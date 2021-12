Kotitestistä tuli positiivinen – mitä nyt pitää tehdä?

Kotitestit ovat hyvä keino yksilön riskinhallintaan ja muiden suojelemiseen tartunnalta.

Ennen joulua useat viranomaiset suosittelivat kotitestin tekemistä keinona varmistaa mahdollisimman turvalliset joulupyhät. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ja sosiaali- ja terveysministeriön terveysosaston päällikkö Taneli Puumalainen sanoivat, että kotitestit ovat hyvä keino yksilön riskinhallintaan.

Puumalainen pitää kotitestiä ”aika hyvänä keinona” varmistaa, kantaako henkilö oireilevaa koronaa. Kotitestillä voi siis saada varmuutta siihen, johtuuko kurkkukipu koronaviruksesta vai jostain muusta hengitystieoireita aiheuttavasti viruksesta. Salminen sanoi, että kotitestien luotettavuus on parempi kuin aiemmin arvioitiin.

Myös pääministeri Sanna Marin suositteli joulun alla kotitestiä muiden suojelemiseksi.

Entä miten toimia, jos kotitesti antaa positiivisen tuloksen? THL:n Mika Salminen kiteytti perusohjeen jouluviikolla.

– Jos saa positiivisen tuloksen, tulee eristäytyä ja valitettavasti viettää joulu erillään muista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti 22. joulukuuta koronatesteihin liittyviä ohjeitaan. Uudet ohjeet koskevat aikuisten ja lasten testiin hakeutumista, kotitestien käyttöä ja niiden positiivisten tulosten varmentamista.

Uusien ohjeiden mukaan rokotetun, jolla on koronavirukseen viittaavia ei tarvitse automaattisesti hakeutua testiin. Testiin on tärkeää mennä mikäli henkilö ei ole saanut kolmatta rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut yli yli viisi kuukautta. Myös rokotetun, joka on raskaana, erityisen tärkeää testauttaa itsensä.

Huomioi nämä asiat, kun teet kotitestiä Tarkista, että pakkaus on ehjä.

Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ja oikeat säilytysolosuhteet.

Jos epäilet tuotteen luotettavuutta, älä käytä sitä.

Kun teet testiä, noudata huolellisesti valmistajan antamia ohjeita.

Tulkitse tulos valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos epäilet tuotevirhettä ja että tuote ei toimi kuten sen pitäisi, ilmoita siitä tuotteen myyjälle.

Yksikään markkinoilla oleva testi ei ole 100-prosenttisen varma. Monet tekijät näytteenotossa ja ajoituksessa voivat vaikuttaa tulokseen. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rokotetut, joilla on vain lieviä oireita, voivat tehdä kotitestin, jonka tuloksen voi käydä varmentamassa virallisella testituloksella, jos on tarvetta saada virallinen eristyspäätös. Jos kotitestin tulos on positiivinen, henkilön pitää THL:n mukaan välttää vapaaehtoisesti kaikkia kontakteja kymmenen päivän ajan siitä, kun oireet alkoivat. Henkilön pitää toimia siis samoin kuin lääkärin määräämässä virallisessa eristyksessä.

THL kertoo, että kotitestin positiivista tulosta ei välttämättä tarvitse varmentaa, jos samassa taloudessa asuvilla on todettu koronavirustartunta, henkilö ei tarvitse virallista eristyspäätöstä tartuntatautipäivärahan saamiseksi eikä koronapassia varten todistusta sairastetusta taudista.

Kotona tehty testi ei vapauta tartuntatautilääkärin määräämästä karanteenista tai eristyksestä.

Jos kuitenkin päättää varmistaa tuloksen virallisessa testissä, THL suosittelee, että välttää kaikkia kontakteja ennen virallista testiä ja kun odottaa sen tuloksia. Jos virallinen testi on positiivinen, pitää noudattaa ohjeita, jotka saa samaan aikaan kuin tiedon positiivisesta testituloksesta.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että koronatestaus voi olla ruuhkaista ja eri sairaanhoitopiirien ohjeet voivat vaihdella alueellisen epidemiatilanteen vuoksi. Esimerkiksi Hus kertoi, että pääkaupunkiseudulla koronatestaus on niin ruuhkautunut, että se ei ota testattavaksi kaikkia oireisia. Husin alueella koronatesteihin pääsevät uusien ohjeiden mukaan ensisijaisesti riskiryhmät ja sote-henkilöstö.

Oman sairaanhoitopiirin tilanteen voi tarkastaa sairaanhoitopiirin verkkosivuilta tai kunnan koronaneuvonnasta. Lisäohjeita saa myös, kun täyttää oirearvion osoitteessa omaolo.fi.

Jos oireet muuttuvat vaikeiksi, pitää mennä lääkäriin tai päivystykseen. Ennen päivystykseen menoa pitää soittaa valtakunnalliseen päivystysapunumeroon 116 117. Hengenvaarassa pitää aina soittaa hätänumeroon 112.

Entä kuinka luotettavia kotitestit ovat? Varsinkin koronatartunnan alkuvaiheessa kotitesti voi antaa negatiivisen tuloksen, koska henkilölle ei ole muodostunut vielä riittävästi vasta-aineita. Siksi kotitesti olisi hyvä tehdä mahdollisimman myöhään eli jos jonkin asian tekeminen kannattaa jättää viime hetkeen, se on koronakotitesti.

Kotitestin tekemisessä on myös tärkeää noudattaa tarkasti ohjeita, jotka tulevat testin mukana. Husin Asko Järvinen pitää luotettavuuden mittarina sitä, että näytepuikon työntää riittävän syvälle nenänieluun, jossa sitä pitää pyöritellä riittävästi.

Hän pitää lähtökohtana, että jos testin tulos on positiivinen, se on luotettava. Jos tulos on negatiivinen, luotettavuus riippuu siitä, miten hyvin se on tehty.

– Jos testi tehdään oikein ja kohtuullisen ronskeilla otteilla, sen luotettavuus on noin 90 prosentin luokkaa. Testit ovat varsin helppoja käyttää, mutta jos sähelletään, niin tietenkin luotettavuus kärsii.