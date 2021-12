Murhamies leikkasi uhrinsa korvan irti – hovioikeus torppasi vapautumishaaveet

Tekoaikaan parikymppinen mies riisti tuttavansa hengen Oulussa vuonna 2010. Teon taustalla kyti mustasukkaisuus.

Helsingin hovioikeus on hylännyt elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen pyrkineen murhamiehen hakemuksen.

Tuomittu on ensi vuoden lokakuuhun mennessä istunut murhatuomiotaan 12 vuotta, jonka jälkeen hänellä olisi ollut mahdollisuus päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Mies päätyi kaltereiden taakse Oulun Kaukovainiolla vuonna 2010 tekemästään henkirikoksesta. Tekoaikaan 22-vuotias mies oli houkutellut entuudestaan tuntemansa miehen luokseen ja lyönyt häntä lähes 50 kertaa puukolla.

Lue lisää: Ampui 20-vuotiaana paha­maineisen mafia­pomon – Tällainen oli rikos, josta Sanna Marinin kanssa poseerannut Solvalla-Janne sai nimensä

Surmaaja oli jatkanut puukotusta, vaikka uhri oli puolustuskyvyttömässä tilassa ja aneli armoa. Tekijä oli myös heittänyt uhria kivellä päähän ja leikannut lopuksi puukolla uhrin vasemman korvan irti.

Rovaniemen hovioikeus vahvisti murhatuomion vuonna 2012.

Teon taustalla oli mustasukkaisuusdraama, mutta mies kiisti toimineensa suunnitelmallisesti. Hänen mukaansa tappamisen tarkoituksena oli vain antaa “opetus” uhrille.

Puukottaja oli itse soittanut hätäkeskukseen teon jälkeen.

Lue lisää: Oulun soramonttu­surman tuomio pysyi ennallaan – yllyttäjä ja avun­antaja voitiin tuomita murhasta, vaikka veljensä ampunut syyllistyi vain surmaan

Helsingin hovioikeus punnitsi vapautusta puoltavia ja vastustavia seikkoja. Puoltavina seikkoina mainittiin muun muassa se, ettei mies ole vankeusaikanaan syyllistynyt uusiin rikoksiin. Lisäksi hänellä on työllistymissuunnitelmia ja halu suorittaa opintonsa loppuun.

Vankeusaikanaan miehellä on kuitenkin ollut lukuisia päihteidenkäyttöön liittyviä rikkomuksia.

Psykiatrisen vankisairaalan mukaan hänen uusintariskinsä väkivaltarikokseen on keskitasoa. Vankisairaalan arvion mukaan väkivaltariskin vähentymistä ilmentävä kehitys on ollut niin lyhytaikaista, että sen pysyvyyttä on vaikea arvioida.

– Kun tuomittua elinkautista vankeusrangaistusta on tähän mennessä suoritettu vasta vähän yli 11 vuotta, niin hakijasta tehty väkivaltariskiarvio ei puolla hänen vapauttamistaan vaan puhuu enemmänkin sitä vastaan, hovioikeuden päätöksessä todetaan.

Kokonaisuuden perusteella hovioikeus katsoi, ettei tuomittua voida vielä päästää elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen.

Hänen ehdonalaishakemuksensa hylättiin.