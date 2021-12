Rajoitukset tulevat voimaan joulupäivänä ja kestävät tammikuun 8. päivään saakka.

Yleisöä jääkiekon Liigan ottelussa Tappara vs Ilves Nokia Arenalla Tampereella 3. joulukuuta 2021.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloja on määrätty väliaikaisesti suljettaviksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki asiasta päätöksen tänään. Päätös koskee lisäksi Punkalaitumen kuntaa.

Rajoitukset tulevat voimaan joulupäivänä ja kestävät tammikuun 8. päivään saakka. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisaluetta. Tartuntamäärät ovat jatkuneet sairaanhoitopiirin alueella korkeina huolimatta voimassa olevista suosituksista.

Satakuntaan tiukat kokoontumisrajoitukset

Myös Satakunnassa on päätetty kieltää sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Lisäksi suljetaan laajalti muun muassa urheilutiloja. Lounais-Suomen avi päätti uusista koronatoimista tänään.

– Satakunnan koronatartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi, niiden lähteiden selvittäminen on vaikeutunut ja alueen terveydenhuollon kuormitus on kasvanut, kertoi tiedotteessa Lounais-Suomen avin ylijohtaja Leena Räsänen.

Satakuntaan määrätyt rajoitukset astuvat voimaan jouluaattona ja kestävät vuoden loppuun. Määrätyistä rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia.

Uudellemaalle suositeltu yleisötilaisuuksien kieltämistä

Tänään odotetaan tietoja myös Uudellemaalle kohdistuvista koronarajoituksista. Etelä-Suomen avin on määrä tiedottaa uusista koronatoimista iltapäivällä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on suosittanut yleisötilaisuuksien kieltämistä.

Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan kuntien koordinaatioryhmä suosittelee vastaavaa kieltoa. Avi tekee päätöksensä suositusten pohjalta.

Rajoituksia kiristettiin Etelä-Pohjanmaalla, koronapassi säilyy käytössä

Länsi- ja Sisä-Suomen avi asetti tänään 20 henkilön sisätilojen kokoontumisrajoituksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Määräys tulee voimaan sunnuntaina ja jatkuu tammikuun 23. päivään asti. Etelä-Pohjanmaan kokoontumisrajoituksen voi edelleen ohittaa koronapassilla.

Rajoituksen tiukentamisella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi myös Lapin avi päätti keskiviikkona kieltää sisätiloissa järjestettävät yli 20 henkilön yleisötilaisuudet. Rajoitukset astuivat voimaan tänään Lapin maakunnan alueella.

Koronapassin turvin yleisötilaisuuden voi Lapissakin järjestää isommallekin ihmismäärälle.

Kokoontumisrajoitukset astuivat tänään voimaan Pohjois-Pohjanmaalla

Keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla kiellettiin kaikki yleisötilaisuudet. Rajoitukset tulivat voimaan tänään ja ovat voimassa vuoden loppuun asti.

Lounais-Suomen avi kielsi jo maanantaina kaikki yleisötilaisuudet Varsinais-Suomessa määräajaksi sisällä ja ulkotiloissa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kokoontumisrajoituksia tiukennetaan jouluaatosta alkaen. Etelä-Suomen avi teki asiaa koskevan päätöksen tiistaina.