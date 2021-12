Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä muistuttaa Helsingin Sanomissa, että koronapotilaan ei tule hakeutua päivystykseen, jos oireet eivät vaadi välitöntä hoitoa.

Husin vs. johtajaylilääkärin Jari Petäjän mukaan Espoon Jorvin sairaalan päivystys on Vantaan Peijaksen ohella ruuhkautunut Tapaninpäivänä pahiten.

LIEVÄSTI oireilevien koronapositiivisten määrä on johtanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen yhteispäivystyspisteiden ruuhkautumiseen joulunpyhien aikana, kertoo Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä Helsingin Sanomille. Tapaninpäivänä ruuhkaa oli erityisesti Espoossa Jorvin päivystyksessä ja Vantaalla Peijaksen sairaalan päivystyksessä.

– On haitallista, jos päivystyksessä on niitä, joiden ei siellä välttämättä tarvitsisi nyt olla. Viruksen leviäminen päivystyspisteillä on todellinen riski, vaikka potilaat voidaankin erotella infektio-oireisiin ja oireettomiin, Petäjä kertoo.

Monessa kunnassa käytetään omaa koronaneuvontapuhelinta, josta saa toimintaohjeita koronaepäilyn tullessa kohdalle. Petäjä painottaa, että päivystyksen puhelinnumeroita ei ole tarkoitettu koronaneuvontaan, sillä myös ne voivat ruuhkautua. Puhelimen ohella ohjeita saa esimerkiksi THL:n ja sairaanhoitopiirien verkkosivuilta.

Helsingin yliopistollinen sairaala tiedotti omalta osaltaan päivystysten ruuhkautumisesta ja odotusaikojen kasvusta jo ennen jouluaattoa. Tuolloin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoi tiedotteessa, että monet päivystykseen lievillä oireilla saapuvat pyrkivät koronatestiin. Tiedotteen mukaan kyseessä ei ole pätevä syy.

– Tämä ruuhkauttaa päivystyksiä turhaan. Päivystyksissä arvioidaan aina potilaiden hoidon tarve ja heidät, joiden hoito ei edellytä päivystyksellistä hoitoa, käännytetään saamaan hoitoa muualla, Castrén totesi tuolloin.

