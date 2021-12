Torstain jälkeen lunta ei enää sada ja täysin valkea Suomi laskeutuu pakkasjouluun, joka on samanlainen etelässä ja pohjoisessa.

Kuuranharmaa, mutta lumeton Uusimaa sai torstain vastaisena yönä pehmeän valkoisen lumihunnun kuin taikasauvan sivalluksella.

Suomi on enää musta paikoin Varsinais-Suomessa.

Illalla myös Suomen Turku pukeutuu talven viittaan valmiina ottamaan joulun vastaan.

Näin lupaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen.

Uusimaa sai lumensa luoteesta tulleen solan muotoisen lumisadealueen mukana.

Aamulla etelää lähestyi Oulun korkeudella oleva lumisadealue. Se valkaisee myös Turun, kunhan illaksi ehtii sinne.

Jos Uudellemaalle tuli yöllä 2–6 senttiä kuivaa pakkaslunta, antaa toinen sadealue lunta samanlaiset 1–5 senttiä eli määrät ovat maltillisia, mutta väri valkoinen.

Joulun menoliikennettä on varoitettu liukkaista olosuhteista.

– Yöllä on satanut paikoin jäistä tihkua, Tuovinen kertoo.

Torstain lumisateet eivät ole sakeita, mutta kuiva pakkaslumi perinteisesti pöllyää ja kun liikennemäärät ovat suuria, näkyvyys kärsii.

Lisäksi Tuovinen varoittaa ”kiillottuvista” tienpinnoista, kun lauhtuvan sään hiutaleet jäätyvät kiinni hitaammin lauhtuviin asfaltteihin.

Sää on torstaina hiukan lauhempi kuin mihin on viime päivinä totuttu, mutta vastaavasti lännenpuoleinen kohtalainen tuuli eli viima saa sen tuntumaan purevalta.

Kuin poskia ahmisi jokin ulkopuolinen voima.

Joulunpyhät ovat Tuovisen mukaan tyynempiä. Torstain tuli liittyy sadealueen lähestymiseen.

Joulun pyhät vietetään koko maassa poutaisessa pakkassäässä. Enintään mereltä voi piipahtaa paikallisia lumisateita Keski-Pohjanmaan rannikolle.

Joulun lämpötilahaarukka on kapea. Etelässä pakkasta on kymmenisen astetta, pohjoisessa viitisentoista tai jos yö on kirkas, parikymmentä.

Joulusää 2021 kohtelee suomalaisia hyvin tasaveroisesti. Kelilahjat ovat samat kaikkialla, niin etelässä kuin pohjoisessa.