Jyrki Lehtolan kolumni: Kun Wolt joulukuusen kaupunkilaiselle toi – luontokato on kaupunkilaisen luontomuistojen pilaamista

Kaupunkilaispoliitikko Ville Niinistö keksii vaatia ratkaisuja luonto-ongelmiin – lentomatkojensa välissä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Ennen luontosuhde oli ihmisellä, jolla oli jotain tekemistä luonnon kanssa, mutta onneksi keskiaika on ohi.

Globaalissa kehityksessä on vihdoin päästy tilanteeseen, jossa merkittävin luontosuhde on kaupunkilaisella ja vähäisimpinä tulevat ne, joilla on jokin suhde luontoon esimerkiksi sen kautta, että raukat joutuvat asumaan siellä.

Kaupunkilaisen luontosuhde ei koskaan sammaloidu, vaan saa aina uusia tasoja.

Tänä vuonna luontosuhde nousi uusiin korkeuksiin, kun kaupunkilainen pystyi thairuoan lisäksi tilaamaan Woltin kautta myös luonnon kykkimään joulukuusena olohuoneen nurkkaan. Siellä se seisoo sähkövalojen ja koristeiden parantamana aitona luontona pari viikkoa, minkä jälkeen sillä koristellaan roskahuoneen jätesäiliö.

Koska kaupunkilaisella on noin läheinen luontosuhde, kaupunkilaista on syytä kuunnella.

Kerrostaloasukas näkee metsän puilta toisin kuin se, joka seisoo metsässä moottorisahan kanssa.

Viime aikoina kaupunkilainen on tullut luontosuhteessaan siihen tulokseen, että metsät whattafuck. Sellaiset asiat kuin PEFS-standardi, metsäsertifiointi tai jalostusaste ovat paitsi ristiriitaisia, myös epäseksikkäitä asioita, mutta onneksi kaupunkilainen tietää, mikä on lintu ja mitä on luontokato.

Linnut ovat Kauppatorin lokkeja lukuun ottamatta tosi sympaattisia, luontokato tosi ikävä.

Suomen linnuista kolmasosa on uhanalaisia.

Planeetalla ei mene hyvin. Kaupunkilainen tietää ratkaisun ongelmiin, ja se liittyy siihen, mitä kaupunkilaispoliitikko Ville Niinistö keksii vaatia kaikilta muilta lentomatkojensa välissä.

Niinistön ja muiden kaupunkilaisten mielestä suomalainen metsätalous on kestämätöntä, koska Suomessa on liikaa metsiin sidoksissa olevia ihmisiä. Siksi päätösvalta metsien tulevaisuudesta on annettava Brysseliin, jossa on riittävästi kaupunkilaisia päättämässä metsäläisten asioista.

Kaupunkilaisen metsäsuhteessa on viime aikoina korostunut tiedon tai ymmärryksen sijaan kaupunkilaisen suhde itseensä.

Mediaan on alkanut ilmestyä hakkuita paheksuvaa tarinointia, joka ei liity lintuihin, luontokatoon tai hiilinieluun, vaan kaupunkilaisen tunteisiin.

Tarinoissa kaupunkilainen palaa tauon jälkeen suvun mökille. On tullut perhettä, puoliso, lapsia. Nam, niille onkin kiva näyttää metsää, jossa pienenä seikkaili.

Romahdushan siitä seuraa.

Luonto ei olekaan samanlainen kuin 70-luvulla! Lähisaareen on rakennettu mökkejä kaupunkilaisen lapsuusmuistoja kunnioittamatta. Metsää on hakattu kaupunkilaisen tunteista välittämättä niin, ettei se ole samalla lailla ihanasti pelottava kuin lapsuudessa.

Luontokato pahimmillaan on kaupunkilaisen luontomuistojen pilaamista. Ja kun kaupunkilaisen oman luontohistoriansa romantisointi ja luonnon estetisointi kohtaavat metsänhoitoon liittyvän realismin, ollaan suomalaisen metsäkeskustelun turvesuomaisessa ytimessä.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.