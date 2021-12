Suomessa riittää tahtoa ja kykyä myös ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaisuun. IS listasi viisi myönteistä ja merkittävää asiaa, jotka tapahtuvat Suomessa vuonna 2022.

Koronarokotteiden kehitys on nykylääketieteen suurvoitto.

Pimeintä ennen päivän koittoa

Ankaran vuodenvaihteen aikana koronatilanne tuntuu taas toivottomalta, mutta rokotteet kehittyvät.

Tuttu pirulainen yllätti taas ennen vuodenvaihteen suuria juhlia. Ensin tuntui siltä, että kesällä saapunut koronaviruksen deltamuunnos ei pysy kurissa toivotulla tavalla.

Sitten aivan joulun alla saapui toinen ikävä tulokas, helposti tarttuva omikron. Suunnitelmat avautuvasta yhteiskunnasta pistettiin jälleen kerran hyllylle ja lähdettiin uusien rajoitusten tielle. Tuskastuneen näköiset ministerit lukivat taas madonlukunsa juuri ennen kuin hiljennyimme pyhiin.

Pettymys oli erityisen katkera ravintola-alalla, jossa ovia suljettiin taas aikaisemmin ja tarjoilupaikkoja vähennettiin. Monen firman talous on ollut jo ikuisuuden tuntuvan ajan kovilla.

Näinkö tämä nyt aina menee?

Ei. Lääketiede antaa toivoa, ja rokotukset purevat yhä.

– On kaikkein pimeintä ennen kuin päivä koittaa, sanoo rokotustutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

Hän toivoo, että joulun alla Suomeen saapunut omikronvirusmuunnos jää sairaala- ja tehohoitokuormituksen osalta ”aalloksi”, ei hyökyaalloksi tai tsunamiksi.

– Nyt voi näyttää synkähköltä. Mutta uskomme, ajattelemme, toivoimme ja luotamme, että ensi vuosi on parempi kuin edellinen.

Kolmansia rokotuksia oli otettu Suomessa runsaasti jo ennen joulua. Rokotukset etenivät niin nopeasti, että isoimmassa riskissä olevien suoja saadaan nostettua omikronmuunnosta edeltävälle tasolle. Tehosteannosten suojavaikutusten paraneminen tapahtuu myös huomattavasti ensimmäistä annosta nopeammin, muutamissa päivissä.

Jos ihmisten halu ottaa rokotusta välillä saattoi herpaantua, se on nyt taas huipussaan. Rämet uskoo, että myös rokottajia saadaan kunnissa rekrytoitua tarpeen mukaan.

Koronapandemiaa vastaan luotiin rokotteiden tuotantokapasiteetti, jolla voi olla tulevaisuudessa muutakin käyttöä.

Rokotevalmistajat kehittävät nimenomaan omikronmuunnosta vastaan kehitettyjä rokotteita. Rämet sanoo, että jos optimoituja rokotteita tarvitaan, tilanne on nyt paljon parempi kuin vuosi sitten, kun ensimmäiset rokotekierrokset alkoivat.

– Tuotantokapasiteetti on jo valmiiksi olemassa.

Ennen koronavirusta tällaisten rokotemäärien nopeaan valmistukseen ei oltu valmistauduttu maailmalla. Nyt tehtaita on rakennettu ja niissä on käytössä uusinta tekniikkaa. Kun uusia virusmuunnoksia vastaan kehitetyt rokotteet on kehitetty, niitä pystytään tarvittaessa heti valmistamaan suuria määriä.

Suomessa yleisessä käytössä oleva koronarokote on Pfizerin ja saksalaisen Biontech-yhtiön yhdessä kehittämä. Tuoreessa Economist-lehdessä Biontechin perustajat Ugur Sahin ja Özlem Türeci kirjoittavat uudenlaisten rokotteiden mahdollisuuksista.

Heidän mukaansa aika on valmis uudenlaiselle terveystekniselle teollisuudelle, joka muuttaa koko alan.

”Menestyksen avain on, että terveystekniikan johtajat ja edelläkävijät hyväksyvät myös markkinoiden häiriköt. Vain rohkaisemalla kehitysinvestointeja ja suosimalla yhteistyön kulttuuria, tämä uusi teollisuudenala voi muuttaa koko terveydenhoidon”, Sahin ja Türeci kirjoittavat.

Ehkä joskus muistetaan pandemiasta seuranneet keksinnöt paremmin kuin sen kauhut. Niitä voivat tehdä myös suomalaiset.

Hävittäjäkauppa vahvisti uskoa Suomen puolustukseen.

Hirmuiset ajat! – mutta näin Suomi selviää

Suomi pärjää vahvuuksillaan ulkopolitiikassa.

Joulun alla tilanne kiristyi Euroopassa tavalla, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Ukrainan rajalla kytee kriisi, joka voi johtaa suurimpaan yhteenottoon Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.

Venäjä on keskittänyt joukkojaan ja esittää raivoisia syytöksiä. Ukraina ja Nato voivat tuskin suostua sen vaatimuksiin.

Ja tämä on vain palanen, kun koko maailman palapeli on sekaisin. Kiinan ja Yhdysvaltain kilpailu rikkoo sitä.

Mikä on pienen Suomen suoja, kun lähellä ja kaukana riehuvat myrskytuulet?

Hybridikeskuksen johtaja Teija Tiilikainen puhuu ”kokonaisturvallisuudesta”, joka on Suomen perintö.

– Meillä on yhteiskunnassa tällainen erityinen kriisivalmius tai kriisinsietokyky. Se on perua vanhoilta ajoilta. Sitä on ylläpidetty silloinkin, kun tilanne on ollut huomattavasti parempi, Tiilikainen sanoo.

Hänen mukaansa siihen kuuluvat esimerkiksi kriisinkestävyys ja huoltovarmuusjärjestelmä.

Suomessa huoltovarmuudesta alettiin huolehtia sodan opetusten myötä, eikä siitä koskaan luovuttu. Monilla Euroopan mailla ei ole sellaisia varmuusvarastoja kuin Suomella.

– Olemme tottuneet turvallisuuspoliittisesti vaikeisiin tilanteisiin.

Kriisinkestävyyden rakentamisessa on pitkä työ ja jotkin maat aloittavat sitä nyt lähes nollasta.

– Suomessa sitä on pidetty yllä. Meillä on avuja omasta takaa, mutta toki myös tiiviit yhteistyösuhteet, Tiilikainen sanoo.

Suomi pyrkii pitämään auki yhteyttä Venäjään. Sauli Niinistö ja Vladimir Putin ovat tavanneet usein.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Suomessa huomattiin ajoissa Venäjän kasvavat vaateet. Vladimir Putinin kuuluisa puhe Münchenissa vuonna 2007 ymmärrettiin heti. Putin vaati siinä lännen etenemisen pysäyttämistä.

– Olemme olleet enemmän kärryillä Venäjän suhteen kuin moni muu maa, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan Suomi on säilyttänyt eurooppalaiselle maalle kuuluvan oikeuden päättää omista asioistaan valitsemiensa kumppanien kanssa.

– Tästä oikeudesta on pidettävä kynsin ja hampain kiinni. Liikkumatilan kapeutuminen olisi hankalaa, Aaltola sanoo.

– Elämme tärkeitä aikoja.

Aaltolan mukaan hyviä suhteita Venäjään pitää myös varjella. Se on kuitenkin vain yksi vakauspolitiikan osa.

– Ei ole Suomen peruslähtökohta, että olisimme riippuvaisia vain Venäjästä.

Suomi solmi juuri jättämisen hävittäjäkaupan yhdysvaltalaisen yhtiön kanssa. F-35 hävittäjät ovat maailman huippua.

Suomi haluaa varautua parhaalla mahdollisella kalustolla.

– Kauppa signaloi Suomen halua varustautua parhaalla mahdollisella kalustolla, missä tahansa tilanteessa. Se korostaa Suomen sitoutumista omaehtoiseen puolustukseen, Aaltola sanoo.

Hän näkee kuitenkin myös toisen puolen.

– Se on kyvykäs kone. Yksittäistä kauppaa ei kuitenkaan pidä liioitella, vaikka se olisi kuinka mittava. Keskeistä on, että kylmän sodan jälkeen Suomi ei luopunut puolustuskyvystään kuten esimerkiksi Ruotsissa tehtiin.

– Kun katsoo peräpeiliin, tämä linja on ollut oikea.

Kaukaisempi maailmaa heiluttava kilpa käydään Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Sitä kuitenkin hillitsee niiden keskenään käymän kaupan valtavuus.

– Yhdysvaltain ja Kiinan keskinäisriippuvuus on hirmu vahva, Teija Tiilikainen sanoo.

– Mutta sitäkin voidaan käyttää väärin. Kiina pystyy siitä kahvasta halutessaan vääntämään, mutta potkaisee silloin helposti itseään jalkaan.

Donald Trumpin aikana Yhdysvallat yritti samaa, eikä Yhdysvallat ole hänen politiikastaan tässä kokonaan luopunut.

Maailma ei hetkessä rauhoitu, mutta Suomella on tallella vanhat vahvuutensa.

Ilmastokriisin ratkaisussa Suomi voi olla maailman kärjessä.

Ilmastokriisin ratkaisut toimivat jo Suomessa

Ilmastokriisi koskettaa myös Suomea ja ahdistaa monia. Mutta sen ratkaisu on jo käynnissä.

Ilmastonmuutoksesta voi olla vain huolissaan, vai mitä?

Elämäntapamme on kestämätön. Kun maailma ottaa mallia siitä, kuljetaan tuhon tiellä.

Teollinen elämäntapa on luonut valtavaa vaurautta, mutta sillä on kova hinta, jonka maksun aika on nyt edessä.

Vai olisiko toivoa sittenkin?

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen suorastaan innostuu kysymyksestä, mitä myönteistä juuri nyt tapahtuu.

– En tiedä mistä oikein aloittaisin, hän sanoo.

Ollikainen on havahtunut siihen, että Suomen liikenteessä siirtymä polttomoottoreista sähköautoihin on nopeampaa kuin kukaan kuvitteli. Se on käynnistynyt pakettiautoista ja etenee hyvää vauhtia henkilöautoihin.

Teknologian tutkimuskeskus VTT arvioi kuluvan syksyn ennusteessaan, että sähkökäyttöisiä autoja on vuonna 2030 Suomen teillä 600 000 kappaletta.

Vielä keväällä 2020 saman tutkimuskeskuksen arvio oli, että sähköautoja olisi tuolloin vain 350 000 kappaletta.

– Tämä kuvaa huomaamattomien asioiden suurta voimaa, Ollikainen sanoo.

Ollikainen odottaa paljon esimerkiksi lämpöpumpputekniikalta ja vetytaloudelta. Niissä suomalaisetkin yritykset ja yliopistot ovat mukana.

– Innovaatioiden määrä on hirmuinen. Ainoa, mihin toivoo uusia keksintöjä, on maataloussektori.

Ollikainen kertoo esimerkin, joka kuulostaa tieteiselokuvalta. Singaporessa ja Israelissa kokeillaan jo keinotekoista lihaa, soluviljeltyä proteiinia.

Perinteinen lihantuotanto aiheuttaa suuria kasvihuonepäästöjä, kuluttaa valtavasti vettä ja tarvitsee valtavia maaoloja. Lähi-idässä maatalous on tuhoutumassa jatkuvaan kuivuuteen, mikä selittää Israelin kiinnostusta asiaan.

Suomen autokannassa on tapahtumassa suuri muutos.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vastasivat vuonna 2020 48,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Vuoteen 2019 verrattuna ne laskivat yhdeksällä prosentilla. Suomi saavuttaa päästövähennystavoitteitaan.

– Vielä vuosina 2013–2018 kokonaispäästöt pysyivät suunnilleen 52:ssa– 53 miljoonassa tonnissa, Ollikainen sanoo.

– Tässä mennään huikeasti eteenpäin.

Koko maailmassa kivihiili on suuri ongelma. Sen käytöstä haluttaisiin eroon, mutta monelle kehittyvälle maalle hiili on yhä voimavara, josta ei haluta luopua. Erityisesti tämä koskee Kiinaa, joka pyrkii maailman talousmahdiksi Yhdysvaltain rinnalle.

Ollikainen kuvaa ristiriitaisia kehityskulkuja.

– Maapalloltahan poistuu juuri tällä hetkellä merkittävä määrä kivihiilivoimaloita. Viime vuonna Kiina lisäsi tuotantoaan juuri sen verran kuin muuten poistuisi. Jos se rauhoittuu, ensi vuonna tullaan käsittämätön notkahdus alaspäin.

Kiina pelästyi, kun sen yhteiskunta vuoden 2020 alussa hetkeksi jähmettyi koronaviruksen levitessä. Kiina sai tartunnan kuriin äärimmäisillä kurikonsteilla, joiden vuoksi tehtaat seisoivat. Se turvautui aiempien puheidensa vastaisesti hiileen doupatakseen kasvulukujaan. Tämä ei tee hyvää maan maineelle, ja se Kiinassa tiedetään.

– Tällä hetkellä energiamarkkina on sekaisin, kun on yhtä aikaa pandemia ja globaali elpyminen, Ollikainen sanoo.

Pelibisnes on suomalaista palvelubisnestä. Supercell on sen kärjessä.

Suomen talous selvisi ja porskuttaa

Korona ei pistänytkään taloutta polvilleen.

Vuonna 2020 Suomi pelkäsi muutakin kuin sairastumista. Korona pysäytti yhteiskunnan ensimmäisen kerran jo keväällä. Talous tuntui jähmettyvän. Odotettiin massiivisia irtisanomisia ja tautikuolemien lisäksi uhkasi talouskuolemaa.

Keski-ikäiset muistavat 1990-luvun alun laman ja kaiken pahan mitä siitä seuraisi. Olisiko taas menetettyjen sukupolvien aika?

2020-luku näytti alkavan yhtä mustasti kuin 1990-luku. Mutta eipä sittenkään.

– Ensi vuoteen talouskasvu jatkuu Suomessa varsin vahvana normaaliin nähden. Jos ajattelee 3,5 prosentin kasvua niin se ei ole Suomen kaltaisessa maassa huono, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Kävi aivan toisin kuin vuoden 2020 synkkinä alkukuukausina ajateltiin.

– Juuri kukaan tuskin arvasi, miten nopeasti tilanne lähtee siitä poikimaan.

Pandemia löi talouden hetkeksi kaikkialla polvilleen. Kun lähdettiin nousuun kasvuprosentit olivat kovia, sillä kysyntää kasautui.

– Rekyyli, joka tuli vuoden 2020 pudotuksesta, on varmasti globaalistikin ohi. Se ei tarkoita silti että kasvu ei jatkuisi ollenkaan. Vauhti vain ei ole niin kova. On ihan hyvät edellytykset laajemminkin sille, että taloudessa menee hyvin.

Suomen talouden ongelmana on usein pidetty sitä, että täällä tuotetaan investointitavaroita. Niillä tarkoitetaan lähinnä teollisuuden tarvitsemia koneita ja laitteita. Kulutustavaran tuottajana Suomea pidetään usein heikkona. Kulutustavaralla tarkoitetaan sitä, mitä tavalliset ihmiset ostavat.

Nyt Suomen teollisuuden tilauskannat pysyivät hyvinä, koska koneita ja laitteita tarvittiin joka tapauksessa. Sen sijaan tavallisten ihmisten kulutus väheni suuressa osassa maailmaa, kun työpaikat sulkeutuivat.

Ali-Yrkön mukaan pidemmällä aikavälillä olisi hyvä, että Suomi tuottaisi runsaasti myös kulutustavaroita tai kulutuspalveluita.

– Eihän niiden tarvitse olla fyysisiä tuotteita. Digitaalisia tuotteita ei ehkä mielletä palvelutuotteiksi. Kuitenkin esimerkiksi pelit ovat digitaalisia palveluja, joita kuluttajat käyttävät, Ali-Yrkkö sanoo.

– Tätä ei aina hoksata. 25 vuotta sitten ei olisi pystytty myymään kuluttajille palveluita meiltä globaalisti. Tässä tietysti on Supercell kärkenä, mutta muutakin aktiviteettia tällä puolella on.

Uusi tekniikkaa mahdollistaa palveluiden myynnin suoraan kautta maailman.

Ali-Yrkkö toivoo turismin ympärille rakentuneiden palvelujen elpymistä ainakin loppuvuodesta.

– Mutta siinä on epävarmuus, että jos taas tulee joku mörökölli.

Viimeisin mörökölli oli virusmuunnos omikron. Se näytti, kuinka nopeasti rajat taas tiivistyvät.

– Puolentoista viime vuoden aikana palveluvienti on tippunut monessa maassa erittäin paljon. Se tulee juuri matkailun kautta.

Ei aina tule ajateltua, että kun ulkomainen turisti tulee Suomeen ja käyttää täällä rahaa, se lasketaan palveluvienniksi. Sen sijaan, kun suomalainen matkustaa ja tuhlaa kotimaassa, kyseessä ei ole vienti. Se on vain kotimaista kysyntää ja tarjontaa. Kun taas suomalainen matkustaa vähemmän ulkomailla, palveluiden tuonti meille vähenee.

– Usein sanotaan, että vain viennillä on merkitystä. Suurempi merkitys on kuitenkin sillä mitä tapahtuu kotimaisten toimijoiden toimesta, siis keskenämme.

Aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta.

Vai muka mitättömät vaalit!

Suomen politiikka käynnistyy vuonna 2022 aluevaaleilla, jotka eivät ole mikään mitätön juttu.

Vitsi jo valmiiksi. Tammikuussa 2022 suomalaiset äänestävät vaaleissa, joista kukaan ei ymmärrä oikeastaan yhtään mitään. Mitkä ihmeen hyvinvointialueet? Ja miksi niitä ohjastamaan tarvitaan valtuustoja? Miksi pitäisi raahautua äänestämään tammikuun pakkasissa.

Taitaa olla Helsingin herrojen kotkotuksia, joihin eivät edes itse vaivaudu ottamaan osaa. Pääkaupungissahan ei äänestetä.

Sote oli jo liian pitkään jatkunut komediasarja ja tämän viimeisen kauden olisi kyllä voinut jättää näyttämättä.

Vai olisiko tämä sittenkin jonkin alku?

– Tietenkin voi ajatella niin, että puolueet kykenevät vakuuttamaan kansalaisille, että nämä ovat palvelujen kannalta hyvin tärkeät vaalit. Silloin voisi ajatella, että kansalaiset lähtevät äänestämään, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

– Peruspalveluistahan tässä on kyse ja siinä mielessä puolueilla on iso tehtävä.

Hyvinvointialueiden synnystä päätti eduskunta viime kesänä. Ainakin aluksi hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämisestä. Käytännössä niille siis siirtyvät kuntien asukkailleen tärkeimmät tehtävät.

Hyvinvointialueilla ei kuitenkaan ole verotusoikeutta. Siitä, saavatko ne sellaista koskaan, kiistellään. Ilman verotusoikeutta hyvinvointialueet ovat riippuvaisia valtion rahoituksesta. Se vähentää uusien aluevaltuustojen valtaa. Mutta päätöksentekijöitä he ovat yhtä kaikki.

Viisaan poliitikon kannatti lähteä ehdolle aluevaaleissa.

– Voisi kuvitella, että kampanjointi otetaan tosissaan, Ruostetsaari sanoo.

Istuvilla kansanedustajilla ja heidän joukkoonsa haluaville ovat mielessä vuoden 2023 eduskuntavaalit. Näkyvyys aluevaaleissa toimii pohjustuksena myös niiden kampanjoihin.

Ja kun saadaan ehdolle politiikan kovia nimiä, se voi herättää myös kansalaisten kiinnostusta.

Tosin kritisoidaan sitä, että ministeritkin voivat pyrkiä olemaan mukana sekä kunnanvaltuustoissa, aluevaltuustoissa ja eduskunnassa. Muiden luottamustehtävien lisäksi.

Tämä on kuitenkin kinkkinen kysymys. Kun kunnilla ja alueilla on valtakunnassa merkittäviä valtuutettuja, heidän uskotaan toimivan niiden hyväksi.

Keskustalle maakuntahallinto on vuosisatainen haave, joka on nyt toteutumassa eri nimellä.

– Luulisi, että ainakin keskusta ottaa vaalitilanteen vakavasti ja muiden pitää sitten siihen vastata.

Aluevaaleissa päätetään käytännön asioista kuten terveydenhoidosta.

Yksi aluevaalien tärkeyden tunnetta vähentävä tekijä on se, että monet eivät vieläkään oikein usko, että sotesta sittenkin tuli totta. Tämä tuntuu koskevan osaa kansanedustajistakin.

– Ehkä tässä on juututtu pari vuosikymmentä jatkuneeseen sotekeskusteluun. Eihän tämä vielä vuosiin finaalissa ole, mutta olennaiset päätökset on tehty.

Voisi myös ajatella, että peruspalvelut eivät ole tarpeeksi ”jännä” asia äänestäjille. Suomen politiikassakin kun on totuttu jo jytkyihin ja suuriin tunteisiin.

– Politiikka on aika valtakuntavetoista ja pyörii erilaisten kriisien ympärillä, Ruostetsaari sanoo.

Hän vertaa tilannetta kuntavaaleihin, jotka eivät kiinnosta yhtä paljon kuin eduskuntavaalit, jotka taas häviävät presidentinvaalille.

Mutta nyt on kyse asioista, joihin jokainen normaalituloinen törmää: julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista.