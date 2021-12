Juhani ei jättäisi aattona Kotiharjun joulusaunaa välistä mistään hinnasta – ”Pääsen kulkemaan matkani pyyhe lanteillani”

Kotiharjun saunassa Helsingin Kalliossa on aivan erityinen tunnelma jouluaattona. Silloin saunaan tullaan monen sukupolven joukolla.

Kotiharjun yleistä saunaa pyörittävän Risto Holopaisen (kesk.) mukaan jouluaatto on vuoden suosituin saunapäivä. Juhani Lehtirannan mukaan Kotiharjun joulusaunassa tunnelma on käsittämättömän hieno.

Sauna lämpiää tänäkin jouluaattona monessa kodissa. Harva aloittaa kuitenkaan lämmittämistä niin aikaisin kuin Sanna Holopainen Kotiharjun yleisessä saunassa Kallion sydämessä Helsingissä.

Hän tuikkaa tulet massiivisiin kiukaisiin jo kolmen maissa aamuyöllä. Kun ovet aukeavat yleisölle kello 10, löylyhuoneen mittari on kivunnut jo sadan asteen kieppeille.

Ensimmäiset saunojat tulevat yleensä paikalle jo ennen kuin paikka on auki. Yhdentoista aikaan alkavat jo pukuhuoneen kaappipaikat olla hakusessa.

– Jouluaatto on vuoden suosituin saunapäivä, vahvistaa saunaa perheyrityksenä pyörittävä Risto Holopainen.

Risto Holopaiselle suuri osa saunojista on tuttuja. Jouluaattona joukossa on paljon myös harvinaisempia kasvoja, sellaisia, joilla on tapana käydä vain joulusaunassa.

Hän muistaa vuosikymmenten kokemuksella suuren osan paikan kävijöistä, mutta jouluna ovesta astuu myös harvinaisempia saunojia.

– Jouluaatto on hyvin erikoinen päivä. Silloin tänne tulevat mummot ja vaarit, lapsenlapset ja koko perhe. Monilla on selvästi traditiona tulla nimenomaan joulusaunaan. Se on oikein hauska päivä, Holopainen sanoo.

Juhani Lehtiranta kuuluu Kotiharjun vakiosaunojiin. Hän ei halua mistään hinnasta jättää väliin myöskään jouluaaton saunaa.

– Tunnelma on käsittämättömän hieno, kun ovi käy ja lauteilla on 60 ihmistä monessa rivissä. Monet ovat kertoneet, että ovat käyneet Kotiharjun joulusaunassa vuosikymmenten ajan ja usean sukupolven voimin.

Antti Junkkari ja Juhani Lähderanta vilvoittelemassa saunan ulko-ovella. Vilvoittelijat ovat tuttu näky Harjutorin kulmalla.

Lehtiranta muutti kulmille vasta viitisen vuotta sitten, mutta hänestä tuli heti Kotiharjun vakioasiakas.

– Asun tuossa 80 metrin päässä. Pääsen kulkemaan saunamatkani kotoa pyyhe lanteilla, hän kertoo.

Fakta Yleisiä joulusaunoja aattona Kotiharjun sauna, Helsinki Klo 10–16 Arlan sauna, Helsinki Klo 12–18 Sauna Hermanni, Helsinki Klo 10–15 Uusi Sauna, Helsinki Klo 9–15 Rajaportin sauna, Tampere Klo 12–18

Kotiharjun kiukaat ovat joulun aikaan parhaassa iskussaan, sillä kivet vaihdettiin marraskuussa isänpäivän tienoilla. Nyt ne on sopivasti ajettu sisään.

Kivienvaihdosta on tehty napakka video, joka ilmestyy Kotiharjun Youtube-kanavalle lähipäivinä. Video tulee tarjolle suomen lisäksi myös ruotsiksi, englanniksi, saksaksi – ja Stadin slangiksi.

Kiukaissa käytetään Orimattilasta tuotua peridotiittia, joka pystyy tiukan kiderakenteensa ansiosta säilyttämään lämmön kertalämmitteisessä kiukaassa tavallista kiveä pidempään.

Miesten puolen kiukaaseen kiviä ladottiin 1500 kiloa. Alle viritettiin rautatavaraa, joka varmistaa lämmön riittämisen iltaan asti.

Parhaimmillaan Kotiharjun saunan mittari näyttää yli 120:tä astetta. Se kuulostaa jo kovalta, mutta Lehtiranta vakuuttaa, että silloin sauna on parhaimmillaan.

– Silloin löyly tulee pehmeänä, eikä se polta. Jos lämpötila on liian matala, löylyä pitää heittää enemmän, jolloin ilma muuttuu kosteammaksi ja raskaammaksi hengittää.

Antti Junkkari ja Juhani Lehtiranta ottivat varaslähdön joulusaunaan tiistaina.

Oma vaikutuksensa on toki myös löylyhuoneen koolla ja kiukaan koolla.

– Kerrostalon pikkusaunassa voi olla 70 astetta ja kiukaassa 12 kiloa kiviä. Kun sinne heittää vettä, niin kostea kuumuus humahtaa suoraan naamalle, Lehtiranta vertaa.

Hyvät löylyt eivät synny itsestään, vaikka premissit olisivat kuinka hyvät.

Yksi Kotiharjun löylyjen salaisuudesta saattaa olla siinä, että Holopaisen perhe tekee itse puut, joilla sauna lämpiää!

– 350–400 mottia metrin halkoja kuluu vuodessa, viiden tukkirekallisen verran, Risto Holopainen ynnää.

Ennen pihalla saattoi pitää kuukauden puuvarastoa, mutta nykysäännösten mukaan se ei ole enää mahdollista.

– Se on varmin toimitus, kun itse tekee ja kuljettaa puut, hän tuumaa.

Paljon on kiinni lämmittäjästä, totta kai. Useimmiten lämmityksestä vastaa perheen tytär Sanna Holopainen. Kokemusta on jo pitkältä ajalta, ja vakiokävijöiltä kuulee palautetta siitä, miten päivän lämmitys on onnistunut.

Saunan valo kuuluu Kallion maisemaan. Tämä kuva on vuodelta 2004, aiemman kyltin ajalta.

Kun jo alkulämmöt ovat kohdallaan, niin vakiokävijät lähettävät WhatsApp-rinkiinsä viestin: nyt kannattaa tulla!

Jouluaattona monen mielestä kannattaa – vaikka asteita ei ihan sataakahtakymmentä olisikaan.

Kun Kotiharjun sauna sulkee aattona ovensa illan hämärtäessä, on joulurauha maassa jo syvimmillään.

Korona oli kaataa saunan

Kotiharjun sauna on tarjonnut löylyjä vuodesta 1928. Pitkä historia oli tulla tiensä päähän, kun koronarajoitukset sulkivat saunan ensin keväällä 2020 ja sitten uudestaan marraskuussa 2020, tuolloin lopulta puoleksi vuodeksi. Viime vuonna joulusauna jäi siis väliin.

Perheyritys oli samassa tilanteessa kuin moni muu yrittäjä: tulot katosivat, mutta menot pysyivät.

Kotiharjun sauna järjesti syyskuussa juhlat vakiokävijöille, joiden tuki auttoi saunaa yli pahimman koronakurimuksen.

Risto Holopaisen vävy Tomi Lehto keksi idean kannatuslahjakorteista, joita saunan vakioasiakkaat rupesivatkin ostamaan innokkaasti.

– Oli itselle yllätys, että sauna oli niin tärkeä juttu monelle. Sillä ja valtiokonttorin tuella selvittiin täpärästi, Risto Holopainen kertoo.

Hän ei ole kuullut yhdestäkään yleisestä saunasta alkaneesta tartuntaketjusta, mutta uusi virusmuunnos toki huolestuttaa; tulevatko rajoitukset uudestaan voimaan.

Helsinkiin on tullut myös uusia saunoja perinteisten rinnalle, mistä Holopainen on iloinen.

– Kyllä Helsinkiin saunoja mahtuu!