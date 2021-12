Esitutkinta-aineisto kertoo ongelmaisesta nuoresta miehestä, joka ei itse osaa selittää motiiviaan.

Turun Pernossa kaksi ihmistä surmannut 28-vuotias mies ei osannut poliisin kuulusteluissa itse kunnolla selittää, miksi hän ryhtyi veritekoon, jonka näennäinen motiivi oli riita vaivaisesta 20 euron bensarahasta.

Miehelle luettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syytteet kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä.

Oikeudenkäynnin myötä julkiseksi tuli Lounais-Suomen poliisin esitutkinta-aineisto. Sieltä piirtyy kuva ongelmataustaisesta nuoresta miehestä, joka ripustautui harvoihin ystäviinsä ja täytti päivänsä tietokonepeleillä sekä huumeilla.

Ennen oikeudenkäyntiä tehdyssä mielentilatutkimuksessa syytetty on arvioitu syyntakeettomaksi. Poliisi on salannut esitutkinnasta suuren osan kaksoismurhasta syytetyn miehen taustoja koskevista tiedoista.

Julkisesta aineistosta ei siten ilmene suoraan, onko syytetty aiemmin ollut mielenterveyden takia hoidossa tai onko hän jäänyt vaille tarvitsemaansa hoitoa. Kouluajan ongelmat sen sijaan nousevat esiin aineistossa.

– [Syytetyllä] on rankka koulukiusaamistausta. [Syytettyä] on uhkailtu puukolla koulussa, ja häntä on siellä myös pidetty joidenkin muiden toimesta kiinni ja häntä on siellä ammuttu jollain ilma-aseella tai kuula-aseella, syytetyn isä kertoi poliisille.

Isän mukaan poikaan oli vaikuttanut raskaasti myös äidin kuolema.

Surmayönä syytetty tunkeutui uhrin asuntoon ampumalla lukkoa kolmesti haulikolla. Poliisi kuvasi tekoja poikkeuksellisen kylmäverisiksi, mistä kertoi syytetyn määrätietoinen toiminta tapahtumapaikalla.

– Hän poistui asunnosta vasta kuultuaan poliisiautojen hälytysäänet ja todettuaan, ettei löydä muita asunnossa olijoita, rikoskomisario Kristiina Kontio kertoi lokakuun lopulla.

Syytetty muutti läntiseltä Uudeltamaalta Kouvolaan, jossa hän alkoi opiskella ammattikoulussa kokiksi. Hänen siskonsa kertoi poliisille, että lähdön taustalla oli halu saada ”uusi maisema”.

– [Syytetyn] oli todella vaikea aina myöntää se, että jokin on pielessä. [Syytetyllä] oli mennyt luottamussuhde lääkäreihin aikanaan, eikä [syytetty] tainnut osata koskaan kertoa lääkäreille aina koko totuutta, sisko kertoi.

Runsas vuosi sitten syytetty asettui taas Lohjalle maatilalle isänsä luo. Isän mukaan taustalla ei ollut mitään erityistä, vaan poika tuli hänen luokseen pidemmäksi aikaa koronatilanteen ja Kouvolassa loppuneen koulunkäynnin takia.

Isän mukaan poika lenkkeili ja tähtäsi juoksukilpailuihin, mutta vietti myös paljon aikaa tietokoneella.

Syytetyn ystäviin lukeutui 27-vuotias turkulainen mies, josta viime huhtikuussa tuli hänen murhajuoksunsa pääkohde.

He olivat tunteneet toisensa jo vuosia. Ystävyyssuhteessa oli esitutkinta-aineiston perusteella jonkinlaista molemminpuolista toisen tukemista elämän vastoinkäymisissä ja sairauksissa.

Syytetty kuvaili poliisille, että uhri oli hänelle kuin ”ottoveli”.

– Olen ollut hänen luonaan ja tehnyt ruokaa hänelle. Hän on kehunut minun ruoanlaittotaitoja ja niin edelleen. Olemme ottaneet vähän alkoholia, mutta olemme tuolloinkin olleet pidättyväisiä, ettemme häiritsisi (uhrin) parisuhdetta, syytetty sanoi.

Syytettyä ja uhria yhdisti turriharrastus. Se on fantasia-alakulttuuri, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmismäiset eläinhahmot. Poliisi on salannut esitutkinnasta kaikki turriviittaukset.

Aineistosta kuitenkin ilmenee, että syytetty oli tutustunut uhriin ja tämän miesystävään keskustelupalstalla, joka liittyi yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin.

Syytetty oli alkanut käyttää huumeita. Hän kertoo esitutkinnassa ottaneensa bentsodiatsepiinejä ja PCP:tä eli ”enkelipölyä”, joita hän tilasi postitse Alankomaista. Hänelle oli tullut riitaa isänsä kanssa, kun huumeiden käyttö oli paljastunut isälle.

Perjantaina 2.4.2021 syytetty heräsi aamuviideltä. Hän otti 1 000 milligrammaa C-vitamiinia, laittoi jalkaan kiristyssukat ja juoksi tunnin lenkin. Sitten hän ajoi Turkuun ystävänsä luo.

Poliisi on salannut käynnin syyn. Oli se mikä tahansa, väitetty bensavelka syntyi tästä käynnistä.

– Pari päivää tätä ennen olin käymässä ihan (uhrin) asunnossa sisällä, siitä kerrasta en pyytänyt rahaa. Mutta tästä kerrasta pyysin sitten 20 euroa, kun viimeksi en saanut rahaa ollenkaan, syytetty kertoi.

Hän palasi isänsä luo kertomatta, että oli käynyt Turussa. Isän kanssa tuli riitaa. Poika sai pakkoajatuksia, joissa kuvitteli isänsä ampumassa hänet haulikolla. Hän viestitteli tulevan uhrinsa kanssa lattialla paikassa, jossa haulit eivät pääsisi seinän läpi.

– (Uhri) vastasi minulle, että minulla on aina paikka hänen luonaan.

Syytetty pelasi yläkerrassa tietokonepelejä ja otti 300 milligrammaa Lyrica-lääkettä. Kun häntä alkoi väsyttää, otti hän minigrip-pussista hammastikulla silmämääräisen annoksen PCP:tä ja joi vettä päälle. Hän avasi alkoholittoman oluen ja jatkoi tietokoneella pelailua.

– Noin kello 22.30 minusta tuli disorientoitunut, syytetty kertoi.

Tätä kuvaa se, että syytetty väitti, että puoleen yöhön mennessä Jumala alkoi puhua hänelle.

Syytetty oli aseistautunut kyseisellä kiväärillä.

Viestittely ystävän kanssa Telegram-sovelluksessa eteni riitelyksi 20 euron bensarahasta. Yhdessä viestissä syytetty haukkui ystäväänsä ”allu tuppuraiseksi”. Tuppurainen tunnetaan Rölli-peikon näyttelijänä.

Lopulta uhri uhkasi lopettaa ystävyyden, jolloin syytetty pahoitteli käytöstään ja ehdotti tapaamista kasvokkain.

Hän otti lisää PCP:tä, haki kaapista edesmenneeltä isoisältä jääneen haulikon ja lähti keskellä yötä taas kohti Turkua.

Hän saapui ystävän kotitalolle kasvoillaan musta kirurgimaski, päässään lippalakki ja aurinkolasit. Hupparin taskussa oli haulikon patruunoita ja housuissa sinikahvainen Mora-puukko.

Seuranneita tapahtumia käsitellään nyt käräjäoikeudessa epäiltyinä murhina ja murhan yrityksinä.

Syytetty ampui sivullisen naapurin naisen ja puukotti tämän miestä. Sitten hän ampui ystävänsä asunnon lukon hajalle ja surmasi haulikolla ystävänsä.

Ystävän kumppani ja tämän äiti piileskelivät asunnossa, kun haulikkosurmaaja kierteli siellä etsien heitä. Syytetty ei kuitenkaan löytänyt kaksikkoa, vaan poistui asunnosta, jolloin poliisi otti hänet kiinni.

Syyttäjän mukaan kyse oli päämäärätietoisesta ja kylmäverisestä murhasuunnitelmasta. Syytetty oli jopa testannut haulikon toimivuutta matkalla Turkuun.

Puolustus kiistää, että teko olisi ollut ennalta suunniteltu tai harkittu. Naisen surma taas johtui puolustuksen mukaan siitä, että syytetty psykoottisessa häiriössä ja päihtyneenä luuli tätä ystäväkseen.

Syytetty kiistää myös, että olisi surmannut piileskelleen kaksikon, jos olisi löytänyt heidät. Poliisi kysyi häneltä, miten hän itse olisi kokenut vastaavan tilanteen.

– No en ainakaan haluaisi olla missään lähettyvillä, kun joku hullu riehuu haulikolla, syytetty vastasi.

Hän sanoi, ettei halua puolustella tekoaan, mutta ei myöskään jälkeenpäin kykene mitenkään selvittämään sen motiivia.

Rikokset tapahtuivat Turun Pernossa pääsiäisen aikoihin.

– Kuten olen jo aikaisemmin kertonut, että tätä ei korjaa mikään. Ei aika, ei raha, ei sanat. Ei mikään.

Hän sanoi kokevansa mielentilansa edelleen aika järkkyneeksi.

– Tämä on nyt sitten elävä esimerkki, mitä päihteet pahimmillaan aiheuttavat.

Hän toivoi näkevänsä iäkkään isänsä vielä kasvokkain, kun aikanaan vapautuu. Myös maatilan kohtalo vaivasi häntä.

– Sitten se lemmikkikissa, joka aikaisemmin tänään soitetun puhelun taustalla naukui. En tule sitä näkemään enää koskaan.