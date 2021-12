Jouluaatoksi tulossa lunta koko maahan – "Pukki pääsee jakamaan lahjat valkoisessa säässä"

Aatonaaton menoliikenteessä kannattaa varautua huonoon ajokeliin.

Koko Suomessa herätään aattoaamuna valkoiseen jouluun, ennustaa Ilmatieteen laitos. Huomenna aatonaattona koko maan yli pyyhkii matalapaine, jonka myötä lumipeite tulee olemaan totta myös maan eteläosassa. Lumen syvyys tosin vaihtelee pohjoisen ja idän yli kolmestakymmenestä sentistä Lounais-Suomen pariin senttiin.

– Eli pukki pääsee jakamaan lahjat lapsille valkoisessa säässä, vaikka se onkin ohut kerros, kertoo meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta.

Joulunaikaa vietetään pääosin kirpeässä pakkassäässä, vaikka lounaassa lämpötila saattaa huomenna käydä hetkellisesti plussan puolella. Jouluaattona pakkasta on kuitenkin koko maassa kymmenestä viiteentoista astetta.

– Idässä ja pohjoisessa voi olla myös 20 pakkasastetta.

Talven tuntua joulunpyhiin tuo myös voimakas tuuli, joka lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenen asteen verran.

– Selvästi tavanomaista kylmempää on luvassa, mutta mitään poikkeuksellista ei vielä ennusteiden valossa ole näkyvissä, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen arvioi.

Menoliikenteessä kannattaa varautua huonoon keliin

Aatonaaton ajokeli tulee ennusteen mukaan olemaan huomisesta iltapäivästä alkaen huono koko maassa pölyävän lumen takia.

– Liikenne ei takkua sen takia, että lumimäärät olisivat suuria, vaan sen takia, että siellä on pölyävää ja kevyttä pakkaslunta, Tenhunen toteaa.

Matkaan kannattaakin lähteä mahdollisimman hyvissä ajoin, mikäli haluaa välttää huonoimmat ajo-olosuhteet.

– Jos mahdollista, niin tänään liikkeelle tai huomenna aamulla hyvin aikaisin.

Sunnuntain paluuliikenteeseen ei sen sijaan liity erityisiä varoituksia. Tenhusen mukaan teiden kuuraantumista tai liukkaaksi muuttumista ei ole näköpiirissä.

– Kylmähän siellä on, mutta paluuliikenteen ja kelin kannalta ei mitään ihmeellistä.

Pohjoisen joulu valkoinen lähes joka vuosi

Ilmatieteen laitos on tilastoinut joulunajan lämpötilojen ja lumitilanteen vaihteluita vuodesta 1991 lähtien. Valkoisen joulun määritelmäksi tilastoissa on otettu se, että maassa on vähintään senttimetri lunta. Siiskonen kertoo, että tilastojen perusteella lasketun toistuvuuskartan mukaan sekä maan etelä- ja länsirannikolla että lounaissaaristossa vain joka toinen joulu on valkea.

– Kun mennään etelässä vähän sisämaahan päin, niin kuudesta kahdeksaan joulua kymmenestä on valkeita, hän sanoo.

Mitä pohjoisemmaksi Suomen kartalla edetään, sitä todennäköisempi luminen joulu on.

– Pohjoisessa voi aika huoletta puhua, että lähes joka joulu on valkea.

Lämpötilat ovat tilastojen mukaan pysyneet jouluisin pääosin pakkasella viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Ei liene yllättävää, että pakkaset ovat myös olleet sitä kireämpiä mitä pohjoisemmassa Suomessa on oltu.

– Kun mennään Lappiin asti, niin siellä ihan −15 astetta on tyypillinen alin lämpötila, Siiskonen toteaa.

Hän lisää, että mitatuissa lämpötiloissa voi kuitenkin olla voimakastakin vaihtelua vuosien välillä.