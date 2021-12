Etelästä puskeva lämmin ilmavirtaus lauhentaa pakkaskelejä alkuviikosta, mutta plussan puolelle ei vielä päästä.

Suomea syleilevät pakkaskelit jatkuvat vielä maanantaina, mutta tiistaina tähän saadaan käänne. Etelästä maan yli pyyhkäisevä ilmavirtaus puskee lämpömittarin lukeman lähemmäs nollaa, mutta plussan puolelle ei Ilmatieteen laitoksen meteorologin Eveliina Tuovisen mukaan vielä päästä.

– Ilmavirtaus kääntyy etelän puolelle ja sen myötä tulee vähän lauhempaa. Tiistaina ja keskiviikkona on kuitenkin vielä pakkasta. Jos plussan puolelle mennään, niin se on ehkä viikonlopun puolella. Ennustettavuus sinne on jo vähän huonompi, Tuovinen toteaa.

Maan etelä-, lounais- ja länsiosissa lämpötila kohoaa tiistaina parin pakkasasteen tuntumaan. Pakkanen lauhtuu maassa lähes kauttaaltaan, mutta Oulusta pohjoiseen ollaan edelleen tukevasti miinuksen puolella.

Muuten sää on Tuovisen mukaan alkuviikolla vaihtelevan pilvinen mutta enimmäkseen poutainen.

– Keskiviikkona paikoittaiset lumisateet voivat lisääntyä ja viikon loppupuolella voi tulla laajempiakin sateita. Lämpötilasta riippuen ne tulevat sitten vetenä tai lumena.

Perjantain eli uudenvuodenaaton ja sitä seuraavan viikonlopun säätä on hankalampaa ennustaa. Suomea kohti puskee matalapaine, jonka odotetaan saapuvan maahan viikonloppuna, mutta sen tarkka reitti on tällä erää epäselvä.

Tuovisen mukaan matalapaineen myötä sää todennäköisesti lauhtuu viikonloppunakin, mutta sen saapuminen ja reitti selviävät tarkalleen vasta myöhemmin viikolla.

– Säämallit eivät pysty ennustamaan matalapaineiden reittiä näin pitkän ajan päähän kovinkaan helposti. Viikon loppupuolella voi kuitenkin tulla laajempiakin sateita jotka tulevat sitten lämpötilasta riippuen vetenä tai lumena.