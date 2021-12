Mika Aaltolan kolumni: Maailmalla on vain rahtunen joulurauhaa

Suhteellisesta vakaudesta huolimatta elämme suurvaltajännitteiden lisääntymisen aikaa, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Pandemialla ei ole joulumieltä uuden variantin levitessä vauhdikkaasti. Ei sitä ole myöskään konflikteilla. Venäjän uhkavaade osoittaa tämän. Yleinen ajan henki sekä tapahtumien tempo on tihentyvä, kulminoituva. Suhteellisesta vakaudesta huolimatta elämme suurvaltajännitteiden lisääntymisen aikaa. Ajallemme on leimallista myös taantuminen keskeisissä toimijoissa, suurvalloissa.

Niccolo Machiavelli aikoinaan totesi, ettei valtapolitiikassa ole moraalia. Hänen neuvonsa ruhtinaalle oli, että jos isket, niin iske rajusti ja etupainotteisesti. Anna sitten myönnytyksiä. Lohtua arvostetaan enemmän ankaran kurituksen jälkeen.

Moni odottaa, ettei Venäjän etupiiri uhkavaade ole pelkkiä sanoja, vaan ennakoi jotain melko ankaraa ja välitöntä, lännen nöyryyttämistä ja Ukrainan kurittamista. Toiset ovat sitä mieltä, että Venäjä pelaa monisiirtoista peliä ja tulee nostamaan lämpötilaa hiljalleen määrätietoisin siirroin. Pidemmälle pelille luodaan elintilaa kiinnittämällä huomio välittömään uhkaan Ukrainassa, käytetään taktista harhautusta.

Mutta joka tapauksessa on selvää, että edessä on jokin vähemmän lohdullinen episodi lännen ja Venäjän suhteissa. Se tullee myös vuosien kuluessa kasvavassa määrin vaikuttamaan Suomeen. Tähän varauduttu ja varauduttava.

Yhdysvallat on haastettu demokratia. Venäjä luisuu yhä syvemmälle autokratiaan, harvainvaltaan. Nämä kaksi taannuttavaa prosessia ruokkivat toisiaan. Taantuminen ei koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan luisuvat ja epävakaammat suurvallat tarttuvat toisiinsa kuin kärpäspaperi.

Venäjällä, mutta myös Euroopassa, on vahva mielikuva Yhdysvaltojen vetäytyvästä vallasta Afganistanin fiaskon jälkeen. Mutta vaikka Yhdysvallat on sisäisesti jännitteinen, sillä on kunniansa. Resursseja kyllä löytyy. Maan puolustusbudjetti on ollut viime vuodet tasaisessa kasvussa. Näin myös ensi vuonna. Vaikka joku voi epäillä ja kokeilla sen halua käyttää voimaansa, kukaan ei epäile itse kykyä.

Venäjän erikoisjoukot ovat viime kuukaudet harjoitelleet eri puolilla valtavaa Venäjänmaata.

Bidenin aikana Yhdysvallat on palannut pitkäaikaiseen linjaansa. Liittosuhteet pienempien ja suurempien demokratioiden kanssa on riittävä, mutta samalla välttämätön resurssi. Tällä paluulla ei odotettu olevan suurta hintalappua. Venäjä nostaa hintaa. Ajaa Yhdysvaltoja kolostaan. Katsoo mahdollisen bluffin.

Venäjällä on kaipuuta suurvaltakeskeiseen malliin, jossa sillä tunnustettu asema. Sen takia, Venäjästä ei ole soveliasta, että vähemmän tärkeät vallat ovat neuvotteluissa mukana. Venäjällä on myös syvää nostalgiaa suhteessa menneisyyteen. Neuvostoliiton romahtamisesta on kulunut 30 vuotta. Aihe on sangen herkkä ja hyvin symbolinen. Osittainen Neuvostoliiton kunnianpalautus antaa oikeutusta esimerkiksi opposition tukahduttamiselle ja naapureiden näkemiselle vain osittain itsenäisinä valtioina.

Yhdysvaltojen reaktiot ovat kuitenkin olleet melko johdonmukaisia. Vastapelote on tehty selväksi. Läntinen maailma korostaa yksimielisyyttä ja sitoutumista liittokunnan puolustukseen. Samalla se pitää yllä neuvottelukanavaa. Ukrainan-eskalaation kohdalla viitataan massiivisiin seurauksiin. Tällä viitataan Venäjän taloudelliseen poiskytkentään lännestä. Tarkoituksena estää epätoivottu tapahtumasarja, läntisen heikkouden selkeä ilmentyminen. Tämä säteilisi vääjäämättä Kiina-suhteeseen.

Venäjä hakee sotilaallisten siirtojen uhalla laajoja tavoitteita ja syntyvän geopoliittisen paineen alla on oletettavaa, että länsi yhdentyy sekä terävöityy. Nämä kaksi asiaa oletettavasti lisäävät neuvottelujen todennäköisyyttä, joista tuloksena olisi vallitsevan olotilan jokin mukaelma. Mutta kummatkin olettamat voivat osoittautua vääriksi. Selvää on, että kaikille sodan raju laajeneminen Ukrainassa olisi vaikea, hallitsematonta. Ensimmäisen taistelun jälkeen alkuperäiset strategiset suunnitelmat tuppaavat menemään kaikilta uusiksi.