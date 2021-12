Keskiviikkona tuli Britanniasta lisävahvistusta sille, että omikronvariantti aiheuttaisi vähemmän sairaalahoitoa vaativaa tautimuotoa.

Suomessa raportoitiin joulun aatonaattona 3 000 uutta koronavirustartuntaa. Ikäväksi joululahjaksi tuli vielä omikronvariantti.

Ilta-Sanomat kysyi THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekiltä yhdeksän kysymystä ajankohtaisesta koronatilanteesta.

1. Moni sairastuu koronaan joulun aikaan tai muutoin kolmatta rokoteannosta odotellessa. Pitääkö silti mennä rokotukseen ja milloin?

– Suosittelimme aikaisemmin rokotusväliksi sairastetun taudin jälkeen kuutta kuukautta. Hiljattain muutimme suositusta omikronvariantin johdosta siten, että yli 60-vuotiaat voivat saada kolmannen rokoteannoksen jo 3–4 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta ja 18–59-vuotiaat perusterveet jo 4–6 kuukauden kuluttua. Sairastettu koronainfektio toimii ikään kuin rokoteannoksena, eli sen jälkeen voi hyvin odottaa tuon 3–6 kuukautta.

2. Onko siis niin, että jos on ehtinyt saada rokotusajan esimerkiksi tammikuulle ja sairastaa koronainfektion ennen sitä, aika pitää/kannattaa perua?

– Ihan niin pian sairastetun infektion jälkeen ei kannata mennä rokotukseen. Kolmas annos kannattaa siirtää otettavaksi suositusten mukaan eli 3–6 kuukauden päähän sairastamisesta, jotta rokotteella olisi voimakkaampi ja pitkäkestoisempi tehostava vaikutus.

THL:n yllääkäri Hanna Nohynek sanoo, että jos sairastaa koronan rokotusten välissä, seuraavaa rokoteannosta kannattaa siirtää sen verran eteenpäin, että sairastamisesta tulee suosituksen mukainen 3–6 kuukauden väli rokotukseen.

3. Euroopan komissio kertoi, että helmikuusta alkaen EU:n koronatodistus (koronapassi) on voimassa yhdeksän kuukautta toisen annoksen saamisesta, eli jatkossa passiin vaadittaneen merkintä kolmesta rokotuksesta. Riittääkö kaksi sairastettua rokotusta ja sairastettu infektio?

– Suomessa on poistettu kuuden kuukauden yläraja sairastetusta infektiosta, eli tällä hetkellä sairastettu infektio ja yksi saatu rokoteannos riittävät koronapassiin, kunhan tauti on todennettu laboratoriovarmistetulla positiivisella PCR-testituloksella. Kahden saadun rokoteannoksen ja sairastetun taudin yhdistelmän pitäisi jatkossa riittää, sillä se lääketieteellisesti vastaa kolmea rokoteannosta.

4. Mikä on tämän hetken arvio kahden rokoteannoksen antamasta suojasta omikronvarianttia vastaan?

– Vähän huonoltahan se näyttää ainakin lievän taudin näkökulmasta.

Britanniassa on saatu kahden Pfizerin annoksen suojatehoksi oireellista tartuntaa vastaan alle 40 prosenttia.

– Kolmas annos nostaa suojan jälleen lievää tautia vastaan tosi hyväksi varsinkin työikäisillä, noin 75 prosenttiin.

Kaksi rokoteannosta ei anna riittävää suojaa omikronmuunnosta vastaan – kolmas annos tarvitaan.

– Kuinka kauan suoja kestää, sitä ei osata vielä sanoa. Ikääntyneillä kolmas annos ei välttämättä riitä täysin neutraloimaan omikronmuunnosta, mikä tarkoittaa, että läpäisyinfektioita voi heille tulla kolmesta annoksesta huolimatta. Odotamme tosielämän tuloksia siitä, kuinka hyvin kolmas annos suojaa omikronin aiheuttamilta vakavilta tautimuodoilta.

” Kaksi rokoteannosta ei anna riittävää suojaa omikronia vastaan. Kolmas annos on syytä käydä ottamassa.

5. Mikä on arvio hiljattain sairastetun infektion (kantaviruksen tai deltavariantin) antamasta vastustuskyvystä omikronia vastaan?

– Se ei välttämättä ole kovin korkea. Omikronmuunnoksen piikkiproteiinissa on niin monta muunnosta suojan kannalta tärkeissä kohdissa esimerkiksi deltavarianttiin verrattuna. Etelä-Afrikasta on raportoitu paljon tapauksia, joissa deltavariantin sairastaneet ovat saaneet myöhemmin myös omikronin aiheuttaman taudin lieväoireisena.

6. Onko eri rokotteilla tehoeroja omikronia vastaan?

– On. THL:n alustavien laboratoriotutkimusten perusteella ainakin Modernan rokotteen täysi annos (100 mikrogrammaa) nostaa neutraloivien vasta-aineiden tason korkeammalle kuin Pfizerin rokote, yli kaksinkertaisesti. Eli Modernan suojatehon infektiota ja vakavaa tautia vastaan voisi olettaa säilyvän jonkin verran paremmin. Kolmantena annoksena olisi järkevää käyttää Modernaa ainakin niille, jotka ovat iäkkäitä tai asuvat hoivan piirissä.

Modernan rokote (kesk.) nostaa neutraloivien vasta-aineiden tason korkeammalle kuin Pfizerin rokote.

7. Jos omikron pystyy tarttumaan elimistössä jäljellä olevien neutraloivien vasta-aineiden ”läpi”, niin nostaako sairastettu omikroninfektio elimistön vasta-ainetasot vastaavasti korkeammalle kuin esimerkiksi sairastetun deltavariantti-infektion jälkeen?

– Tästä ei ole vielä riittävästi tietoa. Odottelemme tietoja Etelä-Afrikasta, Britanniasta ja Tanskasta saatavasta tutkimusdatasta. Varmaan tätä päästään meilläkin pian analysoimaan, kun omikron leviää.

8. Voiko omikroniin sairastua toisen tai jopa useamman kerran?

– Sekin on hyvä kysymys. Miten pitkään neutraloivien vasta-aineiden tasot pysyvät riittävän korkealla estämään uutta omikrontartuntaa? Tästä ei vielä tiedetä. Vakavan taudin ehkäisyssä solusitoinen immuniteetti – eli B- ja T-solut – on kuitenkin tärkeä osa puolustusjärjestelmää. Miten hyvin se pystyy torjumaan vakavaa omikronia, on myös vielä tuntematon alue.

9. Keskiviikkona Britanniassa julkaistiin kaksikin eri tutkimusta, joissa todettiin, että omikroninfektio johtaa deltamuunnosta harvemmin sairaalahoitoon. Mitkä ovat ensimietteet tutkimuksista?

– Alustavat tiedot ovat hyviä.

Skotlannissa 15 omikronpotilasta on joutunut sairaalahoitoon, ja Edinburghin yliopiston tutkimuksessa arvioitiin, että deltavariantin ollessa kyseessä sairaalapotilaita olisi ollut odotettavissa sen hetkisillä ilmaantuvuusluvuilla 47, eli sairaalahoidon tarve olisi alentunut kaksi kolmasosaa.

– Ne ovat hyvin samansuuntaisia, mitä Etelä-Afrikasta on kuultu, mutta Etelä-Afrikan data ei ole suoraan vertailukelpoinen, koska maan ikärakenne ja rokotuskattavuus ovat niin erilaiset ja maassa on sairastettu beta- ja deltavarianttia niin paljon enemmän, noin 70 prosenttia väestöstä.

Etelä-Afrikassa omikronmuunnos ei aiheuttanut jättimäistä kasvua sairaalahoidon tarpeeseen. Kuvassa hoidetaan covid-potilasta Johannesburgissa.

– Myös Hongkongin yliopiston tiistaina julkaisema solututkimus kertoo samaa. Tutkimuksessa omikronvariantti tarttui hanakammin keuhkoputken soluihin ja lisääntyi jopa 70 kertaa nopeammin kuin deltavariantti mutta ei lisääntynyt lainkaan tällä vauhdilla keuhkokudoksen soluissa. Tutkimustuloksen antama kuva sopii hyvin yhteen sen kanssa, että omikron aiheuttaisi lievempää tautia.

– Se ei kuitenkaan poista sitä, että kaksi rokoteannosta ei anna riittävää suojaa omikronia vastaan. Kolmas annos on syytä käydä ottamassa sitten, kun sen aika on. Erityisen tärkeä se on iäkkäille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville, joilla on suurempi riski vakavaan tautiin, Nohynek painottaa.