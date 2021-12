Eniten poliisia työllistävät kotihälytyskeikat ja rattijuopot.

Jouluaaton vietto on sujunut suuressa osassa Suomea hyvin rauhallisesti, poliisilaitoksilta kerrotaan Ilta-Sanomille.

Muun muassa Helsingissä on poliisin näkökulmasta ollut todella hiljaista.

Kotihälytystehtäviä toki jonkin verran, mutta ei mitään erityistä mainittavaa, poliisilaitokselta kerrotaan. Julkisilla paikoillakaan ei ole ollut mitään merkittävää häiriötä.

– Parempi tietysti näin, puhelinpäivystäjä tokaisee.

Entä Oulu, joko joulurauha on rikkoutunut?

– Ei pahasti. On tuossa jotain tehtäviä ollut, mutta normaalia iltaa vähemmän. Iso osa näistäkin on liikenteeseen liittyviä, ulosajoja ja sen sellaista. Tällaisen kanssa voi hyvin elää, poliisilaitoksen päivystäjä kertoo puhelimessa.

Myös Turussa – jossa joulurauha perinteisesti julistetaan – rauha on säilynyt. Näin on myös koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella aina Turun saaristosta Kankaanpäähän, kertoo komisario Reijo Pennanen.

– Jouluaaton vietto ja alkuehtoo on sujunut toistaiseksi rauhallisesti. Pieniä metelihäiriöitä lukuun ottamatta ei ole tapahtunut oikein mitään. Liikenteessäkin on ollut vain yksi onnettomuus, eikä siinäkään käynyt mitään vakavaa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen päivystävä komisario Ari Aro taas sanoo, että Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella näyttää erittäin toiveikkaalta.

– Meillä on ollut ihan yksittäisiä tapauksia – yksittäisiä kotihälytyksiä, mutta yleiskuva on hyvin rauhallinen. Toivotaan, että sama meno jatkuu aamuun asti.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Olavi Merihaara ei voi sanoa samaa. Vantaan, Porvoon, Loviisan, Mäntsälän, Järvenpään, Keravan ja Hyvinkään alueille ulottuvan poliisilaitoksen piirissä joulurauha on rikottu jo lukuisia kertoja.

– Ei tämä eroa millään tavalla normaalista viikonlopusta. Kovasti täällä on päihtyneitä ihmisiä autoilemassa ja kotihälytystehtävät työllistävät partioita, Merihaara sanoo.

Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia ei kuitenkaan epäillä tapahtuneen, mutta esimerkiksi naapurien äänekkäisiin välienselvittelyihin poliisi on puuttunut.

– Joulurauhaa ei ole kaikissa perheissä omaksuttu.

Merihaaran mukaan poliisipartiot ovat tavanneet myös useamman törkeän rattijuopumuksen rajan ylittäneen kuljettajan.

Rattijuopumus on törkeä, jos rikoksentekijän veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea tai hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ajon aikana tai sen jälkeen.

– Rattijuoppojen varustuksesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta käsittääkseni punanuttuisia kuljettajia ei ole ollut, Merihaara sanoo.