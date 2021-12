Uudet ohjeet koronatesteihin: näissä tapauksissa kotitesti riittää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt koronavirustestaukseen liittyviä ohjeitaan hallituksen testausstrategian mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan päivitetyt ohjeet koskevat aikuisten ja lasten testiin hakeutumista sekä kotitestien käyttöä ja positiivisen kotitestituloksen varmentamista.

Päivitettyjen ohjeiden mukaan rokotetun, jolla on koronaan viittaavia oireita, on erityisen tärkeä hakeutua koronavirustestiin, jos hän on raskaana tai toisesta rokoteannoksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta eikä hän ole saanut kolmatta rokoteannosta.

Jos oireet ovat lieviä, eikä henkilö kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hän voi tehdä myös antigeenikotitestin. Kotitestin positiivinen tulos tulee varmentaa terveydenhuollossa tehdyllä testillä, jos on tarve saada virallinen eristyspäätös. Positiivisen kotitestin jälkeen on tärkeää välttää vapaaehtoisesti kontakteja.