2021 tapahtuneen puukotuksen esitutkinnan.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee joensuulaista 48-vuotiasta miestä tapon yrityksestä. Miehen 27-vuotiasta joensuulaista naisystävää poliisi epäilee avunannosta tapon yritykseen.

Myös puukotuksen uhria, 36-vuotiasta joensuulaista miestä epäillään samojen tapahtumien yhteydessä tehdystä pahoinpitelystä.

Esitutkinnan perusteella epäilty ja uhri ovat tunteneet toisensa pidemmän aikaa ja teko on johtunut heidän välilleen muodostuneista vanhoista kaunoista.

Tapon yrityksestä epäillyn miehen naisystävä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna, mutta hänet on vapautettu. Tapon yrityksestä epäilty mies on ollut koko esitutkinnan ajan vangittuna ja rikoskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan.

Itä-Suomen poliisi tilannekeskuksesta kerrottiin Ilta-Sanomille lokakuussa, että miestä puukotettiin Prisman pääovilla kahvilan edustalla.

Tilanne oli poliisin mukaan nopea, eikä siinä aiheutunut poliisin arvion mukaan vaaraa sivullisille. Silminnäkijöitä oli poliisin mukaan paljon.

