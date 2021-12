Novavax-yhtiön Nuxavoid-nimellä myytävän rokotteen on toivottu lisäävän mRNA-teknologiaa epäilevien rokottautumisintoa.

Euroopan lääkevirasto EMA ja EU:n komissio myönsivät maanantaina myyntiluvan yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Novavaxin koronavirusrokotteelle. Kyseessä on viides EMA:n hyväksymä koronarokote. Aiemmin myyntiluvan ovat saaneet Pfizer ja Biontech, Moderna, AstraZeneca ja Johnson & Johnson.

Markkinoilla rokote kulkee nimellä Nuxavoid. Novavaxin mukaan yli 18-vuotiaille sallitun rokotteen teho koronaa vastaan on yli 90 prosenttia, ja sen pitäisi tehota myös virusvariantteihin. Vakavalta koronaviruksen aiheuttamalta taudilta rokote suojasi testeissä sataprosenttisesti. Tällä hetkellä Novavax tutkii rokotteidensa tehoa uutta omikronvarianttia vastaan.

Nuxavoidin on toivottu houkuttelevan varsinkin niitä, jotka suhtautuvat epäileväisesti uusien koronarokotteiden edustamaan mRNA-teknologiaan. Pfizerin ja Biontechkin sekä Modernan rokotteet kuuluvat mRNA-rokotteisiin, jotka ohjeistavat pistoksen jälkeen solut valmistamaan immuunireaktion aiheuttavan proteiinin.

Esimerkiksi Saksassa tehdyn kyselytutkimuksen vastaajista 56 prosenttia totesi rokotushalukkuutensa lisääntyvän, mikäli rokotteet olisi valmistettu ”perinteisemmillä metodeilla”.

Perinteisemmäksi luonnehdittu Nuxavoid sisältää laboratoriovalmisteisen version koronaviruksen piikkiproteiinista sekä rokotettavan immuunivastetta vahvistavaa tehosteainetta. Kun rokotettava saa pistoksen, tämän immuunijärjestelmä tunnistaa vieraan proteiinin ja alkaa tuottaa vasta-aineita.

Jos Nuxavoidilla rokotettu tulevaisuudessa saa koronatartunnan, puolustusjärjestelmä tunnistaa entuudestaan tutun piikkiproteiinin. Vasta-aineet ja immuunisolut työskentelevät tunkeutujaa vastaan estämällä sen pääsyn solujen sisälle ja tuhoamalla infektoituneet solut.

Rokote annetaan kahtena annoksena. Aikaa annosten välillä on 21 päivää.

– Rokotteen koko idea on näyttää immuunijärjestelmälle jotakin, joka näyttää, maistuu ja toimii kuin virus sillä erotuksella, ettei se saa sinua sairaaksi, Novavaxin tutkimus- ja kehitysjohtaja Gregory Glenn kommentoi keväällä uutiskanava CNN:lle.

Novavaxin rokotteen etuna on myös se, että sitä ei tarvitse säilyttää erittäin kylmässä vaan normaali jääkaappilämpötila riittää. Tämä helpottaisi rokotteiden kuljetuksia esimerkiksi kehitysmaissa.

Testeissä Nuxavoidilla rokotetuilla ilmeni vähän sivuvaikutuksia, ja ilmetessään ne olivat pääasiassa lieviä. EMA:n mukaan yleisimpiä ovat olleet kipu ja arkuus pistokohdassa, väsymys, päänsärky ja lihaskipu. Oireet ovat tavanneet hellittää muutaman päivän kuluessa.

EU-komissio on sopinut alustavasti ostavansa Nuxavoidia noin 200 miljoonaa annosta. New York Timesin mukaan Novavax on ilmoittanut kehittävänsä omikroniin erikoistuvaa rokotetta. Ensimmäisten testien on määrä alkaaa lähiviikkoina.