Onko joulu vuoden paras juhla vai turhaa hömpötystä? Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 19, väittelivät Whatsappissa – lue, miten keskustelu eteni

Suomi hiljenee joulun viettoon. Onko joulu vuoden paras juhla vai turhaa hömpötystä?

Mats Uotila: Joulu on itsenäisyyspäivän jälkeen vuoden hienoin juhla. Jouluun kuuluvat jouluruoka, joululaulut ja joulusauna. Tämä on hienoa yhdessäolon aikaa. Huomenna avautuu oman partiolaisten adventtikalenterini viimeinen luukku. Odotan innolla!

Lindén: Mutta kun ne ruoat ja laulut ovat huonoja. Tosin Vihreät kuulat ovat yksi maailman parhaista asioista, mutta muuten ei toimi. Sen kyllä myönnän, että lapsuuden sukujouluista on kultaisia muistoja.

Uotila: Itse pidän kovasti jouluruoasta. Kinkku, kala ja laatikot ovat herkkua. Pipareitakin on mukavaa leipoa. Perinteiset joululaulut – ne ärsyttävimmätkin – ovat loppujen lopuksi hyviä.

Uotila: Jouluna syön jouluruokaa, pääsiäisenä mämmiä ja Runebergin päivänä tietenkin runebergintortun. Tässä mielessä olen ehkä hieman vanhanaikainen, mutta tämä on minun tapani. Toivotaan, että puurosta löytyy manteli.

Lindén: Joulun kaupallisuus ärsyttää näin vasemmistolaisena. Kasvoin ohi sen vaiheen, kun nautin jokavuotisesta lahjarumbasta. Joulu on parhaimmillaan läheisten kanssa yhdessäoloa. Kulutusjuhla on erkaantunut joulun ydinsanomasta.

Uotila: Antaminen on joulun sanoma, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa turhaa krääsää. Lahjoitin itse Joulupataan ja kirjoitin läheisille joulukortteja. Ostin toki myös joululahjoja, mutta ajatuksella. Krääsä ei edes ole hyvä lahja, joten sitä ei kannata ostaa.

Lindén: Enää ei lahjoja toivo samalla tavalla kun lapsena. Mutta onhan se kiva juuri lahjoittaa, jotta kaikilla olisi mukava joulu. Kaupallisuus on sen sijaan mennyt liiallisuuksiin, kun lahjoja aletaan hamstraamaan kuukausia ennen joulua. Paras lahja on kaunis ajatus ja yhdessäolo.

Uotila: Tästä on vastuu kullakin itsellään. Itselleni joulu on antamisen ja yhdessäolon juhlaa. Hyvä ruoka ja läheisten seura, siitä ei joulu parane. Pikkuväen iloisuus lahjoja avatessa on vertaansa vailla. Joulusta voi siis tehdä sellaisen kuin itse haluaa.