Saara Kankaanrinnan kolumni: Rahaa ja happea ei kannata verrata, sillä vain toisen voi korvata

1800-luvulla orjuuden lopettamisen vastustajat olivat huolissaan talouden romahtamisesta ja omaisuudensuojan polkemisesta. Eipä olisi ollut kiva jäädä historiaan näillä arvoperusteluilla, kirjoittaa kolumnissaan Saara Kankaanrinta.

Viesti kilahtaa. Lukijapalaute kolumnista osuu: ”Voisiko asiat suhteuttaa myös muuhun menestykseen kuin taloudelliseen? Voisko olla parempia yhteiskunnan laadun tai menestyksen mittapuita?”

Kun kirjoitan kolumneissani metsän ekosysteemistä, yritän alleviivata, että vain sen sääntöjen mukaisesti toimiva metsätalous voi menestyä. Raamitan tarkoituksella asiat taloudella. Haluan, että viesti uppoaa kaikille.

Sen kääntöpuoli on, että vahvistan virhettä. Lukija on oikeassa, kyllä voisi olla muitakin mittareita. Talous on keino, ei tavoite.

Se, miten näemme maailman, määrittää arvoja ja toisinpäin. Lähden kaukaa liikkeelle.

Irtiottoamme luonnosta korostetaan alakoulusta lähtien. Lasten historiankirjoissa opetetaan ”korkeakulttuurit”, jotka alkoivat, kun kaupungit, lait ja tiede kehittyivät.

Samalla syntyivät ensimmäiset ympäristökatastrofit ja kulkutaudit levisivät. Kuulostaa tutulta. Mene ja tiedä, mikä loppujen lopuksi on korkeakulttuuria.

Ihmisapina on paennut luonnosta kuin pikkukylän pölyt ja murteen reteästi karistanut lähtijä. Maailmanmiehen elkeet, mutta edelleen ihan eksyksissä.

Uskomme polleasti vain omaan tekemiseemme. Unohdamme mieluusti tosiasian, että olemme osa luonnon miljardien lajien verkostossa.

Maailmanvalloittajalle luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemin ”palvelut” ovat painavia asioita vasta, kun niillä on hintalappu.

Epäloogistahan se on, että talous painaa enemmän kuin elämäopin perusteet. Ei rahaa ja happea voi verrata. Toista ei voi korvata.

Olisi eduksi tunnustaa luonnon ohittamattomuus ja sen jälkeen keskustella arvoista siellä missä niitä tarvitaan. Pari esimerkkiä arvoista ihmispuolelta.

Pulavuosina perustettiin neuvola jokaiseen kuntaan. Se oli arvovalinta lapsikuolleisuuden poistamiseksi ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Suomen valtioneuvoston sivuilla todetaan: ”hyvän yhteiskunnan arvoja ovat vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu”.

Oikeudenmukaisuus ei ole helppo homma. Koronan aallot ja rajoitukset testaavat reiluutta jo kunnolla. Mitä aloja kannattelemme? Kenen vapaus on tärkeintä? Arvovalintoja ja kompromisseja.

Miettikääpä reiluutta, kun ilmastokriisin ja luontokadon myötä kaikki alat ovat täyskäännöksen edessä. Yhteiskunnan sääntelyä tarvitaan aina vaan enemmän.

Olisi ihan hyvä aloittaa arvokeskustelu jo nyt. Valinnat ovat helpompia yhteisillä arvoilla – tai kun erilaiset arvot ovat avoimesti tiedossa.

Voisiko vuosi 2022 olla keskustelukulttuuriltaan armollinen, ja syvennytäänkö arvoihin?

Siis armorikasta ja arvorikasta vuotta 2022 kaikille!

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.